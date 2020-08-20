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15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Люди по всему миру любят чай и пьют его каждый день: утром — чтобы взбодриться; вечером — чтобы согреться; днем — на работе, в гостях или в кафе. Но мало кто знает, как его нужно заваривать, чтобы он отдавал весь свой вкус и аромат до последней капли.

Предлагаем разобраться, как же все-таки правильно готовить этот волшебный напиток.

Есть только 6 сортов чая


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Все сорта чая получают путем переработки листьев одного и того же чайного растения — китайской камелии. Надпись на упаковке «зеленый чай» или «черный чай» — это лишь технология переработки, с помощью которой его получили.

Все прочее — травы (вроде мяты), фрукты (вроде малины) и так далее — становятся не чаем, а настоем.

Нельзя заливать чай кипятком


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Никогда не заливайте чай кипятком, иначе можно сжечь чайные листы. А вот залить кипятком травы или фрукты просто отличная идея.

Температуру воды для заваривания можно определить без термометра. Как только появляется пар и чайник начинает немного вибрировать — это примерно 65-75 °C. А когда вода начинает пузыриться — это 85-90 °C.

3. Используйте только свежую воду для заваривания чая


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

При кипячении воды повторно на стенках чайника оседают минеральные вещества и образуется накипь. А еще из воды выпаривается кислород, который необходим для правильного заваривания чая.

Заваривайте чай исходя из пропорции 1 чайная ложка на 1 чашку


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Никогда не добавляйте дополнительную ложку чая. Добавляя ее, вы не сделаете его крепче, он просто потеряет свой уникальный аромат.

Не следует разогревать чайник


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Единственный случай, когда стоит разогреть чайник с помощью кипятка, — это когда он сделан из толстого фарфора или очень толстой керамики.

Снимите крышку с чайника, пока чай заваривается


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Это насыщает листья кислородом и помогает аромату раскрыться.

Порядок ингредиентов имеет значение


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Если вы пьете чай, заваренный в чайнике, налейте в чашку сначала молоко, а только потом чай. Таким образом молоко нагреется до той же температуры, что и чай, и напиток будет ароматнее. Если же вы добавите молоко последним, то охладите сам чай.

Если вы завариваете чайный пакетик, то молоко следует добавить в конце


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Положите пакетик в горячую воду на 3 минуты, чтобы он мог завариться, выньте его, а затем уже добавьте молоко. Если вы нальете молоко сразу же, то жир может покрыть листья и не дать им завариться.

Извлеките листья из чайника, после того как он заварился


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Не выбрасывайте листья, вы можете их повторно заварить позже.

Никогда не отжимайте пакетик о стенку чашки


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Иначе вы выжмите дубильные вещества и чай станет горьким. Просто выньте его. Если вы любите крепкий чай с немного горьким привкусом, попробуйте чай ассам второго сбора или кенийский.

Почему заваренный в чайнике чай вкуснее


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

У крупнолистового чая более широкая поверхность листа, что дает в результате более глубокий и насыщенный вкус. Особенно если заваривать его в большом чайнике, где аромат проявляется наилучшим образом.

Чайные пакетики придуманы для того, чтобы заваривать чай быстро. Да, листья в нем куда более мелкие и могут быть не очень хорошего качества. Компромисс — пирамидки, которые дают вам преимущества крупнолистового чая и удобство пакетиков.

Зеленый чай не содержит кофеин?


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Поскольку все сорта производятся из одного и того же растения, весь чай имеет примерно одинаковое количество кофеина, в том числе и зеленый. И гарантировать, что один чай содержит больше антиоксидантов, чем другой, никто не может. Потому что это зависит от качества чая, погодных и других условий.

А чтобы расслабиться, лучше пить отвары из ромашки и меда.

Содержит ли чай больше кофеина, чем кофе?


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

И да, и нет. В чае содержится больше кофеина. Но так как на одну и ту же чашку мы используем больше кофе, чем чая, то в 1 чашке чая получается меньше кофеина.

Если вы беспокоитесь о содержании кофеина в напитке, вот совет:


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Крупнолистовой чай можно заваривать повторно в течение дня, это касается и пирамидок с крупнолистовым чаем. Таким образом вы не только получаете утреннюю дозу кофеина, но и можете наслаждаться оставшимся в листьях кофеином в течение дня.

Идеальный рецепт чая


15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Приятного чаепития!

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