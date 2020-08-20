15 вещей, которые вы не знали о том, как пить чай

Люди по всему миру любят чай и пьют его каждый день: утром — чтобы взбодриться; вечером — чтобы согреться; днем — на работе, в гостях или в кафе. Но мало кто знает, как его нужно заваривать, чтобы он отдавал весь свой вкус и аромат до последней капли.
Предлагаем разобраться, как же все-таки правильно готовить этот волшебный напиток.
Есть только 6 сортов чая
Все сорта чая получают путем переработки листьев одного и того же чайного растения — китайской камелии. Надпись на упаковке «зеленый чай» или «черный чай» — это лишь технология переработки, с помощью которой его получили.
Все прочее — травы (вроде мяты), фрукты (вроде малины) и так далее — становятся не чаем, а настоем.
Нельзя заливать чай кипятком
Никогда не заливайте чай кипятком, иначе можно сжечь чайные листы. А вот залить кипятком травы или фрукты просто отличная идея.
Температуру воды для заваривания можно определить без термометра. Как только появляется пар и чайник начинает немного вибрировать — это примерно 65-75 °C. А когда вода начинает пузыриться — это 85-90 °C.
3. Используйте только свежую воду для заваривания чая
При кипячении воды повторно на стенках чайника оседают минеральные вещества и образуется накипь. А еще из воды выпаривается кислород, который необходим для правильного заваривания чая.
Заваривайте чай исходя из пропорции 1 чайная ложка на 1 чашку
Никогда не добавляйте дополнительную ложку чая. Добавляя ее, вы не сделаете его крепче, он просто потеряет свой уникальный аромат.
Не следует разогревать чайник
Единственный случай, когда стоит разогреть чайник с помощью кипятка, — это когда он сделан из толстого фарфора или очень толстой керамики.
Снимите крышку с чайника, пока чай заваривается
Это насыщает листья кислородом и помогает аромату раскрыться.
Порядок ингредиентов имеет значение
Если вы пьете чай, заваренный в чайнике, налейте в чашку сначала молоко, а только потом чай. Таким образом молоко нагреется до той же температуры, что и чай, и напиток будет ароматнее. Если же вы добавите молоко последним, то охладите сам чай.
Если вы завариваете чайный пакетик, то молоко следует добавить в конце
Положите пакетик в горячую воду на 3 минуты, чтобы он мог завариться, выньте его, а затем уже добавьте молоко. Если вы нальете молоко сразу же, то жир может покрыть листья и не дать им завариться.
Извлеките листья из чайника, после того как он заварился
Не выбрасывайте листья, вы можете их повторно заварить позже.
Никогда не отжимайте пакетик о стенку чашки
Иначе вы выжмите дубильные вещества и чай станет горьким. Просто выньте его. Если вы любите крепкий чай с немного горьким привкусом, попробуйте чай ассам второго сбора или кенийский.
Почему заваренный в чайнике чай вкуснее
У крупнолистового чая более широкая поверхность листа, что дает в результате более глубокий и насыщенный вкус. Особенно если заваривать его в большом чайнике, где аромат проявляется наилучшим образом.
Чайные пакетики придуманы для того, чтобы заваривать чай быстро. Да, листья в нем куда более мелкие и могут быть не очень хорошего качества. Компромисс — пирамидки, которые дают вам преимущества крупнолистового чая и удобство пакетиков.
Зеленый чай не содержит кофеин?
Поскольку все сорта производятся из одного и того же растения, весь чай имеет примерно одинаковое количество кофеина, в том числе и зеленый. И гарантировать, что один чай содержит больше антиоксидантов, чем другой, никто не может. Потому что это зависит от качества чая, погодных и других условий.
А чтобы расслабиться, лучше пить отвары из ромашки и меда.
Содержит ли чай больше кофеина, чем кофе?
И да, и нет. В чае содержится больше кофеина. Но так как на одну и ту же чашку мы используем больше кофе, чем чая, то в 1 чашке чая получается меньше кофеина.
Если вы беспокоитесь о содержании кофеина в напитке, вот совет:
Крупнолистовой чай можно заваривать повторно в течение дня, это касается и пирамидок с крупнолистовым чаем. Таким образом вы не только получаете утреннюю дозу кофеина, но и можете наслаждаться оставшимся в листьях кофеином в течение дня.
Идеальный рецепт чая
Приятного чаепития!
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