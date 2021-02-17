Подводная прогулка с крокодилами

Эти удивительные кадры показывают, как проходит фотосъемка крокодилов в их привычной среде обитания у берегов Белиза. Мексиканский подводный фотограф Rodrigo Friscione очень близко подплывает к огромным хищникам, а они как буд-то позируют перед камерой, иногда даже касаются ее мордой.



Когда Rodrigo не снимает крокодилов, он работает в магазине снаряжения для дайвинга в Канкуне, Мексика.







































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