Как отмыть остатки клея с одежды и рук без труда и страданий

Не бойтесь использовать клей, ведь его можно легко удалить
Помните эти «приятные» ощущения от клея на коже? Или когда средство испортило любимую одежду? Заниматься работой можно без опасения, если знать, какой растворитель применить для удаления того или иного вещества. Мы расскажем, как избавиться от следов суперклея, ПВА, «Момента» и других клейких средств всего за несколько приемов.
1. Суперклей
Суперклей моментально затвердевает, поэтому действовать нужно быстро / Фото: nauka.boltai.com
Незаменимое и универсальное средство для многих бытовых дел. Содержит вещество цианоакрилат, благодаря чему клей быстро затвердевает и не смывается.
1. Удаляем суперклей с кожи
Скраб и смягчающий крем помогут удалить затвердевшую корочку / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Ацетон, содержащийся в жидкости для снятия лака, с легкостью удалит остатки клея на коже. Единственное условие - загрязнения должны быть свежими.
Смыть затвердевший клей поможет скраб или смягчающий крем. В первом случае достаточно немного распарить кожу и нанести абразивное средство массирующими движениями, чтобы убрать остатки вещества. Крем уменьшит сцепление суперклея с кожей и «корочка» отойдет самостоятельно.
2. Удаляем суперклей с одежды
Воспользуйтесь ацетоном, «Димексидом» или термообработкой
Примените ацетон или лекарственное средство «Димексид». Нанесите одно из веществ на остатки клея, подержите 30 минут, а затем отправьте вещь в стирку.
Второй способ - задействовать термическую обработку, поэтому убедитесь, что ткань сможет выдержать подобные манипуляции. Необходимо нагреть загрязненный участок феном и положить вещь в морозилку на час-два. После этого подденьте застывший клей ножом. Готово!
2. «Момент»
У данного клея широкий спектр возможностей / Фото: purplemint.ru
Существует множество разновидностей клея «Момент», которым найдется применение в любой ситуации. Среди них: обойные, контактные, эпоксидные, секундные, монтажные и универсальные вещества. Последняя категория пользуется наибольшим спросом за счет широких функциональных возможностей.
1. Удаляем «Момент» с кожи
«Антиклей» поможет быстро удалить загрязнения / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Как только вещество попало на кожу, немедленно промойте этот участок с мылом. Затвердевший клей также легко удалить, если оставить загрязненное место минут на 10 в мыльной жидкости.
Иной метод - обработайте участок с клеем ацетоном или любым растительным маслом. Если регулярно пользуетесь «Моментом», запаситесь специальным «Антиклеем», чтобы без проблем удалять любые клейкие загрязнения.
2. Удаляем «Момент» с одежды
Удалить затвердевший клей поможет ацетон или столовый уксус / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Справиться с очищением одежды поможет хозяйственное мыло. Просто сделайте мыльный раствор и погрузите в него вещь на 30 минут.
От затвердевшего клея избавит ацетон. Однако сперва обязательно проверьте средство на небольшом участке материи. Если ткань стойко выдержала воздействие ацетона, наносите растворитель на проблемное место.
Для одежды из деликатных материалов вроде шелка и шерсти используйте столовый уксус. Обработайте загрязнение продуктом и отправьте в стирку.
3. ПВА
ПВА используют не только дети, но и взрослые / Фото: static.onlinetrade.ru
Поливинилацетат (ПВА) - универсальный бытовой клей, популярный и среди детей, и среди взрослых. Хорошо соединяет различные поверхности и широко используется в рукоделии, строительстве, ремонте и т.д.
1. Удаляем ПВА с кожи
Удалить ПВА не составит труда. Просто помойте руки или другой загрязненный участок с мылом.
2. Удаляем ПВА с одежды
Поливинилацетат легко отстирывается после предварительного замачивания одежды в теплой воде. Если данный способ не подходит, помогут подручные жидкости: уксус, водка, спирт и, конечно же, ацетон. Смочите ватный диск в любом из перечисленных средств и приложите к загрязненному участку. Клей размякнет и его можно будет скатать с ткани без повреждения одежды.
4. Силикатный клей
Удалить силикатный клей проще всего / Фото: cloudstatic.eva.ru
Силикатный клей также именуется жидким стеклом. Вязкая субстанция натрия, калия и щелочного раствора силикатов надежно скрепляет элементы с разной текстурой.
1. Удаляем силикатный клей с кожи
Для избавления от клейких остатков достаточно промыть кожу в теплой воде с мылом.
2. Удаляем силикатный клей с одежды
Свежепролитый клей удаляется аналогичным методом - промойте вещь под струей теплой воды. Если силикат засох, замочите одежду в содовом растворе на несколько часов из расчета 4 ст.л. соды на 1 л воды. Далее удалите щеточкой остатки клея.
5. Скотч
На помощь придут ацетон и термообработка / Фото: silicones.elkem.com
Клеевое покрытие скотча прилипает намертво, поэтому придется потрудиться, чтобы отстирать следы пленочной ленты.
Удаляем клей от скотча с одежды
Сперва попробуйте термообработку. Накройте место загрязнения тканью или салфеткой и пройдитесь горячим утюгом.
Другой метод - применение растворителя. Если ткань прочная и не выцветает, воспользуйтесь спиртом или ацетоном. Достаточно обрабатывать поверхность смоченным ватным диском до исчезновения следов клея. С деликатными тканями нужно быть осторожнее. Единственный вариант - щадящая стирка с предварительным замачиванием.
6. Столярный клей
Легко отчищается пилочкой, пемзой или ножом / Фото: akfix.com.ua
Клейкое вещество надежно сцепляет деревянные материалы и производные от них. В основе столярного средства - обеспечивающий прочность соединения белок.
1. Удаляем столярный клей с кожи
Разведите мыльный раствор и подержите в нем немного руки. Остатки клея очистите маникюрной пилочкой или пемзой.
2. Удаляем столярный клей с одежды
Сперва необходимо погрузить вещь в холодную воду и оставить на 4-5 часов. Далее постирайте в подходящем режиме. Если загрязнение старое, предварительно замочите одежду в теплой воде, а затем соскребите остатки клея ножом. В завершение постирайте вещь, чтобы полностью избавиться от столярного средства.
Замачивание - эффективный способ удаления пятен клея / Фото: cdn.sm-news.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии