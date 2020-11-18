Как отмыть остатки клея с одежды и рук без труда и страданий

Не бойтесь использовать клей, ведь его можно легко удалить

1. Суперклей

Суперклей моментально затвердевает, поэтому действовать нужно быстро / Фото: nauka.boltai.com

Скраб и смягчающий крем помогут удалить затвердевшую корочку / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Воспользуйтесь ацетоном, «Димексидом» или термообработкой

2. «Момент»

У данного клея широкий спектр возможностей / Фото: purplemint.ru

«Антиклей» поможет быстро удалить загрязнения / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Удалить затвердевший клей поможет ацетон или столовый уксус / Фото: sdelai-lestnicu.ru

3. ПВА

ПВА используют не только дети, но и взрослые / Фото: static.onlinetrade.ru

4. Силикатный клей

Удалить силикатный клей проще всего / Фото: cloudstatic.eva.ru

5. Скотч

На помощь придут ацетон и термообработка / Фото: silicones.elkem.com

6. Столярный клей

Легко отчищается пилочкой, пемзой или ножом / Фото: akfix.com.ua

Замачивание - эффективный способ удаления пятен клея / Фото: cdn.sm-news.ru