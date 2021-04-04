Для чего на самом деле нужна кухонная силиконовая лопатка

Сегодня в каждом хозяйственном магазине можно купить лопатку для кухни на свой вкус. Этот обязательный атрибут делают из металла, дерева, пластика и силикона. Если такое разнообразие вызывает замешательство, то лучше сделать выбор именно в пользу силиконовой лопатки, и на это есть несколько причин.
1. Для начала о плюсах
У кухонных лопаток из силикона множество преимуществ по сравнению с другими аналогами / Фото: aliexpress.ru
На самом деле у силиконовой кухонной лопатки таких плюсов несколько.
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- Долговечность по сравнению с деревянным изделием. В процессе эксплуатации дерево расслаивается, растрескивается, крошится и раскалывается. С силиконом такие метаморфозы не происходят.
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- В силикон не впитываются жир, вкусы, запахи, грязь, чего нельзя сказать о дереве.
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- Железная лопатка повреждает тефлоновое покрытие, а силиконовая в этом смысле абсолютно безопасна и безвредна.
- Именно лопаткой из силикона очень удобно смешивать все составляющие крема при приготовлении десерта. Если движения совершать по направлению сверху вниз, масса не осядет.
Силиконовой лопаткой удобно смешивать составляющие для крема или соуса / Фото: toprichali.ru
2. В чем главное предназначение и преимущество силиконовой лопатки
Но главное преимущество силиконовой кухонной лопатки мало кто знает / Фото: alisalebay.ru
Опытные шеф-повара в ресторанах используют это изделие с достаточно практичной целью. Дело в том, что в общепите присутствует понятие «потери на таре». Например, когда соус сначала готовится в сковороде, потом перекладывается в контейнер, после чего – в соусник. На каждой из емкости часть соуса остается на стенках. Силиконовая лопатка огибает любые неровности, которые есть на посуде, и снимает с нее обжарку, крем или соус полностью, ничего не оставляя. Кстати, в продаже имеются обычные и жаропрочные лопатки из силикона. Выбирать желательно вторые.
Основной плюс заключается в возможности максимально снять лопаткой пищу со стенок любой емкости / Фото: moyo.ua
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