Для чего на самом деле нужна кухонная силиконовая лопатка

1. Для начала о плюсах

У кухонных лопаток из силикона множество преимуществ по сравнению с другими аналогами / Фото: aliexpress.ru







Долговечность по сравнению с деревянным изделием. В процессе эксплуатации дерево расслаивается, растрескивается, крошится и раскалывается. С силиконом такие метаморфозы не происходят.















В силикон не впитываются жир, вкусы, запахи, грязь, чего нельзя сказать о дереве.















Железная лопатка повреждает тефлоновое покрытие, а силиконовая в этом смысле абсолютно безопасна и безвредна.











Именно лопаткой из силикона очень удобно смешивать все составляющие крема при приготовлении десерта. Если движения совершать по направлению сверху вниз, масса не осядет.



Силиконовой лопаткой удобно смешивать составляющие для крема или соуса / Фото: toprichali.ru

2. В чем главное предназначение и преимущество силиконовой лопатки

ru Но главное преимущество силиконовой кухонной лопатки мало кто знает / Фото: alisalebay.ru

Основной плюс заключается в возможности максимально снять лопаткой пищу со стенок любой емкости / Фото: moyo.ua