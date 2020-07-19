Знаменитости, которые стареют изящно

Есть много знаменитостей, которые находятся в постоянной погоне за вечной молодостью. Но женщины из нашего сборника определенно не из них. Эти женщины видят свой возраст как просто число в своих паспортах и ​​становятся еще красивее. Мы восхищаемся мудростью и грацией этих женщин и можем с уверенностью заявить, что красота не имеет возраста.





1. Джиллиан Андерсон, 51 год. 2. Моника Белуччи, 55 лет. 3. Джулианна Мур, 59 лет. 4. Мишель Пфайффер, 62 года. 5. Шэрон Стоун, 62 года. 6. Орнелла Мути, 65 лет. 7. Рене Руссо, 66 лет. 8. Гленн Клоуз, 73 года. 9. Дайан Китон, 74 года. 10. Катрин Денев, 76 лет. 11. Джоан Коллинз, 86 лет.



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