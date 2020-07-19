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Знаменитости, которые стареют изящно

Есть много знаменитостей, которые находятся в постоянной погоне за вечной молодостью. Но женщины из нашего сборника определенно не из них. Эти женщины видят свой возраст как просто число в своих паспортах и ​​становятся еще красивее. Мы восхищаемся мудростью и грацией этих женщин и можем с уверенностью заявить, что красота не имеет возраста. Знаменитости, которые стареют изящно


Знаменитости, которые стареют изящно 1. Джиллиан Андерсон, 51 год. Знаменитости, которые стареют изящно 2. Моника Белуччи, 55 лет. Знаменитости, которые стареют изящно 3. Джулианна Мур, 59 лет. Знаменитости, которые стареют изящно 4. Мишель Пфайффер, 62 года. Знаменитости, которые стареют изящно 5. Шэрон Стоун, 62 года. Знаменитости, которые стареют изящно 6. Орнелла Мути, 65 лет. Знаменитости, которые стареют изящно 7. Рене Руссо, 66 лет. Знаменитости, которые стареют изящно 8. Гленн Клоуз, 73 года. Знаменитости, которые стареют изящно 9. Дайан Китон, 74 года. Знаменитости, которые стареют изящно 10. Катрин Денев, 76 лет. Знаменитости, которые стареют изящно 11. Джоан Коллинз, 86 лет.

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