Сколько раз можно без последствий кипятить воду в чайнике

Каждый из нас греет воду по много раз. |Фото: cleanadvice.ru.

Кипение - безвредно. |Фото: akvaskazka.ru.

Накипь образуется при нагреве воды. |Фото: cleanadvice.ru.

Кипятите на здоровье. ¦Фото: pixabay.com.