Что узнали учёные об Иисусе Христе, когда расшифровали тексты на знаменитой Назаретской надгробной п

«Табличка из Назарета» - это мраморное надгробие с надписью на греческом языке, которая гласит, что «смерть любому, кто грабит или иным образом нарушает гробницу». Согласно исследованиям учёных, данная табличка датируется началом первого века нашей эры. Долгое время этот артефакт считали надгробием гробницы Иисуса Христа. Недавно же историки заявили, что знаменитая "табличка из Назарета" не имеет ровно никакого отношения к Мессии.
Специалист по истории Древнего Рима из Университета Оклахомы, Кайл Харпер, собрал команду учёных для изучения таблички. Он надеялся узнать больше о её вероятном происхождении. Ведь жизнь и смерть Иисуса Христа веками будоражит умы не только верующих христиан, но и воинствующих атеистов.
Табличка из Назарета.
Одни стараются доказать, что было всё в точности так, как записано в Библии. Другие, наоборот, из кожи вон лезут, чтобы доказать, что всё это басни и ничего этого не было. Причём последние готовы уступить и согласиться, что был такой человек — Иисус. Только отрицают все его чудеса и божественное происхождение. Сами того не осознавая, абсотно все эти люди ведомы одним яростным желанием — жаждой познания.
На самом деле, общая цель очень хорошая и благородная. Ведь правду говорят: век живи — век учись. Автор оригинальной фразы — Луций Анней Сенека, и звучит она на самом деле так: «Век живи — век учись тому, как следует жить». В отношении исследования жизни и смерти Христа это выражение приобретает особенно глубокий смысл.
Дорога в город Назарет.
Исследователи провели тщательный изотопный анализ кусочка мрамора с обратной стороны "таблички из Назарета". Они обнаружили, что, камень был не того типа, который можно было бы найти на Ближнем Востоке. Он был очень похож на камень, который можно было найти на острове Кос в Греции. Результаты этого анализа в сочетании со стилем букв, составляющих надпись, говорят о том, что очень маловероятно, что табличка имеет назаретское происхождение.
За многие века изменился лишь ландшафт.
Во-первых, в те давние времена камень весьма редко доставляли так далеко. Во-вторых, период в который функционировали каменоломни на Косе не соответствует времени жизни и смерти Иисуса Христа. Камень мог быть добыт не позднее середины первого века до нашей эры, то есть за сто лет до пришествия Мессии.
Современный город Назарет.
В свете этого было сделано предположение, что табличка может иметь совершенно иной, отличный от уже устоявшегося, контекст. Во-первых, в надписях нет ни одного конкретного указания на человека или место. Во-вторых, стиль греческого алфавита предполагает, что табличке около 2000 лет, но особый диалект используемого на ней языка, обычно не употребляли за пределами Греции и Турции. Поэтому использование его на Ближнем Востоке очень маловероятно.
Римский император Август.
У учёных есть все основания предполагать, что табличка имеет прямое отношение к греческому тирану по имени Никиас, который правил островом в тридцатых годах первого века до нашей эры. Он был настолько непопулярным, что жители острова Кос вытащили его тело из могилы и разбросали его кости. Это вызвало ужасный скандал в то время и император Август (первый римский император), возможно, приказал сделать это надгробие для восстановления порядка в регионе.
Также историки думают, что Август посчитал издание такого указа политически целесообразным совсем по другим причинам. Ведь осквернение могил, конечно, возмутительно, но это не было уникальным действием. Частенько в те времена случались надругательства над местами захоронения коррумпированных правителей.
Руины древней гимназии на острове Кос, Греция.
К тому же, Августа не назовёшь большим поклонником Никиаса, ибо тот поддерживал не его, а Марка Антония. Пока это всё лишь догадки, но учёные ведут очень активную работу. Сейчас они работают над тем, чтобы установить точную дату создания таблички. Это первый и самый главный этап. Потом исследователи планируют провести тщательный анализ используемого языка, сравнить его с другими надписями с острова Кос и Назарета. Ведь табличка могла попасть в Назарет, как предмет торговли.
Исследователи считают, что табличку в 1878 году приобрёл известный коллекционер Вильгельм Френер у неизвестного торговца. Он до своей смерти хранил её. После этого табличка попала в Парижскую национальную библиотеку. Там заметили, что она привезена из Назарета. Табличку посчитали, таким образом, имеющей прямое отношение к Иисусу Христу. Учёные предположили, что текст на ней был выдержкой из указа императора Клавдия.
Гробница Иисуса Христа.
Согласно этой версии событий, императору рассказали о воскрешении Христа. Иудейские первосвященники изо всех сил старались убедить Клавдия в том, что тело на самом деле просто похитили ученики Иисуса. Чтобы избежать подобных историй в будущем, римский император, якобы и издал соответствующий указ.
Несмотря на все версии событий и предположения учёных, работа над разгадкой надписей на «табличке из Назарета» всё ещё идёт. Так что эту тайну ещё только предстоит разгадать. Самое главное это то, что не особенно важно: имеет ли эта табличка отношение к Иисусу из Назарета или нет. То, что такой человек существовал на самом деле, учёные не отрицают. Табличка не вносит в историю Мессии ничего нового. А вот вера в искупительную жертву Иисуса Христа — личное дело каждого.
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