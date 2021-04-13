Календарь ухода за перцем с января по октябрь

Если и вы редко дожидаетесь обильного урожая или вынуждены срывать перец зеленым, если вы боретесь за плоды с вредителями (и проигрываете), если рассада на окне вытягивается и желтеет, значит, что-то вы делаете неправильно.

Понять, что именно, можно, внимательно изучив помесячный график ухода за перцем от посева до уборки урожая.



Январь

Февраль

Март

Апрель

Август

Сентябрь

Октябрь

Во второй половине января можно начинать посев перца на рассаду, если у вас есть теплица из стекла или поликарбоната либо в вашем регионе весна ранняя и теплая. Семена раскладывают на расстоянии 1,5-3 см друг от друга на уплотненный влажный грунт, а затем присыпают еще 1 см сухой почвосмеси. Емкости с посевами накрывают пакетом или пленкой и убирают в теплое, притененное место.Перец не любит пикировку, поэтому семена желательно высевать сразу в отдельные емкости диаметром 8-10 см.До появления всходов грунт увлажняют ежедневно, но очень умеренно, в первой половине дня. После появления первых всходов пакет снимают, а емкости на неделю переносят в помещение с температурой 16-18°С, затем «градус» снова поднимают до 22-25°С.В феврале наступает основной сезон посева перца на рассаду. В это время сеют все сорта и гибриды, обращаясь со всходами по той же схеме, что и в январе.Важно помнить, что сеянцам перца нужно не менее 12 часов светового дня, поэтому в конце зимы и первой половине весны без досвечивания не обойтись, иначе рассада вытянется.После появления у перца двух настоящих листочков можно приступать к внесению подкормок. Выберите средство для рассады пасленовых (Малышок, Идеал, Здравень, Агрикола и т.д.) и используйте его по инструкции.Поливают перец два раза в неделю, стараясь промочить весь земляной ком. Если вы выбрали качественный грунт, рыхление может и не понадобиться, если же используете землю с гряд, то пробивать образующуюся на ней корку нужно через несколько часов после полива, используя для этого обычную вилку.Осуществлять посев ультраскороспелых и скороспелых сортов перца можно вплоть до середины марта, а вот после делать этого не стоит, т.к. до конца сезона урожай просто не успеет созреть.Уход за рассадой осуществляется так же, как и в феврале: контролируйте влажность земли, досвечивайте всходы, каждые 14 дней вносите удобрения для рассады, удаляйте корку на поверхности почвы в емкостях.В апреле перцу требуется минимум ухода. Достаточно поливать его два раза в неделю, следить, чтобы грунт не пересыхал и не слеживался. А также регулярно (каждые две недели) вносить удобрения для рассады.Температура воздуха в помещении в это время должна составлять порядка 22-25°С, а досвечивания к концу месяца можно прекращать – естественного освещения уже должно хватать. Если же вы живете в квартире с окнами, выходящими на север, или в регионе с коротким световым днем, продолжайте включать фитолампы в утренние и вечерние часы.сернокислого калия на 10 л воды и 1,5 ст.л. любого комплексного удобрения.Приступать к высадке рассады перца можно лишь после того, как почва прогреется до 18°С. Лунки для рассады обильно проливают водой, в них устанавливают саженцы, присыпают грунтом с гряд и уплотняют. В первые 5-7 дней рассаду желательно притенять от прямых солнечных лучей.суперфосфата, 5 г сернокислого калия (в сухом виде). После этого ямку обильно поливают и высаживают рассаду.Поливают молодые перцы регулярно, не давая земле пересыхать и покрываться коркой, т.е. в среднем каждые 4-6 дней из расчета 2-3 л на куст. После полива грунт рыхлят на глубину 1,5-2 см.Во второй половине месяца, после того как перец укоренится и адаптируется, можно приступать к формированию кустов. Нужно удалить снизу все боковые побеги до первой развилки, а также коронный цветок (располагается на самой верхушке главного побега).мочевины и 5 г суперфосфата на 10 л воды (этого хватит на 10 кустиков перца). Через пару недель используйте травяной настой или 10%-ный раствор коровяка, также по 1 л на куст.В третьих, перец нужно хотя бы дважды прорыхлить, причем во второй раз, подсыпав к стеблю пару сантиметров грунта.И, наконец, нужно следить за тем, чтобы температура под пленочным укрытием или в теплице не поднималась выше 25-28°С, а влажность не превышала 85%. Если же температура будет выше или установится сильная влажность, кусты перца нужно будет прореживать, удаляя боковые побеги и ветки внутри кустов. Если этого не делать, на растениях может поселиться гниль.Полив и рыхление перца в августе продолжают по июльской схеме, а вот ситуация с подкормками меняется. Достаточно будет одного внесения раствора, приготовленного из 2 ст.л. суперфосфата и 1 ч.л. сернокислого калия на 10 л воды. Вносят по 1 л на куст.Принцип формировки куста в августе также меняется. Верхушку перца нужно прищипывать, чтобы прекратить цветение и формирование завязей и направить все силы на вызревание плодов.Обычно в августе плодоносят уже почти все сорта и гибриды перца, однако не стоит спешить и обрывать те кусты, на которых урожай еще не достиг технической зрелости. До наступления ночных заморозков есть время, поэтому можно дать плодам дозреть на кустах, однако нетканый материал для укрытия нужно держать под рукой на случай холодных ночей.В сентябре тем, кто выращивает перец в поликарбонатной или стеклянной теплице, еще можно спокойно собирать урожай. А вот тем, у кого в наличии только пленочные укрытия и открытый грунт, наступает момент сделать выбор. Можно оставить перец на улице и ждать, пока ночные заморозки его погубят, а можно выкопать самые сильные кустики, пересадить в горшки и занести в дом.Если вы выберете первый вариант, подкормите перец суточным настоем золы (2 стакана на 10 л воды) расходуя по 1 л на куст, а если второй, то возвращайтесь к комплексному органоминеральному удобрению для пасленовых.Независимо от того, в доме ваш перец или на улице, удаляйте с него все пожелтевшие листья, не переставайте поливать 2 раза в неделю (или реже при дождливой погоде) и рыхлите по мере появления плотной корки на грунте.В октябре перец можно сохранить только в доме или в обогреваемых теплицах, поэтому большинство дачников может просто выдернуть кустики и отправить их в компост. Если же ваши посадки пока бодры и активно плодоносят (пусть и на окне), не забывайте о питании – раз в месяц подкормите комплексным удобрением. Поливайте 2 раза в неделю до полного смачивания земляного кома, ежедневно опрыскивайте листья теплой водой. Кроме того, можно вернуть досвечивание и организовать кустам 12-часовой световой день.Мы собрали для вас все основные этапы ухода за перцем в одну таблицу. Но помните, сроки в ней рассчитаны на среднюю полосу, в других регионах они могут существенно отличаться.