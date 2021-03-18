Как менялись в весе актеры Голливуда

Сладкая жизнь, какой иногда она кажется у известных актеров, досталась им не так уж и просто. Многие голодали, чтобы в итоге получить свой «Оскар».
Джаред Лето
Джаред Лето – актер и рок-музыкант, обладатель множества наград, в том числе – премии «Оскар», «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактёров США. Для попадания в образ убийцы в фильме «Глава 27″ актер набрал 30 кг. После ему пришлось срочно сбрасывать вес уже для роли в фильме «Далласский клуб покупателей». Похудеть нужно было за месяц и актер перешел на «жидкую диету», состоящую из воды, лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца. За эту роль Джаред Лето получил «Оскара», а говоря о диете признался, что только водой питаться трудно, но ему было важно достичь результата. Впрочем, для полного достижения цели ему также пришлось удалить брови и волосы на всем теле.
Мэттью Макконахи
Партнер Джареда Лето по фильму «Далласский клуб покупателей» – Мэттью Макконахи, столкнулся с той же проблемой – для роли худоба должна была быть нездоровой, ведь его герой умирает от СПИДа. Актер терял по три килограмма в неделю и достиг 64. Также для того, чтобы его вид был максимально нездоровым, актер не выходил из дома до заката и не занимался спортом.
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер переживала проблемы с весом не только на экране, но и в реальной жизни. Для кинокартины «Бриджит Джонс» она набрала 13 кг. После села на диету, необходимую для съемок в мюзикле «Чикаго». Роль удалась, вот только актриса не могла набрать вес еще три года.
Сейчас Рене, кажется, справилась с колебаниями веса, но стала злоупотреблять пластическими операциями.
Крис Пратт
Крис Пратт – американский актер, которому, кажется, не стоит труда набирать вес и сбрасывать. После съемок в боевике «Цель номер один», где он подтянутый спортсмен, комедия «Муви 43″ – здесь он полный и смешной. Несколько месяцев спустя Крис Пратт опять атлет с рельефным прессом.
Натали Портман
И без того миниатюрная Натали Портман, в процессе съемок кинокартины «Черный лебедь», в которой она сыграла балерину, сбросила 15 кг. Никакой особой диеты, главный секрет потери веса – 8 часов у станка на протяжении полугода. В награду актриса получила не только премию «Оскар», на съемках она встретила своего будущего мужа, французского танцора – Бенжамина Мильпье.
Мила Кунис
Мила Кунис, соперница Натали Портман по фильму «Чёрный лебедь», чтобы соответствовать своему оппоненту, тоже потеряла заветные килограммы, около 20-ти. Актриса призналась, что на экране худоба смотрелась отлично – настоящие балерины, но в реальности это было ужасно – кожа и кости.
Тейлор Лотнер
Тейлор Лотнер, напротив, возмужал на 15 кг ради исполнения роли Джейкоба в вампирской саге «Новолуние». Стройный волк не вписывался в сценарий, поэтому актер добавил в весе и накачал пресс, чем покорил сердца поклонниц.
Энн Хэтэуэй
Худоба должна была быть нездоровой, а волосы короткими. Строгая диета потребовалась Энн Хэтэуэй – исполнительнице роли больной туберкулезом проститутки в фильме «Отверженные».
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон превратилась в настоящего «монстра» – ради роли убийцы в фильме «Монстр» она поправилась на 13 кг. Кроме этого, актрисе пришлось пойти на кардинальные изменения внешности. Она обесцветила брови и вставила дополнительную челюсть. Как выяснилось, не зря – премия «Оскар» за выдающуюся женскую роль.
Мэтт Дэймон
Обладатель премии «Оскар» Мэтт Дэймон после роли в драме «Мужество в бою» долго лечился от последствий резкого похудения. За месяц актёр сбросил 20 килограммов.
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