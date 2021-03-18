Как менялись в весе актеры Голливуда

Сладкая жизнь, какой иногда она кажется у известных актеров, досталась им не так уж и просто. Многие голодали, чтобы в итоге получить свой «Оскар».









Джаред Лето

Мэттью Макконахи

Рене Зеллвегер

Крис Пратт

Натали Портман

Мила Кунис

Тейлор Лотнер

Энн Хэтэуэй

Шарлиз Терон

Мэтт Дэймон