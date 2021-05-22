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Главные составляющие успеха любимой музы Kenzo и Ямамото: Кимочи, катачи, угоки


Главные составляющие успеха любимой музы Kenzo и Ямамото: Кимочи, катачи, угоки

Саеко Ямагути ворвалась в модную индустрию в 1970-х и в короткий срок смогла покорить весь мир своей экзотической красотой и изяществом. Она стала одной из первых азиатских моделей, украсивших лучшие подиумы мира моды, и потеснила на модельном олимпе популярных европейских красавиц. Сегодня о ней говорят, как о музе Kenzo и Ямамото, называют успех её революционным, восхищаются многочисленными талантами и сожалеют о слишком раннем уходе.

Стремление к мечте


Саеко Ямагути. / Фото: www.artrabbit.com

Саеко Ямагути. / Фото: www.artrabbit.com

 

С момента своего появления на свет в Йокогаме в 1949 году Саеко Ямагути удивляла своей красотой, а упорство и целеустремлённость помогли ей добиться исполнения заветной мечты о покорении мирового подиума. Саеко получила диплом дизайнера в одном из престижнейших японских колледжей и с помощью мамы выработала свой собственный стиль.

Мода на длинные волосы с пробором не помешала девушке сделать, по совету матери, короткий прямой боб с чёлкой, подчеркнувший завораживающий взгляд восточной красавицы. Причёска стала её изюминкой и фирменным знаком.
Саеко Ямагути. / Фото: www.pinimg.com

Саеко Ямагути. / Фото: www.pinimg.com

 

Ямагути начала посещать кастинги сразу после окончания колледжа и обратила на себя внимание ведущих дизайнеров в эпоху доминирования белокожих европейских девушек.
Первым заметил Саеко Кансай Ямамото, устроивший свой дебютный показ в Европе в 1971 году. Долгие поиски уникального азиатского лица увенчались встречей с Ямагути, которую сделал звездой кукольный образ с идеальной причёской.

Саеко резко отличалась от супермоделей того времени. Темные блестящие волосы и чёрные миндалевидные глаза выгодно выделялись на фоне голубоглазых блондинок с мировых подиумов.

Неповторимый стиль


Саеко Ямагути. / Фото: www.fonstola.ru

Саеко Ямагути. / Фото: www.fonstola.ru

 

Очень быстро Ямагути стала желанным гостем в парижском обществе, и вскоре за право заполучить экзотическую красавицу стали бороться самые известные бренды, среди которых были Chanel и Yves Saint Laurent. Многие модели завидовали очаровательной японской красавице и даже мечтали подправить собственный разрез глаз, сделав его таким же, как у Саеко.

В создании таинственного образа Ямагути приняла участие директор бренда красоты Shiseido Сакае Томикава, придумавшая для модели макияж с подводкой, который выгодно подчёркивался выражением лица. В жизни же у Саеко глаза были более округлыми, однако в рекламе этого видно не было.
Саеко Ямагути. / Фото: www.medium.com

Саеко Ямагути. / Фото: www.medium.com

 

Ямагути стала первой японкой, приглашённой для рекламы Shiseido, пользовавшийся ранее услугами западных моделей для продвижения восточной косметической фирмы.

Саеко никогда не шла на поводу своих агентов, убеждавших модель брать пример со своих европейских коллег по подиуму. Она отказывалась осветлять и завивать волосы или менять неповторимый макияж. Саеко стремилась к сохранению собственной индивидуальности и стала легендой мировой моды.
Саеко Ямагути. / Фото: www.lisimg.com

Саеко Ямагути. / Фото: www.lisimg.com

 

Журнал Newsweek включил Ямагути в ТОП-6 лучших моделей мира, а её образ впоследствии был воссоздан в виде особенных «манекенов Саеко», которые выставлялись в витринах самых крупных модных магазинов мира. В 1984 году на Mainichi Fashion Awards Саеко Ямагути получила специальный приз.

Японская красавица вдохновляла Кансая Ямомото и Иссея Мияке, а в 1978 году стала музой Кензо Такады, который создал уникальную коллекцию одежды. Когда она появилась в финале показа на подиуме вместе с модельером, зал взорвался аплодисментами.

Три составляющие успеха


Саеко Ямагути. / Фото: www.pinimg.com

Саеко Ямагути. / Фото: www.pinimg.com

 

Впоследствии Саеко Ямагути создавала собственный дизайн костюмов, снималась в кино и работала над театральными постановками. Она сыграла роли в шести фильмах, снялась в трёх документальных лентах, приняла участие в съемках двух картин в роли визажиста и художника по костюмам и работала над дизайном ювелирных украшений.
Саеко Ямагути. / Фото: www.pinimg.com

Саеко Ямагути. / Фото: www.pinimg.com

 

В 2017 году в Париже на Неделе высокой моды Kenzo открыл свой показ коллекцией, посвящённой Саеко Ямагути. К сожалению, японской красавицы к этому времени уже 10 лет как не было в живых. Она скончалась в 57 лет от острой пневмонии.

В индустрии моды до сих пор вспоминают те три составляющие, которые открывают, по словам Саеко Ямагути, путь к успеху: «кимочи» — чувство, «катачи» — стиль, «угоки» — движение.

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Главные составляющие успеха любимой музы Kenzo и Ямамото: Кимочи, катачи, угоки

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Главные составляющие успеха любимой музы Kenzo и Ямамото: Кимочи, катачи, угокиПодписаться на мой Instagram
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