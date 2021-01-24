Топ 15 городов, канувших в небытие

14. Порт-РойалЭтот порт в Карибском море считался колыбелью порока и пристанищем разврата: европейские мореплаватели называли его «Содомом нового мира». Его население состояло из пиратов, головорезов, шлюх и прочих сомнительных личностей. До наших дней это чудное местечко, однако, не сохранилось: в 1692 году на Ямайке произошло разрушительное землетрясение, вызвавшее цунами, в результате которого город с двумя тысячами жителей за две минуты почти целиком погрузился под воду. Те, кто уцелел во время катастрофы, умерли в результате болезней, в разрухе и от нехватки питьевой воды. Впоследствии Порт-Ройал неоднократно пытались отстроить заново, но каждый раз он становился жертвой новых катаклизмов – то пожара, то урагана, то землетрясения 1907 года, пока власти острова не оставили всякие попытки его возродить.