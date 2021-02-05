Спальни жителей разных стран

Джон Такурей – фотограф из Южной Африки. Джон очень мало времени проводит у себя в спальне, зато много времени проводит в спальнях других людей.







Не спешите делать выводы о его морали. Дело в том, что Джон является автором фотопроекта My Room Project в рамках которого фотограф снимает спальни людей из разных стран. Идея возникла как шутка, когда Джон снимал спальню друзей в Париже. Однако она показалась ему интересной и вот, спустя 6 лет у фотографа скопилось более тысячи фотографий спален людей из 55 стран мира, от России до Мексики, от Японии до Непала. Джон ведет строгий отбор и в объектив его камеры попадают только спальни людей рожденных в 80-е и 90-е года. Так фотограф хочет запечатлеть быт одного поколения. Причем фотограф не только снимает спальню, но и расспрашивает хозяина о себе, о работе, об образе жизни и образовании, любви и религии. К выходу готовится новая книга My Room Project, где будут отражены все фото и все интервью.







Спальня Иезекииля из Кении, 22-летнего война своего племени.







Школьник Марчелло (18 лет) из Ла-Паса, Боливия.







Художница Илахи (29 лет) из Тегерана, Иран.







Будущий монах, а пока ученик монастыря, Пема (22 года) из Катманду, Непал.







Школьник Жалау (18 лет) из Джамбула, Казахстан.

Деятель искусств парижанин Джозеф (30 лет).Инженер-строитель Андреа (24 года) из Бухареста, Румыния . Инженер по IT-технологиям Реко (25 лет) из Токио.Студентка одного из архитектурных ВУЗов Берлина, Майя (22 года).Воспитатель детского сада Сабрина (27 лет) из Бейрута, Ливан.Мохамед (18 лет) — студент, который будет практиковать традиционную медицину в Египте.Юань (22 года) — продавец из Дали, Китай.Дерек (30 лет) — режиссер из Парижа.Ося (18 лет) — пастух овец из Лесото.Олег (24 года) — инженер связи и телекоммуникаций из Новосибирска.Марикса (21 год) — учительница из Колумбии.Азза (19 лет) — домохозяйка из Каира, Египет.Фата (17 лет) — швея из Сенегала.Аша (17 лет) — домохозяйка из Индии.Алиса (29 лет) — мать из Найроби, Кения.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)