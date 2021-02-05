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Спальни жителей разных стран

Джон Такурей – фотограф из Южной Африки. Джон очень мало времени проводит у себя в спальне, зато много времени проводит в спальнях других людей.

Спальни жителей разных стран

Не спешите делать выводы о его морали. Дело в том, что Джон является автором фотопроекта My Room Project в рамках которого фотограф снимает спальни людей из разных стран. Идея возникла как шутка, когда Джон снимал спальню друзей в Париже. Однако она показалась ему интересной и вот, спустя 6 лет у фотографа скопилось более тысячи фотографий спален людей из 55 стран мира, от России до Мексики, от Японии до Непала. Джон ведет строгий отбор и в объектив его камеры попадают только спальни людей рожденных в 80-е и 90-е года. Так фотограф хочет запечатлеть быт одного поколения. Причем фотограф не только снимает спальню, но и расспрашивает хозяина о себе, о работе, об образе жизни и образовании, любви и религии. К выходу готовится новая книга My Room Project, где будут отражены все фото и все интервью.

Спальни жителей разных стран

Спальня Иезекииля из Кении, 22-летнего война своего племени.

Спальни жителей разных стран

Школьник Марчелло (18 лет) из Ла-Паса, Боливия.

Спальни жителей разных стран

Художница Илахи (29 лет) из Тегерана, Иран.

Спальни жителей разных стран

Будущий монах, а пока ученик монастыря, Пема (22 года) из Катманду, Непал.

Спальни жителей разных стран

Школьник Жалау (18 лет) из Джамбула, Казахстан.



Спальни жителей разных стран

Деятель искусств парижанин Джозеф (30 лет).

Спальни жителей разных стран

Инженер-строитель Андреа (24 года) из Бухареста, Румыния.

Спальни жителей разных стран

Инженер по IT-технологиям Реко (25 лет) из Токио.

Спальни жителей разных стран

Студентка одного из архитектурных ВУЗов Берлина, Майя (22 года).

Спальни жителей разных стран

Воспитатель детского сада Сабрина (27 лет) из Бейрута, Ливан.

Спальни жителей разных стран

Мохамед (18 лет) — студент, который будет практиковать традиционную медицину в Египте.

Спальни жителей разных стран

Юань (22 года) — продавец из Дали, Китай.

Спальни жителей разных стран

Дерек (30 лет) — режиссер из Парижа.

Спальни жителей разных стран

Ося (18 лет) — пастух овец из Лесото.

Спальни жителей разных стран

Олег (24 года) — инженер связи и телекоммуникаций из Новосибирска.

Спальни жителей разных стран

Марикса (21 год) — учительница из Колумбии.

Спальни жителей разных стран

Азза (19 лет) — домохозяйка из Каира, Египет.

Спальни жителей разных стран

Фата (17 лет) — швея из Сенегала.

Спальни жителей разных стран

Аша (17 лет) — домохозяйка из Индии.

Спальни жителей разных стран

Алиса (29 лет) — мать из Найроби, Кения.

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