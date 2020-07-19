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Как бороться с повышенным уровнем сахара в крови

Повышенный уровень сахара - проблема, которая встречается чаще, чем ты думаешь. Сахар может расти даже из-за стресса! И далеко не всегда он связан с лишним весом или неправильным питанием. Если у тебя бывает “высокий сахар”, запомни эти правила и не доводи организм до диабета второго типа.

Как бороться с повышенным уровнем сахара в крови


Проверяй сахар перед едой и через два часа после нее


Глюкометр (прибор для измерения уровня сахара в крови) стоит совсем недорого, а пользы может принести немало. И если на очередном медосмотре тебе предложили обратить внимание на сахар, не отмахивайся. Правильные измерения помогут определить, нужны ли тебе медикаменты и какие.

Отслеживай динамику


Если, например, сахар поднялся утром - не страшно. Но если это происходит постоянно, возможно, твоя печень производит слишком много сахара, пока ты спишь. И это нужно обязательно проверять!

Меняйся постепенно


Для снижения уровня сахара можно больше тренироваться, есть меньше углеводов и вообще следить за питанием. Но не нужно воспринимать условные 7 на глюкометре (при норме до 6) как конец света и непременный диабет. Вполне возможно, это случайный скачок, который больше не повторится.

Больше отдыхай


Не только еда может вызывать рост сахара в крови. У некоторых людей это происходит из-за стресса или жизненных неурядиц и порой приводит к перееданию.
А оттуда - лишнее сладкое, и вот уже сахар бьет рекорды. Такие изменения, конечно, стоит отслеживать. Если сахар поднимается довольно часто, обязательно запишись на прием к врачу. Не нужно ждать диабета, чтобы справиться с проблемой!

Как снизить уровень сахара


Стакан тыквенного сока или цикорий вместо кофе - хорошие варианты, но кратковременные. Чтобы уровень сахара поднимался как можно реже, исключи из рациона некоторые продукты: - жирное мясо; - хлеб и булки (кроме цельнозерновых вариантов); - копчености; - фастфуд. Результат не заставит себя ждать, если рост уровня сахара связан именно с едой. Если же организм давно работает неправильно, обязательно сходи к врачу.

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Как бороться с повышенным уровнем сахара в крови

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