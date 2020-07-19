Как бороться с повышенным уровнем сахара в крови

Повышенный уровень сахара - проблема, которая встречается чаще, чем ты думаешь. Сахар может расти даже из-за стресса! И далеко не всегда он связан с лишним весом или неправильным питанием. Если у тебя бывает “высокий сахар”, запомни эти правила и не доводи организм до диабета второго типа.











Проверяй сахар перед едой и через два часа после нее

Отслеживай динамику

Меняйся постепенно

Больше отдыхай

Как снизить уровень сахара