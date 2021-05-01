Чтобы к вечеру было готово: быстрый способ засолки сала

Засолка сала - не самый простой и быстрый процесс, во всяком случае если не владеешь «специальным» методиками и рецептами приготовления данного блюда. В действительности привести продукт в состояние необходимой кондиции можно меньше, чем за сутки. Сегодня узнаем самый быстрый способ засолки сала.
Нарезаем сало кусками. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: соль, вода, лавровый лист, молотый перец, приправа карри, головка чеснока, приправа хмели сунели
Итак, первым делом сало нарезается на небольшие (желательно квадратные) куски. Сразу после этого начинаем готовить маринад. Количество необходимых ингредиентов рассчитывается относительно требуемого объема и веса сала. Так, на 1 литр воды нужно 2 ст.л соли, 3 лавровых листа, 0.5 ч.л молотого перца, 15 шт перца-горошка, 0.5 ч.л приправы кари, 0.5 ч.л сунели и одна головка чеснока.
Готовим маринад. /Фото: youtube.com.
В воду добавляет лавровый лист, перец и соль, после чего кастрюля отправляет на плиту. Следом загружается сало. Содержимое доводится до состояния кипения. Скорее всего в процессе варки образуется пенка. Ее следует в обязательном порядке снять. После снятия пленки сало накрывается тарелкой и варится еще 15-20 минут.
Варим и отправляем в холодильник. /Фото: youtube.com.
Уже после варки в маринад добавляется карри, сунели и чеснок. Сало в очередной раз прижимается тарелкой и в таком виде, прямо в кастрюле, отправляется в холодильник. Теперь остается только ждать. Через 12 часов сало можно будет извлечь из маринада и начать употреблять в пищу. Хранится такой продукт недолго, так что лучше не готовить больше 2 кг, чтобы сразу съесть.
Вот, что получится. /Фото: youtube.com.
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