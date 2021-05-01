С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Чтобы к вечеру было готово: быстрый способ засолки сала


Чтобы к вечеру было готово: быстрый способ засолки сала

Засолка сала - не самый простой и быстрый процесс, во всяком случае если не владеешь «специальным» методиками и рецептами приготовления данного блюда. В действительности привести продукт в состояние необходимой кондиции можно меньше, чем за сутки. Сегодня узнаем самый быстрый способ засолки сала.

Нарезаем сало кусками. /Фото: youtube.com.

Нарезаем сало кусками. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: соль, вода, лавровый лист, молотый перец, приправа карри, головка чеснока, приправа хмели сунели

Итак, первым делом сало нарезается на небольшие (желательно квадратные) куски. Сразу после этого начинаем готовить маринад. Количество необходимых ингредиентов рассчитывается относительно требуемого объема и веса сала. Так, на 1 литр воды нужно 2 ст.л соли, 3 лавровых листа, 0.5 ч.л молотого перца, 15 шт перца-горошка, 0.5 ч.л приправы кари, 0.5 ч.л сунели и одна головка чеснока.
Готовим маринад. /Фото: youtube.com.

Готовим маринад. /Фото: youtube.com.

 

В воду добавляет лавровый лист, перец и соль, после чего кастрюля отправляет на плиту. Следом загружается сало. Содержимое доводится до состояния кипения. Скорее всего в процессе варки образуется пенка. Ее следует в обязательном порядке снять. После снятия пленки сало накрывается тарелкой и варится еще 15-20 минут.
Варим и отправляем в холодильник. /Фото: youtube.com.

Варим и отправляем в холодильник.
/Фото: youtube.com.

 

Уже после варки в маринад добавляется карри, сунели и чеснок. Сало в очередной раз прижимается тарелкой и в таком виде, прямо в кастрюле, отправляется в холодильник. Теперь остается только ждать. Через 12 часов сало можно будет извлечь из маринада и начать употреблять в пищу. Хранится такой продукт недолго, так что лучше не готовить больше 2 кг, чтобы сразу съесть.
Вот, что получится. /Фото: youtube.com.

Вот, что получится. /Фото: youtube.com.

 

Видео:


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Чтобы к вечеру было готово: быстрый способ засолки сала

И не забудьте:
Чтобы к вечеру было готово: быстрый способ засолки салаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенИз Саратовской глуши

Саратовская гармошка

Читать
Без срока давности: как английская авиация уничтожила «город ста церквей»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНесекретные материалы

Без срока давности: как английская авиация уничтожила «город ста церквей»

Не яйцами едиными: 10 пасхальных традиций со всего мира
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Не яйцами едиными: 10 пасхальных традиций со всего мира

Cаратовский архитектор Алексей Маркович Салько.
Материал, выбранный редакторами МиртесенИз Саратовской глуши

Cаратовский архитектор Алексей Маркович Салько.

Племя отшельников живет в глубокой пещере и не собирается выходить
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Племя отшельников живет в глубокой пещере и не собирается выходить

5
Лазарь Дубиновский – молдавский Леонардо да Винчи (ФОТО)
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Лазарь Дубиновский – молдавский Леонардо да Винчи (ФОТО)

Внутренний туризм восстановится и даже улучшит показатели 2019 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенFinam

Внутренний туризм восстановится и даже улучшит показатели 2019 года

20 снимков о том, как таяло сердце мужчин, когда в доме появились зверушки
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

20 снимков о том, как таяло сердце мужчин, когда в доме появились зверушки

Из аэропорта Стригино на майские каникулы запланированы рейсы по 28 направлениям
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Из аэропорта Стригино на майские каникулы запланированы рейсы по 28 направлениям

Есть у нас и странности)
Материал, выбранный редакторами МиртесенИз Саратовской глуши

Есть у нас и странности)

Российские туристы рассказали, как будут отдыхать на праздники
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуристический портал Республики Крым

Российские туристы рассказали, как будут отдыхать на праздники

Генконсульство Италии в Москве возобновляет выдачу туристических виз
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Генконсульство Италии в Москве возобновляет выдачу туристических виз

Даниловский район Москвы: забытая крепость и современный арт
Материал, выбранный редакторами МиртесенНепутевые заметки

Даниловский район Москвы: забытая крепость и современный арт

Чтобы к вечеру было готово: быстрый способ засолки сала
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Чтобы к вечеру было готово: быстрый способ засолки сала

Список дел на май в Петербурге: отмечаем Пасху и идем в музей
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Список дел на май в Петербурге: отмечаем Пасху и идем в музей

В Бахчисарае обезьяны Матильда и София прогулялись по Симферополю в миниатюре
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал "КРЫМ 24"

В Бахчисарае обезьяны Матильда и София прогулялись по Симферополю в миниатюре

Двухэтажный поезд «Таврия» впервые прибыл из Москвы в Петербург – видео
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Двухэтажный поезд «Таврия» впервые прибыл из Москвы в Петербург – видео

Сосна в Завьяловском районе Удмуртии может стать российским деревом года
Материал, выбранный редакторами МиртесенSUSANIN

Сосна в Завьяловском районе Удмуртии может стать российским деревом года

Дюжина клиентов автомастерских, машины которых вызывают недоумение
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмейся до слёз

Дюжина клиентов автомастерских, машины которых вызывают недоумение

Какие дверные замки легко вскрыть, рассказал эксперт
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Какие дверные замки легко вскрыть, рассказал эксперт

Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз россиянам
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз россиянам

В Крым открыли ещё 17 прямых авиарейсов
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

В Крым открыли ещё 17 прямых авиарейсов

Италия начнет обновлять туристические визы россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Италия начнет обновлять туристические визы россиян

Utair откроет прямые авиарейсы в Анапу из 9 городов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Utair откроет прямые авиарейсы в Анапу из 9 городов

Италия обновит россиянам туристические визы с 3 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Италия обновит россиянам туристические визы с 3 мая

Петербург подготовил программу к старту туристического сезона
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Петербург подготовил программу к старту туристического сезона

В Екатеринбурге более 200 человек ожидают вылета задержанных рейсов
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В Екатеринбурге более 200 человек ожидают вылета задержанных рейсов

Красотка Настя Каменских в новом облике и в молочном купальнике на отдыхе (Фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Красотка Настя Каменских в новом облике и в молочном купальнике на отдыхе (Фото)

В столице реконструируют памятник митрополиту Алексию
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В столице реконструируют памятник митрополиту Алексию

Открытие границ? Италия надумала обновлять туристические визы россиянам
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Открытие границ? Италия надумала обновлять туристические визы россиянам

Посольство Италии назвало сроки выдачи виз для россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Посольство Италии назвало сроки выдачи виз для россиян

Стало известно, где омичи смогут получить георгиевские ленточки в преддверии Дня победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Стало известно, где омичи смогут получить георгиевские ленточки в преддверии Дня победы

В Сингапуре вырос спрос на аренду телевизоров и микроволновок из-за карантина в отелях
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал о бизнесе и инвестициях

В Сингапуре вырос спрос на аренду телевизоров и микроволновок из-за карантина в отелях

Картина дня

наверх