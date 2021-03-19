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Херлуф Бидструп

Люди старших поколений и те, чье детство и юность пришлось на 80-е годы хорошо помнят потрясающие и до сих пор актуальные работы датского художника карикатуриста Херлуфа Бидструпа.
Если не видели – наслаждайтесь!

 



Херлуф Бидструп (1912 – 1988)


Херлуф Бидструп

Зеркало

Херлуф Бидструп

Мера зажиточности

Херлуф Бидструп

Обезоружила.

Херлуф Бидструп

Притягательная сила

Херлуф Бидструп

Индивидуалист

Херлуф Бидструп

Распространение заразы

Херлуф Бидструп

Без ограничения скорости

Херлуф Бидструп

Карикатура

Херлуф Бидструп

Насвинячили

Херлуф Бидструп

Банковские операции

Херлуф Бидструп

Круг замкнулся

Херлуф Бидструп

Жизненное пространство

Херлуф Бидструп

На поводке

Херлуф Бидструп

Гуманизм

Херлуф Бидструп

Веселое рождество!

Херлуф Бидструп

Тетушкин наследник

Херлуф Бидструп

Улов

Херлуф Бидструп

Недоступная

Херлуф Бидструп

Амур просчитался

Херлуф Бидструп

Ревность

Херлуф Бидструп

Ошибка

Херлуф Бидструп

Ошибка

Херлуф Бидструп

Дела семейные

Херлуф Бидструп

Приметы весны

Херлуф Бидструп

Гость

Херлуф Бидструп

Вечная проблема – отцы и дети

Херлуф Бидструп

Культурная революция

Херлуф Бидструп

Флегматик и холерик

Херлуф Бидструп

Читатели одной книги

Херлуф Бидструп

Нимфа

Херлуф Бидструп

Искушение

Херлуф Бидструп

Скульптура

Херлуф Бидструп

Шедевр

Херлуф Бидструп

Познание мира

Херлуф Бидструп

Спать пора

Херлуф Бидструп

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