Как выглядели бы сегодня Нефертити, Юлий Цезарь, Анна Болейн и др исторические личности

Каждый раз, сталкиваясь с какой-то исторической личностью, глядя на её скульптуру или портрет, невольно задаешься вопросом, а как бы она выглядела в реальном мире? Действительно ли она была так красива, как изобразил её скульптор или портретист? Об этом задумалась и графический дизайнер Бекка Саладин, которой стало любопытно узнать, какими были бы короли, полководцы и другие исторические фигуры в наше время. Вашему вниманию – стилизованные, современные портреты великих мира сего, которые поражают воображение.
1. Нефертити
Нефертити.
Происхождение Нефертити не зафиксировано, но, поскольку её имя переводится как «прекрасная женщина пришла», ранние египтологи полагали, что она, должно быть, была принцессой из Митанни (Сирия). Однако есть веские косвенные доказательства того, что она была рождённой в Египте дочерью придворного Ая, брата матери Эхнатона, Тии.
К концу пятого Царского года Эхнатона Атон стал главным национальным Богом Египта. Старые государственные храмы были закрыты, а двор перенесён в специально построенный столичный город Ахетатон (Амарна). Здесь Нефертити продолжала играть важную религиозную роль, поклоняясь вместе со своим мужем и служа женским элементом в Божественной триаде, образованной Богом Атоном, царём Эхнатоном и его царицей. Ее сексуальность, подчёркнутая преувеличенно женственной формой тела и тонкими льняными одеждами, и её плодовитость, подчёркнутая постоянным появлением шести принцесс, указывают на то, что она считалась живой богиней плодородия. Нефертити и царская семья появлялись на частных молитвенных стелах и на стенах нехристианских гробниц, а изображения Нефертити стояли по четырём углам саркофага её мужа.
Вскоре после 12-го Царского года Эхнатона одна из принцесс умерла, три исчезли (и также предположительно умерли), в прочем, царица Египта также внезапно исчезла после череды событий. Самый простой вывод состоит в том, что Нефертити тоже умерла, но нет никаких записей о её смерти и никаких свидетельств того, что она когда-либо была похоронена в царской гробнице Амарны. Считалось, что она могла оставить Эхнатона и отправиться в Фивы или же в Северный дворец, приняв имя Сменхаре, но вскоре эта версия была опровергнута.
Тело Нефертити так и не было обнаружено. Если бы она умерла в Амарне, кажется невероятным, что её не похоронили бы в королевской усыпальнице. Но погребение в Долине Царей подтверждает, что по крайней мере одно из амарнских захоронений было перезахоронено в Фивах во время правления Тутанхамона. Поэтому египтологи предположили, что Нефертити может быть одним из неопознанных тел, найденных в тайниках царских мумий в Долине Царей.
Амарна была заброшена вскоре после смерти Эхнатона, и Нефертити была забыта до тех пор, пока в 1912 году немецкая археологическая миссия во главе с Людвигом Борхардтом не обнаружила портретный бюст египетской царицы, лежащий в руинах амарнской мастерской скульптора Тутмоса. Бюст был выставлен в Берлинском музее в 1920-х годах и сразу же привлёк внимание всего мира, в результате чего Нефертити стала одной из самых узнаваемых и, несмотря на отсутствие левого глаза, самых красивых женских фигур древнего мира.
2. Гай Юлий Цезарь
Гай Юлий Цезарь.
Гай Юлий Цезарь, великий полководец и политик, решительно и необратимо изменил ход истории греко-римского мира. Даже люди, которые ничего не знают о Цезаре как об исторической личности, знакомы с его фамилией как титулом, обозначающим правителя, который на протяжении всей своей жизни противостоял Сенату, постоянно вступая с ним в споры и конфликты, повлёкшие за собой пагубные и необратимые последствия.
Одной из областей, в которой гений Цезаря выходил далеко за рамки требований его политических амбиций, были его сочинения. Из них утеряны его речи, письма и брошюры. Сохранились только некоторые рассказы (как неполные, так и дополненные другими рукописями) о Галльской и гражданской войне. Цезарь считался блестящим оратором в эпоху, когда он соперничал сначала с Гортензием, а затем с Цицероном.
Самой удивительной характеристикой Цезаря является его энергия, интеллектуальная и физическая. Он подготовил свои семь книг о Галльской войне для публикации в 51 году до н. э., когда у него всё ещё были серьёзные восстания в Галлии, и он написал свои книги о гражданской войне и своём Антикато в беспокойные годы между 49 и 44 годами до н. э.
Ко всему прочему, он был физически вынослив. Например, зимой 57-56 гг. до н. э. он нашёл время посетить свою третью провинцию - Иллирию, а также Цизальпинскую Галлию, чтобы свести счёты с Пирустами, беспокойным племенем на территории нынешней Албании. В 49 году до нашей эры он за один походный сезон прошёл от Рубикона до Брундизия и от Брундизия до Испании. А в Александрии он спас себя от внезапной смерти благодаря своему искусству пловца.
Этот хладнокровный гениальный человек с непостоянной сексуальной жилкой, несомненно, изменил ход истории на западном краю Старого Света. Цезарь заменил Римскую олигархию самодержавием, которое впоследствии никогда не могло быть упразднено. Если бы он не сделал этого в своё время, Рим и греко-римский мир могли бы пасть ещё до начала христианской эры перед варварскими захватчиками на Западе и Парфянской империей на востоке.
Политические достижения Цезаря были ограничены. Его действие ограничивалось западным концом Старого Света и было сравнительно недолговечным по китайским или древнеегипетским стандартам. Но тем не менее, ему удалось добиться много, поплатившись за это жизнью.
3. Юлия Агриппина
Агриппина младшая.
Юлия Агриппина, также называемая Агриппиной младшей (родилась в 15 г.—умерла в 59 г.), мать римского императора Нерона и оказавшая на него сильное влияние в первые годы его правления (54-68 гг.).
Агриппина была дочерью Германика Цезаря и Випсании Агриппины, сестры императора Гая, или Калигулы (царствовал 37-41), и женой императора Клавдия (41-54). Она была сослана в 39 году за участие в заговоре против Гая, но в 41 году ей было разрешено вернуться в Рим. Её первый муж, Гней Домиций Агенобарб, был отцом Нерона. Она подозревалась в отравлении своего второго мужа, Пассиена Криспа, в 49 году. В том же году она вышла замуж за своего дядю Клавдия и убедила его принять Нерона в качестве наследника престола вместо своего собственного сына. Она также покровительствовала Сенеке и Бурру, которые должны были стать наставниками и советниками Нерона в начале его правления. И совсем неудивительно, что эта хитрая, но мудрая женщина получила титул Августы.
В 54 году Клавдий умер. Все подозревали, что он был отравлен Агриппиной. Поскольку Нерону было всего шестнадцать лет, когда он сменил Клавдия, Агриппина сначала попыталась играть роль регента. Однако её власть постепенно ослабевала по мере того, как Нерон брал власть в свои руки. В результате её несогласия с романом Нерона с Поппеей Сабиной император решил убить свою мать. Пригласив её в Байю, он приказал ей отправиться в Неаполитанский залив на лодке, предназначенной для того, чтобы утонуть, но она поплыла к берегу. В конце концов по приказу Нерона она была предана смерти в своём загородном доме.
4. Анна Болейн
Анна Болейн.
Анна Болейн была одной из супруг Генриха VIII, а также более известна, как мать Елизаветы I. События, которые начались в связи с желанием Генриха расторгнуть свой первый брак с Екатериной и взять в жены Анны, стали ключевыми, в результате чего привели к его разрыву с Римско-Католической Церковью и вызвали английскую Реформацию.
В 1527 году Генрих начал тайное разбирательство, чтобы добиться аннулирования брака от своей жены, стареющей Екатерины Арагонской; его конечной целью было стать отцом законного наследника престола мужского пола. Считается, что где-то в январе 1533 года Генрих и его возлюбленная сочетались браком. Об этом стало известно в апреле, а месяцем позже король приказал архиепископу признать их союз с Екатериной официально законченным. В сентябре Анна родила дочь, которая в последствии станет известна как Елизавета I.
Высокомерное поведение новой королевы вскоре сделало её непопулярной в высоких кругах. Хотя Генрих король к ней интерес и начал встречаться с другими женщинами, рождение сына могло бы спасти их брак. В 1534 году у Анны случился выкидыш, и зимой 1536 года у неё родился мёртвый ребёнок мужского пола. В первых числах мая 1536 года Генрих отправил её в Лондонский Тауэр по обвинению в прелюбодеянии с разными мужчинами и даже в кровосмешении с собственным братом. Она была судима судом пэров, единогласно осуждена и обезглавлена 19 мая. 30 мая Генри женился на Джейн Сеймур. То, что Энн была виновна в предъявленном обвинении, маловероятно. Она была очевидной жертвой временной придворной фракции, поддерживаемой Томасом Кромвелем.
5. Елизавета I - королева Англии и Ирландии
Елизавета I, Добрая королева Бесс, Королева-дева.
Елизавета I, которую также называли Королевой-девственницей и Доброй Бесс, стала правительницей Англии и правила ею достаточно долго – около сорока пяти лет. Этот период многими был назвал Елизаветинской эпохой, и именно в это непростое время Англия начинала укреплять свои позиции как одной из европейских держав, которые имеют связи в политике, а также сильны торговлей и искусством.
Рождена она была в городе Гринвич, который находился максимально близко к Лондону, а свою жизнь окончился в результате трагических событий в графстве Суррей.
Её небольшому на тот момент королевству угрожали многие проблемы, включая разногласия внутри страны. Однако она смогла победить всё это благодаря своей мужественности, стойкости и недюжинному уму. Это вдохновляло пылкие выражения верности и помогало объединить нацию против внешних врагов. Преклонение, которым она была одарена как при жизни, так и в последующие столетия, не было полностью спонтанным излиянием. Это был результат тщательно продуманной, блестяще выполненной кампании, в которой королева превратила себя в сверкающий символ судьбы нации. Хотя она не обладала абсолютной властью, о которой мечтали правители эпохи Возрождения, она упорно поддерживала свою власть принимать важнейшие решения и определять центральную политику как государства, так и церкви. Вторую половину XVI века в Англии справедливо называют эпохой Елизаветы: редко коллективная жизнь целой эпохи получала столь отчётливо личный отпечаток.
6. Елизавета Баварская
Елизавета Баварская.
Елизавета была дочерью баварского герцога Максимилиана Иосифа. В августе 1853 года она встретила своего двоюродного брата Франца Иосифа, которому тогда было 23 года, и он быстро влюбился в 15-летнюю Елизавету, считавшуюся самой красивой принцессой Европы. Вскоре после их свадьбы она оказалась втянутой во множество конфликтов со своей свекровью, эрцгерцогиней Софией, что привело к отчуждению от двора. Обычно популярная среди своих подданных, она оскорбляла Венскую аристократию своим нетерпеливым отношением к строгому придворному этикету.
Венгры восхищались ею, особенно за её усилия по достижению компромисса 1867 года. Она много времени проводила в Геделле, к северу от Будапешта. Однако её энтузиазм по отношению к Венгрии оскорбил немецкие чувства внутри Австрии. Она отчасти успокоила чувства австрийцев своей заботой о раненых во время семинедельной войны 1866 года.
Самоубийство её единственного сына, кронпринца Рудольфа, в 1889 году было потрясением, от которого Елизавета так и не оправилась полностью. Именно во время визита в Швейцарию она была смертельно ранена итальянским анархистом.
7. Джейн Остин
Джейн Остин.
Джейн Остин представляет собой фигуру известной писательницы родом из Англии, которая была первой, кто придал роману его отчётливо современный характер через своё отношение к обычным людям в повседневной жизни. Она родилась в 1775 году в городе Стивентон, а покинула этот мир в 1817 году в Винчестере. За свою жизнь Джейн смогла написать четыре выдающиеся книги: «Гордость и предубеждение», «Эмма», «Чувство и чувствительность», а также «Мэнсфилд Парк». Последнюю книгу, «Эмма», она выпустила незадолго до своей смерти.
В них, а также в романе «Нортенгерское аббатство», который опубликовали уже после смерти писательницы, она ярко изобразила жизнь английского среднего класса в начале XIX века. Её романы определили роман нравов эпохи, но они также стали вневременной классикой, которая оставалась критической и популярной через два столетия после её смерти.
8. Август
Август.
Август, также называемый Августом Цезарем или (до 27 года до н. э.) Октавианом, первоначальное имя Гай Октавий, принятое имя Гай Юлий Цезарь Октавиан (родился 23 сентября 63 года до н. э. и умер 19 августа 14 года н. э., Нола, близ Неаполя (Италия)), первый римский император, последовавший за республикой, которая была окончательно разрушена диктатурой Юлия Цезаря, его двоюродного деда и приёмного отца. Его самодержавный режим известен как Принципат, потому что он был принцепсом, первым гражданином, возглавлявшим множество внешне возрождённых республиканских институтов, которые только и делали его самодержавие приемлемым. С безграничным терпением, мастерством и эффективностью он перестроил все аспекты римской жизни и принёс прочный мир и процветание греко-римскому миру.
9. Анастасия Николаевна Романова
Анастасия Николаевна Романова.
Анастасия была убита вместе с другими членами своей ближайшей семьи в подвале, где они были заключены большевиками после Октябрьской революции. (Хотя существует некоторая неопределенность относительно того, была ли эта семья убита 16 или 17 июля 1918 года, большинство источников указывают, что казни имели место в последний день).
Останки Анастасии и других членов царской семьи были обнаружены российскими учёными в 1976 году, но находка держалась в секрете вплоть до распада Советского Союза. Генетическая экспертиза, проведённая на останках, показала, что великая княгиня действительно была убита вместе с остальными членами своей семьи в 1918 году.
А фальшивая история выжившей Анастасии послужила зародышем французской пьесы «Анастасия», написанной Марсель Моретт (1903-72) и впервые поставленной в 1954 году. Американская киноверсия появилась в 1956 году, когда Ингрид Бергман получила премию «Оскар» за свою главную роль.
10. Екатерина Арагонская
Екатерина Арагонская.
Екатерина была младшей дочерью испанских правителей Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильского. В 1501 году она вышла замуж за принца Артура, старшего сына английского короля Генриха VII. Артур умер в следующем году, и вскоре после этого она была помолвлена с принцем Генрихом, вторым сыном Генриха VII. Но последующее соперничество между Англией и Испанией и отказ Фердинанда выплатить полное приданое помешали этому браку состояться до тех пор, пока её жених не занял трон Генриха VIII в 1509 году. Несколько лет супруги жили счастливо. Екатерина соответствовала широте интеллектуальных интересов своего мужа, и она была компетентным регентом, когда он вёл кампанию против французов (1512-14).
Между 1510 и 1518 годами Екатерина родила шестерых детей, в том числе двух сыновей, но все они, кроме Марии (впоследствии королевы Англии, 1553-1558), либо родились мёртвыми, либо умерли в раннем младенчестве. Желание Генриха иметь законного наследника мужского пола побудило его в 1527 году обратиться в Рим с просьбой о расторжении брака на том основании, что этот брак нарушил библейский запрет на союз между мужчиной и вдовой его брата. Екатерина обратилась к Папе Клименту VII, утверждая, что её брак с Генрихом был законным, поскольку предыдущий брак с Артуром никогда не был осуществлён.
В течение семи лет папа избегал выдавать аннулирование, потому что он не мог оттолкнуть племянника Екатерины, императора Священной Римской империи Карла V. Наконец Генрих отделился от Екатерины в июле 1531 года. 23 мая 1533 года и через пять месяцев после женитьбы на Анне Болейн, он приказал своему архиепископу Кентерберийскому Томасу Кранмеру аннулировать брак с Екатериной. Парламент принял закон о верховенстве, отменяющий всю папскую юрисдикцию в Англии и делающий короля главой Английской церкви. Хотя Екатерина всегда была любима английским народом, Генрих вынудил её провести последние годы жизни в изоляции от всей общественной жизни.
11. Мария-Антуанетта
Мария-Антуанетта.
Во многих отношениях Мария-Антуанетта была жертвой обстоятельств. Марии-Антуанетте было всего четырнадцать лет, когда она вышла замуж за дофина Людовика, внука французского короля Людовика XV, 16 мая 1770 года. Стигма быть представителем, когда связь с Веной была непопулярна во Франции, оставалась с ней на протяжении всей её жизни. Ей также не повезло, что робкий, не вдохновляющий Людовик оказался невнимательным мужем. В конечном счёте именно личная слабость и политическое ничтожество её мужа вынудили Марию-Антуанетту играть столь заметную политическую роль во время Революции.
Роль, которую она играла во внутренней и внешней политике Франции между восшествием на престол Людовика XVI и началом революции, вероятно, была сильно преувеличена. Её попытки, например, добиться возвращения к власти Этьена-Франсуа де Шуазеля, герцога де Шуазеля, в 1774 году не увенчались успехом. Падение министра финансов Анн Робер Жака Тюрго в 1776 году должно быть объяснено враждебностью главного королевского советника Жана-Фредерика Фелипо, графа де Морепа, и разногласиями, возникшими между Тюрго и министром иностранных дел Шарлем Гравье, графом де Верженом, из-за участия Франции в Американской революции, а не из-за прямого вмешательства королевы. В то время Мария-Антуанетта не интересовалась политикой иначе, как для того, чтобы добиться благосклонности своих друзей, и её политическое влияние никогда не превышало того, которым раньше пользовались королевские любовницы Людовика XV.
12. Генрих VII
Генрих VII — король Англии и государь Ирландии.
Его мать была правнучкой Джона Гонта, герцога Ланкастера, чьи дети от Екатерины Суинфорд родились ещё до того, как он женился на ней. Генрих IV подтвердил легитимацию Ричардом II (1397) детей этого союза, но специально исключил Бофортов из любых притязаний на трон (1407). Таким образом, притязания Генриха Тюдора на трон были слабыми и не имели никакого значения вплоть до смерти в 1471 году единственного сына Генриха VI, Эдуарда, двух его оставшихся родственников по линии Бофоров и самого Генриха VI.
Поскольку его матери было всего четырнадцать лет, когда он родился, Генрих был воспитан своим дядей Джаспером Тюдором, графом Пембруком. Когда дело Ланкастеров потерпело крах в битве при Тьюксбери (май 1471 года), Джаспер вывез мальчика из страны и нашёл убежище в герцогстве Бретань.
Первый шанс избавиться от своего изгнания он получил в 1483 году, когда его помощь была направлена на объединение Ланкастеров в поддержку восстания Генриха Стаффорда, герцога Бекингема, но это восстание было подавлено ещё до того, как Генрих смог высадиться в Англии. Чтобы объединить противников Ричарда III, король дал обещание, что женится на Елизавете Йоркской, старшей дочери Эдуарда IV, и коалиция Йоркистов и Ланкастеров продолжалась, опираясь на поддержку Франции, поскольку Ричард III говорил о вторжении в неё. В 1485 году он высадился в Милфорд-Хейвене в Уэльсе и двинулся к Лондону. Во многом благодаря дезертирству своего отчима, Лорда Стэнли, он победил и убил Ричарда III в битве при Босворте в двадцатых числах августа 1485 года. Претендуя на престол по справедливому праву наследования и по Божьему суду в сражении, он был коронован 30 октября и добился парламентского признания своего титула в начале ноября. Утвердив своё право быть королём по собственному праву, он женился на Елизавете Йоркской 18 января 1486 года.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии