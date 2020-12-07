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Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

На верфи предприятия Fincantieri в итальянском городе Генуя идёт строительство круизного лайнера «Explorer» компании «Regent Seven Seas», который станет самым роскошным из существующих. В своё первое плавание лайнер отправится 20 июля 2016 года, но узнать, как будет выглядеть его интерьер, можно уже сейчас.

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

«Explorer» станет четвёртым и самым роскошным лайнером круизной компании «Regent Seven Seas».

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

Стоимость каюты Regent Suite с потрясающим видом на море будет составлять 4655 долларов США в сутки.

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

Обзор из каюты Regent Suite над носом лайнера составляет 270 градусов.

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

Кэролайн Хендри (Caroline Hendrie) посещает верфь компании Fincantieri в Генуе, где идёт строительство лайнера.

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

Будущий интерьер лайнера «Explorer».

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

Ресторан Compass Rose Restaurant.

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

Театр на борту лайнера «Explorer».

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

Лайнер «Explorer» будет совершать рейсы из Монте-Карло в Венецию. На его борту смогут находиться 750 пассажиров, не считая членов экипажа.

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

Каюта Regent Suite площадь 360 квадратных метров.

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

Тем, кто не желает платить 4655 долларов США за Regent Suite, подойдёт Penthouse Suite.

Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

Каюта Deluxe Suite будет стоить значительно дешевле,http://navote.ru/?p=128 чем Regent Suite или Penthouse Suite.

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