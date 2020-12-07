Как будет выглядеть самый роскошный круизный лайнер в мире

На верфи предприятия Fincantieri в итальянском городе Генуя идёт строительство круизного лайнера «Explorer» компании «Regent Seven Seas», который станет самым роскошным из существующих. В своё первое плавание лайнер отправится 20 июля 2016 года, но узнать, как будет выглядеть его интерьер, можно уже сейчас.







«Explorer» станет четвёртым и самым роскошным лайнером круизной компании «Regent Seven Seas».







Стоимость каюты Regent Suite с потрясающим видом на море будет составлять 4655 долларов США в сутки.







Обзор из каюты Regent Suite над носом лайнера составляет 270 градусов.







Кэролайн Хендри (Caroline Hendrie) посещает верфь компании Fincantieri в Генуе, где идёт строительство лайнера.







Будущий интерьер лайнера «Explorer».







Ресторан Compass Rose Restaurant.







Театр на борту лайнера «Explorer».







Лайнер «Explorer» будет совершать рейсы из Монте-Карло в Венецию. На его борту смогут находиться 750 пассажиров, не считая членов экипажа.







Каюта Regent Suite площадь 360 квадратных метров.







Тем, кто не желает платить 4655 долларов США за Regent Suite, подойдёт Penthouse Suite.







Каюта Deluxe Suite будет стоить значительно дешевле,http://navote.ru/?p=128 чем Regent Suite или Penthouse Suite.



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