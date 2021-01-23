Как заключаются браки в Саудовской Аравии

Как женщине, рождённой в Саудовской Аравии, мне пришлось пережить пару (неудачных, к счастью) попыток пристроить меня замуж «по соглашению». Сейчас я живу в другой стране, и могу пролить свет на то лицемерие, с которым многие мои соотечественники рассказывают о некоторых особенностях нашей культуры.







Ухаживания и секс в Саудовской Аравии



Вследствие активной пропаганды ваххабизма во второй половине 1990-х годов, всё, что связано с попытками молодых людей самостоятельно найти себе пару (знакомства, свидания, ухаживания, флирт) считается позором. В школах и мечетях девочкам раздавали буклеты, в которых мужчин называли не иначе как волками или бешеными собаками. В большинстве своём эта пропаганда была направлена на девочек начиная с восьми лет, чтобы в их голове всякий мужчина рисовался хитрым голодным монстром, включая отца и братьев. Я помню, как наставница убеждала меня, что мужчины не в состоянии контролировать себя, так что аллах будет винить меня за грех своего сына.



Особый акцент делался на сохранение девственности (главным образом, на сохранение девственной плевы) для будущего мужа. В результате женщины крайне редко вступают в беседу с представителями противоположного пола, зато лесбийская любовь – обычное дело и безопасная замена интимной жизни до замужества с последующим сексуальным насилием, о котором не принято говорить.

Так что же, никаких свиданий?

Можно ли встретить свою будущую половину на работе?

Так как же обычно происходит сватовство?