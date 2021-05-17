С нами не соскучишься!

7 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Если вы мечтаете о настоящих путешествиях и о погружении в историю и атмосферу того места, куда направляетесь, стоит избегать этих достопримечательностей. Ведь здесь мало того что круглый год собираются толпы туристов, так еще и легенды, которыми окутаны эти места, имеют мало отношения к действительности. Некоторые из них были созданы для того, чтобы нажиться на популярности какого-либо фильма, а другие — чтобы выгодно использовать искажения в истории.

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

«Пиц Глория», Швейцария


Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Поклонники Джеймса Бонда наверняка помнят чудесные по красоте виды из ресторана «Пиц Глория», который изображен в фильме 1969 года «На секретной службе Ее Величества».

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Актеры из фильма «На секретной службе Ее Величества» на съемочной площадке в «Пиц Глория» — ресторане, построенном специально для фильма. Когда продюсер Хуберт Фрёлих оказался на месте съемки, выяснилось, что ресторан еще не готов. Продюсерская компания оплатила завершение строительства ресторана в рамках специального договора с киностудией.

Сонная лощина, США


Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Поселение Сонная лощина в штате Нью-Йорк в конце 1800-х годов было известно как Северный Тарритаун, но потом сменило название из-за выгодной ассоциации со знаменитой новеллой Вашингтона Ирвинга.

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Джонни Депп в одной из сцен фильма 1999 года «Сонная лощина».
Фильм стал одной из причин широкой известности этого места.

Шангри-Ла, Китай


Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

На роль вымышленной страны Шангри-Ла из романа писателя-фантаста Джеймса Хилтона 1933 года «Потерянный горизонт» есть много претендентов. Однако китайский город Чжундянь официально сменил название на Шангри-Ла в 2001 году.

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Является ли Чжундянь настоящей Шангри-Ла или нет, виды здесь изумительные. Помимо густых изумрудных лесов и покрытых снежными шапками горных вершин, здесь расположено множество тибетских храмов.

Мост через реку Квай, Таиланд


Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Через настоящую реку Квай нет моста, поэтому часть реки Мае Клонг переименовали в Кхвэяй, чтобы все было как в романе. На фото — мост через реку Квай в наши дни.

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Роман Пьера Буля «Мост через реку Квай» успешно экранизировали в 1957 году в фильме с Алеком Гиннессом в главной роли. Река Мае Клонг была переименована после выхода фильма.

Контрольно-пропускной пункт «Чарли», Германия


Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Настоящий контрольно-пропускной пункт «Чарли» был демонтирован в 1990 году, когда Германия объединилась, и с тех пор был перенесен в музей. На фото — реконструкция, на которую ходят поглазеть туристы.

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

КПП «Чарли» (на фото) был пограничным пунктом между Восточной и Западной Германией и во времена холодной войны. Это единственное место, где американские и советские солдаты несли службу рядом по разные стороны границы.

Дом 221б по Бейкер-стрит, Великобритания


Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Большинство понимает, что Шерлок Холмс — это выдуманный персонаж, но это не останавливает поклонников от похода в музей этого знаменитого сыщика.

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Хотя на здании висит табличка «221б», на самом деле дом находится по адресу Бейкер-стрит, 239. Что самое интересное, когда вышла первая книга о Шерлоке Холмсе, такого адреса не существовало вовсе.

Замок Бран, Румыния


Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Замок Бран (на фото) долгое время ассоциировался с Дракулой, но на самом деле все было иначе. Тем не менее, считается, что описания замка Дракулы в романе Брэма Стокера были вдохновлены именно замком Бран.

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Вампир, описанный в романе, был списан с Влада Цепеша (Влада Колосажателя), дворянина, который жил в соседнем замке Поенари, который сейчас лежит в руинах.

Остров Филы, Египет


Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Исписанные иероглифами стены храмов острова Филы кажутся настоящими. Так и есть: им правда более двух тысяч лет. Но сам остров не совсем такой, каким кажется.

Когда была построена Асуанская плотина, все храмы на настоящем острове Филы пришлось перенести на соседний, более высокий остров Агилкия, чтобы защитить исторические памятники от затопления. В рамках впечатляющего по масштабам проекта каждый камень был помечен, и храмы были заново выстроены на другом острове. Аналогичным образом поступили с храмами Абу-Симбела.

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

На копии фотографии Антонио Беато виден первоначальный остров Филы, на котором был расположен храм Изиды, а также река Нил из Биги.

Балкон Джульетты, Италия


Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Кинопостановки сюжета о Ромео и Джульетте заставили тысячи поклонников ехать в Верону, чтобы посмотреть на тот самый балкон, на котором знаменитые влюбленные признались друг другу в своих чувствах.

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

На самом деле сцена на балконе не входит в оригинальную пьесу Уильяма Шекспира, да и этого балкона во времена автора не существовало.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Редкие кадры: как отдыхали участники The Beatles еще до того, как прославились
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Редкие кадры: как отдыхали участники The Beatles еще до того, как прославились

Читать
В Японии старейшая байкальская нерпа отмечает 40-летие переезда
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

В Японии старейшая байкальская нерпа отмечает 40-летие переезда

"Аэрофлот" сократил число рейсов в Турцию
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

"Аэрофлот" сократил число рейсов в Турцию

Погибший пилот вертолета Robinson попадал в аварию в 2020 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Погибший пилот вертолета Robinson попадал в аварию в 2020 году

"Аэрофлот" запретил пилотам и бортпроводникам брать багаж в рейсы
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

"Аэрофлот" запретил пилотам и бортпроводникам брать багаж в рейсы

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Постельное видео Семенович возбудило россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Постельное видео Семенович возбудило россиян

5 невероятно красивых мест для дешевого отдыха в России летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

5 невероятно красивых мест для дешевого отдыха в России летом

Почему Первый Азовский поход называют одной из первых неудач Петра?
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Почему Первый Азовский поход называют одной из первых неудач Петра?

Увлекательные поздравления в Международный день музеев 18 мая для самых любознательных
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Увлекательные поздравления в Международный день музеев 18 мая для самых любознательных

Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму перед турсезоном
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму перед турсезоном

«Аэрофлот» отправит экипажи в многодневные рейсы без багажа
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

«Аэрофлот» отправит экипажи в многодневные рейсы без багажа

«Аэрофлот» оставил в продаже на июнь билеты только на 2 рейса в Турцию
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

«Аэрофлот» оставил в продаже на июнь билеты только на 2 рейса в Турцию

Названы самые популярные места для путешествий у молодежи
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Названы самые популярные места для путешествий у молодежи

День музеев-2021 посвящён их восстановлению после пандемии
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

День музеев-2021 посвящён их восстановлению после пандемии

В крушении вертолета в Белом море, вероятно, погиб чемпион мира
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

В крушении вертолета в Белом море, вероятно, погиб чемпион мира

18 мая - День подснежника в Якутии
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

18 мая - День подснежника в Якутии

«Затерянный в горах» Отыскал удивительно красивый заброшенный пионерлагерь на Урале
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

«Затерянный в горах» Отыскал удивительно красивый заброшенный пионерлагерь на Урале

В посольстве рассказали о вывозном рейсе россиян из Непала
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

В посольстве рассказали о вывозном рейсе россиян из Непала

Выдачу российских виз для интуристов хотят упростить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Выдачу российских виз для интуристов хотят упростить

Эндоксила Синериус: Гигантская самая тяжёлая моль в мире и её личинки размером с сосиску
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Эндоксила Синериус: Гигантская самая тяжёлая моль в мире и её личинки размером с сосиску

Красоты вечернего весеннего Петербурга
Материал, выбранный редакторами МиртесенФакты Дня

Красоты вечернего весеннего Петербурга

Отдыху быть: топ-5 бюджетных стран, которые открыты для россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Отдыху быть: топ-5 бюджетных стран, которые открыты для россиян

Оперштаб опроверг продление ограничений на полеты в Турцию до конца июня
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Оперштаб опроверг продление ограничений на полеты в Турцию до конца июня

WarnerMedia и Discovery объявили о слиянии
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

WarnerMedia и Discovery объявили о слиянии

В Севастополе назвали две самые грязные бухты региона
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮжный Федеральный

В Севастополе назвали две самые грязные бухты региона

Гора Кайлас - запретное место, куда ещё не поднялся ни один человек. Что так ревностно охраняют власти Тибета
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеобычная история

Гора Кайлас - запретное место, куда ещё не поднялся ни один человек. Что так ревностно охраняют власти Тибета

1
8 нереально дорогих отельных номеров, где роскошь лезет из всех щелей
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

8 нереально дорогих отельных номеров, где роскошь лезет из всех щелей

«Аэрофлот» отменил почти все июньские рейсы в Турцию
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

«Аэрофлот» отменил почти все июньские рейсы в Турцию

Королевы пластики и грации: в Питере открылся отель с самым сексуальным персоналом
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

Королевы пластики и грации: в Питере открылся отель с самым сексуальным персоналом

«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю

В России проснулся вулкан - чем это опасно
Материал, выбранный редакторами МиртесенДрузья

В России проснулся вулкан - чем это опасно

«Это непристойно»: 29-летняя жена 60-летнего Цекало откровенно об интимных утехах
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

«Это непристойно»: 29-летняя жена 60-летнего Цекало откровенно об интимных утехах

Картина дня

наверх