Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов, готовых поверить в любые сказки

Если вы мечтаете о настоящих путешествиях и о погружении в историю и атмосферу того места, куда направляетесь, стоит избегать этих достопримечательностей. Ведь здесь мало того что круглый год собираются толпы туристов, так еще и легенды, которыми окутаны эти места, имеют мало отношения к действительности. Некоторые из них были созданы для того, чтобы нажиться на популярности какого-либо фильма, а другие — чтобы выгодно использовать искажения в истории.









«Пиц Глория», Швейцария

Сонная лощина, США

Шангри-Ла, Китай

Мост через реку Квай, Таиланд

Контрольно-пропускной пункт «Чарли», Германия

Дом 221б по Бейкер-стрит, Великобритания

Замок Бран, Румыния

Остров Филы, Египет

Балкон Джульетты, Италия