С нами не соскучишься!

Снять зал, где вручают «Оскар», выслать золотой сундук в качестве приглашения и позвать развлекать гостей Дженнифер Лопес – всё это могут позволить себе герои нашего материала. Выяснили, как проходят свадьбы детей самых богатых людей России.



Диана Манасир и Ростислав Багиров

Гаспар Авдолян и Лолита Османова

Виктория Крутая и Давид Беркович

Виктория Сваровски и Вернер Мюрц

Семен Крутир и Мария Чигиринская

Саид Гуцериев и Хадижа Ужахова