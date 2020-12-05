Снять зал, где вручают «Оскар», выслать золотой сундук в качестве приглашения и позвать развлекать гостей Дженнифер Лопес – всё это могут позволить себе герои нашего материала. Выяснили, как проходят свадьбы детей самых богатых людей России.
Диана Манасир и Ростислав Багиров
Дочка инвестора Зияда Манасира (140-е место в Forbes) Диана Манасир и соучредитель хедж-фонда Ростислав Багиров расписались в «Барвиха Luxury Village». Невеста на регистрацию приехала в брючном костюме The MaTch. Пальцы Дианы украшали два кольца: усыпанное бриллиантами помолвочное от Graff и обручальное от Cartier.
После регистрации молодожены и гости перебрались в ресторан Balzi Rossi. Там невеста сменила брючный костюм на роскошное платье от ливанского дизайнера Zuhair Murad. Наряд выгодно подчеркивал достоинства фигуры Дианы, но когда начались танцы, она снова переоделась в костюм – в нём танцевать было куда удобнее. Как отметила сама Диана, времени на организацию пышного торжества у молодожёнов не было, поэтому пара решила сделать «микросвадьбу»: гостей было около 50 человек, а само мероприятие подготовили всего за неделю.
Гаспар Авдолян и Лолита Османова
Пожалуй, самая дорогая и роскошная свадьба за последние 10 лет. Гаспар, сын акционера Qiwi Альберта Авдоляна (123-е место в Forbes), и Лолита, дочь совладельца холдинга «Межрегионсоюзэнерго», решили отметить день своего бракосочетания с размахом.
Ведущей на свадьбе была Ксения Собчак, хедлайнером – Леди Гага, а сама церемония прошла в Dolby Theatre на Голливудском бульваре (в этом месте последние 16 лет проходит вручение премии «Оскар»).
Приглашение на свадьбу тоже впечатляло: гости получали кейс с логотипом свадьбы, видеообращением, статуэткой «Оскара», набором игральных фишек и золотым слитком с именами молодожёнов. Торжество в Голливуде обошлось молодым и их родителям в 600 миллионов рублей.
Виктория Крутая и Давид Беркович
Дочь Игоря Крутого Виктория и ресторатор Давид Беркович поженились в Монако. Регистрация брака прошла на открытой террасе на побережье. На торжество было приглашено около 400 гостей, среди которых – Андрей Малахов, Алсу, Иван Дорн, Игорь Николаев и другие. К алтарю невеста шла под руку с отцом в элегантном платье Ines Di Santo и диадеме Jacob&Co под песню Ланы Дель Рей Young and Beautiful, которую исполнял симфонический оркестр. Свадьба прошла в еврейских традициях, а поженил молодых ребе Либерман. В конце церемонии он вручил Виктории и Давиду свидетельство о браке – ктубу.
Виктория Сваровски и Вернер Мюрц
Праправнучка основателя бренда Swarovski Виктория Сваровски и немецкий инвестор Вернер Мюрц поженились на севере Италии в 2017 году. Платье невесты было украшено несколькими сотнями тысяч кристаллов Swarovski и весило 46 килограммов. Стоимость такой красоты – миллион долларов. Наряд с восьмиметровым шлейфом сшил для Виктории филиппинский дизайнер Майкл Синко. На торжестве, которое прошло в отеле Falisia, был строгий дресс-код: женщины приходили в алом, мужчины – в белом. То, что невеста из семьи Сваровски, было видно невооруженным глазом: в ресторане Maxi's на столах стояли ювелирные композиции, а сама Виктория назвала свадьбу кристальной ночью.
Семен Крутир и Мария Чигиринская
В 2016 году Мария Чигиринская, дочь инвестора Александра Чигиринского и племянница строительного магната Шалвы Чигиринского, вышла замуж за Семена Крутира, сына московского бизнесмена Аркадия Крутира. Церемонию бракосочетания по всем канонам иудаизма провел главный раввин России Берл Лазар. На Марии было платье от Zuhair Murad: его примерная стоимость – от 1 до 15 миллионов рублей. Максим Галкин и Виктория Лопырёва стали ведущими торжества, а Филипп Киркоров, Леонид Агутин и Анжелика Варум разогревали публику перед выходом главной приглашенной звезды – Басты Раймса. В качестве гонорара артисты суммарно получили около 20 миллионов рублей.
Саид Гуцериев и Хадижа Ужахова
Сын долларового миллиардера Михаила Гуцериева женился на студентке медвуза Хадиже Ужаховой в 2016 году. Свадьба прошла с размахом: только на оформление зала в ресторане Safisa ушло 100 миллионов рублей.
С музыкальным сопровождением тоже не оплошали: на празднике выступали Дженнифер Лопес, Стинг, Патрисия Каас, Алла Пугачева и многие другие. Все приглашенные семьи получили по сундучку из чистого золота. Один такой стоит 165 тысяч рублей, а всего их было сделано 300.
К слову, платье Хадижы обошлось в 25 миллионов рублей, диадема – в 5 миллионов евро.
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