Самые безумные изобретения Викторианской эпохи

Как вылечить головную боль и простуду с помощью анальных затычек? Зачем вам дома взрывающийся масонский алтарь? Что можно курить через джентльменскую трость? Можно ли выжить после того, как заложил динамит в яблочный пирог? На все эти вопросы ответили изобретатели викторианской эпохи, таланты которых выходили далеко за пределы паровых двигателей и электрических батарей. Анальные затычки от головной боли и простуды







Настолько эпохальное изобретение, что в свое время мы посвятили ему отдельную статью. В XIX веке доктор мог прописать вам от насморка набор каучуковых затычек для задницы. В нем было четыре приспособления диаметром от одного до двух с половиной сантиметров и длиной до десяти сантиметров. Врачи викторианской эпохи были настолько впечатлены изобретением, что считали его лучшим лекарством от таких болезней, как: запор бессонница неприятный запах изо рта прыщи анемия хроническая усталость умственные расстройства желтая и дряблая кожа анорексия мигрень диарея геморрой метеоризм нервозность раздражительность синдром холодных конечностей Болеть в те времена было крайне неприятно, или же наоборот, очень даже ничего — зависит от ваших предпочтений. В любом случае, иронично, что во времена всеобщего пуританства баттплаги пользовались едва ли не большей популярностью, чем в наши дни.

Домашний масонский алтарь для пранков«Домашний масонский алтарь для пранков» — это даже звучит легендарно, словно какой-нибудь постпанковый альбом из 80-х. Задумка у изобретения — просто блеск. Представьте: к вам приходит гость и в какой-то момент он изъявляет желание помолиться (как это постоянно бывает с гостями) или же вы, как самый поехавший в мире хозяин, вдруг вынуждаете его поклясться в чем -либо. В любом случае, жертва преклоняет колени пред этим алтарем, и вдруг — БАМЦ — из него выпрыгивает скелет со сверкающими глазами, который стреляет в лицо гостю паровой струей. В это же время колени жертвы сотрясает разряд тока, а вы хохочете над простаком как умалишенный. Человек, который придумал это, явно обладает изощренной фантазией. К слову, страницу из патента на это изобретение удалось найти в онлайн-музее масонства. Эти-то точно знали толк в веселье. Ванная-качалка «Наутилус». Главное — чтобы не затошнилоИзобретение, которое может понадобиться вашему гостю после пранка с алтарем. Джентльменский журнал Lloyd’s Weekly в 1891 году описывал это приспособление фразой «вершина люксовой праздности». Ванная -качалка преподносилась как лечебное средство. Покачиваясь в ней, словно в океане, любой городской житель возвращался в лоно природы, невероятно расслаблялся и становился крепким, как моряк. Как нетрудно догадаться, «вершина люксовой праздности» была всего лишь еще одним способом стрясти деньги с фанатов альтернативной медицины. На самом деле, купаться в такой было сродни пытке: свернутый, словно эмбрион, человек рисковал опрокинуться, захлебнуться, да и просто застрять. Посмотрите на лицо подопытного — и вы все поймете. Аквасипед для охоты на утокВ истории человечества было много постыдных случаев геноцида, но один из самых безжалостных случился в XIX веке на реках и озерах Англии и США. Англосаксонские джентльмены тех времен так поднаторели в убийстве уток, что едва не уничтожили все популяции по обе стороны океана. Изобретения для повышения эффективности охоты были под стать: чего стоит хотя бы «утятница» — смехотворно-гигантское ружье для массового отстрела уток, напоминающее мортиру.Утятница — идеальная пара для аквасипеда. Самое же прекрасное изобретение для уничтожения уток, аквасипед, было создано в 1822 году и опробовано на болотистых заводях Линкольншира. Причем несмотря на абсурдность устройства, оно получило положительные отклики. Выглядело все следующим образом: три поплавка из железа или латуни образовывали равнобедренный треугольник , а управляющий устройством пилот болтал в воде ногами в ластах. Строго говоря, это сложно назвать велосипедом, но позднее конструкцию доработали с помощью велосипедного механизма. В любом случае, это выглядит как издевательство над охотником и месть за всех невинноубиенных уток. В паре с утятницей смотрелось бы грандиозно. Взрывной орга́н — самый опасный музыкальный инструмент в историиУдивительно, но лучший музыкальный инструмент для хэви-метала изобрели не в 1980-е, а за сто лет до этого. Французский физик и по совместительству музыкант Георг Фридрих Ойген Кастнер создал огненный орга́н, изучая свойства водорода. В 1875 году он построил прототип инструмента, названного им пирофон. Звук в нем извлекался благодаря пламени, которое вырывалось из стеклянных труб. Выглядело все феерично, особенно на первом же большом концерте , когда инструмент взорвался и едва не убил музыканта за клавишами. Кастнер не дожил и до 30, так что бремя популяризации пирофона легло на плечи его матушки. Однако та не слишком преуспела, хотя для инструмента даже успели написать пару произведений. Так что до XX века про него почти забыли. Сейчас некоторые энтузиасты пытаются возродить пирофон, экспериментируя с пропаном и бензином. Аллюзию на изобретение Кастнера можно увидеть в фильме «Безумный Макс: Дорога Ярости». Но дальше дело не пошло: взрывной орга́н до сих пор кажется слишком опасной вещью. Многоцелевая трость с флейтой и курительной трубкойЧасто ли с вами бывает такое: вы устаете таскать вашу джентельменскую трость и начинаете думать о том, чтобы оставить ее дома? Тем более, что кроме нее приходится таскать с собой зонт, флейту, трубку для опиума и сачок энтомолога. Избавьтесь от этой крамольной мысли, трость никогда не выйдет из моды, особенно суперуниверсальная трость прямиком из Лондона. Она настолько универсальна, что совмещает в себе все перечисленные предметы первой необходимости. Еще с ее помощью можно измерять высоту лошади и защищаться от хулиганов, которые смеются над тем, что вы ловите бабочек и играете на флейте. Автоматический куритель табака, который курит сигары за васВ XXI веке люди всячески пытаются избавиться от запаха табака. Особенно в общественных местах. Однако типичный викторианский джентльмен бы просто не понял смысла закона о запрете курения в кафе или ресторане. В викторианской Англии все было ровным счетом наоборот: зайдя в какое-нибудь заведение, где не пахнет сигарами, любой уважающий себя человек чуял неладное . Если дым не стоит коромыслом, значит здесь не курят, а если здесь не курят, значит место — дряньНа самом деле, держателям баров и кафе в XIX веке приходилось решать проблему обратную современной. И проблема стояла настолько остро, что даже появилась специальная курительная машина. Вставляете в нее несколько сигар, поджигаете — и искусственные легкие выдувают кубометры дыма в помещение. Зайдя в такое место, любой джентльмен решит: «Ого, да здесь дым как над Ватерлоо, надо остаться!». «Пушистое чудо» — механический альфа-баран для вашего стадаОчередное «спасибо» музею масонского искусства. Это странное устройство называется «Пушистое чудо» (Fuzzy Wonder), хотя трудно представить себе что-то менее милое. Не очень понятно, зачем оно нужно, и сопровождающее описание с цитатой из стихотворения Редьярда Киплинга «Сущность самки» («Потому что самка зверя смертоноснее самца») никак не проясняет картину . Попытки найти предназначение «Пушистого чуда» в интернете навели на две теории. Первая: смысл конструкции — создать для стада овец своеобразную эрзац-эльфа-особь. Забодав пару самых наглых баранов такой штукой, можно надеяться на полное послушание от стада. Вторая, еще более безумная идея заключается в том, что это — приспособление для пьяных декадентских вечеринок. Дескать, подпившие шампанского дворяне будут использовать его для веселых проделок и странных игр на вечеринках. Мы, люди XXI века, игравшие в «Ведьмака», знаем, что в теории на таком можно даже заняться сексом. Слава викторианским инженерам! Антимастурбационное кольцо на член для викторианского джентльменаВикторианские господа тоже пользовались кольцами для члена, только делали это не для новых ощущений в сексе. В ту эпоху была популярна идея о том, что мастурбация — это причина череды ужасающих симптомов, вроде тремора, безумия, чирьев на всем теле и, рано или поздно, ужасающей смерти. Заболевание , называемое сперматорея (сейчас этим термином называют несколько иную проблему) считалось главной причиной, по которой мужчины живут меньше женщин. Якобы Господь в своей мудрости сделал так, чтобы мужчина старился каждый раз, изливая семя. Один раз подрочил — минус неделя жизни, или вроде того. С подачи швейцарского мыслителя и лекаря Самюэля Огюста Андре Давида Тиссо и его ужасающей в своих описаниях монографии под названием «Онанизм» (переиздана 63 раза!), британские медики пытались придумать средство, спасающее от этого омерзительного занятия. И им это удалось! Приспособление называется Jugum penis и представляет собой металлическое кольцо, которое надевается на пенис. Вокруг этого кольца есть еще одно, с острыми зубцами. Работает все проще некуда. Ложась спать, вы надеваете Jugum penis на вашего Джонсона, а острые зубцы будут впиваться в него, стоит ему напрячься. Главное в последний момент не обнаружить, что вас это возбуждает. Взрывающийся стол для поедания пирога на вечеринках Что умели мужчины викторианской эры — так это веселиться. Типичный вечер в джентльменском клубе XIX века — не чета нынешним вечеринкам, где даже нет шанса погибнуть от шрапнели. Итак, вы собрали всех ваших друзей и изрядно выпили. Но как же развеселить их на славу? Для этого есть изобретение под названием Pie Table.Итак, завяжите всем присутствующим (кроме себя) руки за спиной, разложите по тарелкам кусочки пирога или пудинга. А теперь заставьте ублюдков есть это. Пообещайте самому быстрому едоку какой-нибудь невероятный приз . Ваши друзья накинутся на угощение и начнут толкаться как свиньи — одно это уже может сделать вечер. Но в какой-то момент весь стол вместе с пирогом взрывается! Да, это викторианский пранк. И это устройство можно было заказать по почте: представьте, от покупателей не было отбоя, хотя шутка явно одноразовая. — Хэй, мистер, как вы лишились челюсти, рук и ног? — Да, поел как-то пирога в гостях.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: