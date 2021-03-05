«Городская хижина»: спокойный отдых среди дикой природы в самом сердце Сиэтла

В век тотальной урбанизации иметь лесную избушку в окружении природы среди каменных джунглей мегаполиса – запредельная мечта каждого из нас. Но кое-кому посчастливилось, и живет он в одном из центральных районов Сиэтла (США). Совсем недавно его небольшой участок земли превратился в уединенный уголок дикой природы, среди которого красуется деревянная избушка, больше похожая на обитель в глухом лесу, чем коттедж в респектабельном районе мегаполиса.
«Городская избушка» - спокойный отдых среди дикой природы в самом сердце Сиэтла (США).
Один из защитников природы, живущий в Сиэтле (Штат Вашингтон, США), стал обладателем лесной избушки в окружении дикой природы, несмотря на то, что его участок земли находится в одном из центральных районов мегаполиса. По сведениям, такое чудо стало возможно благодаря тому, что владелец обратился в американскую архитектурную фирму Olson Kundig Architects, которая специализируется на создании эко-домов, используя новейшие разработки в области бионики (органической или «зеленой» архитектуры). Благодаря их стараниям, небольшой дом, рассчитанный на комфортное проживание одной семьи, больше похож на очаровательную избушку в глухом лесу, чем коттедж в густо застроенном районе мегаполиса.
Оазис дикой природы в городском районе (City Cabin, Сиэтл).
Натуральное дерево – основной отделочный материал интерьера «Городской хижины» (Сиэтл, США).
Джим Олсон, директор архитектурной фирмы, объяснил, что клиент «хотел чувствовать себя так, как будто он живет в дикой местности, когда на самом деле его дом находится на участке одного из городских кварталов». Экологическая направленность этого проекта, получившего название City Cabin («Городская хижина»), заключается не только в эстетическом решении. Немаловажную роль играет то, что дом полностью энергонезависим, оснащен очистными и перерабатывающими системами и, наконец, построен из натуральных материалов, оставляющих минимальный углеродный след. Окружающий сад также является важной особенностью устойчивого развития, поскольку в нем преобладают крупные деревья и множество растений, которые формируют особенную экосистему в городских условиях.
Гостиная-кухня уникального дома, оформленного в этно-стиле (City Cabin, Сиэтл).
Спальная комната в City Cabin (Сиэтл, США). | Фото: mymodernmet.com.
Особое внимание хотелось бы уделить самому дому, созданному в лучших традициях эко-строительства, с преобладаем древесностружечных материалов, которые привносят в интерьер атмосферу тепла и уюта. Учитывая пристрастие заказчика к этно-стилю, большого цветового разнообразия не стали вносить в обустройство интерьера, чтобы не отвлекать внимание от действительно ценных вещей и самой природы, находящейся за панорамными окнами. Как показывает практика, щедрое остекление позволяет проникать максимальному количеству солнечного света и размывает границы между внутренним пространством и внешним.
Уникальная коллекция произведений искусства коренных американских народов стала украшением и дома, и сада (City Cabin, Сиэтл).
Светлые тона неокрашенной фанеры, акценты обожженным деревом и бетонный пол тонко оттеняют колоритную коллекцию произведений искусства коренных американцев, собранную клиентом за много лет путешествий по родной стране.
City Cabin – уединенный уголок дикой природы в одном из центральных районов Сиэтла (США).
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