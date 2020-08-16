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Кухонные лайфхаки от поваров

Поварам в ресторанах приходится готовить достаточно большое количество блюд за строго ограниченное время. И вот несколько хитростей, которые помогают им все делать вовремя. Уверены, вам они тоже пригодятся.

Кухонные лайфхаки от поваров

Как почистить много чеснока



С вечера положите зубчики чеснока в контейнер с водой. Утром вы сможете снять кожицу буквально за секунду без использования ножа. Если вы спешите, оставьте чеснок в воде хотя бы на несколько минут — и чистить его будет гораздо проще.

Зачем охлаждать пищевую пленку



На ресторанных кухнях пищевую пленку часто хранят в холодильнике. Так она меньше морщится и собирается в комок.

Как равномерно прожарить бекон



Если вам нужно приготовить сразу много бекона, выложите тонкие слайсы на противень и запекайте в течение 15−20 минут при температуре 200 градусов. Так продукт прожарится максимально равномерно — на сковороде такого результата не добиться.

Как правильно чистить разделочную доску



По мнению профессиональных поваров, разделочные доски лучше всего чистить солью с лимоном. Насыпьте на поверхность крупную соль и потрите половиной лимона. Это поможет быстро удалить с доски посторонние запахи и продлить срок ее службы.

Как почистить сразу много яиц



Воспользуйтесь хитростью японских поваров, если вам нужно почистить сразу много яиц — например, для салата.
Поместите 5−6 сваренных вкрутую яиц в мягкий пластиковый контейнер. Наполните его наполовину водой и накройте крышкой. Возьмите контейнер в руки и хорошо потрясите сначала вертикально, затем горизонтально — по часовой и против часовой стрелки.

Как приготовить крем фреш



Если вы забыли купить готовый крем фреш в магазине, вы можете легко приготовить его в домашних условиях. Смешайте жирные сливки со сметаной в пропорции 1:1. Блюдо может получиться менее густым, чем вы привыкли, но его вкус вам точно понравится.

Как нарезать мягкий сыр



Красиво нарезать мягкий сыр обычным ножом довольно сложно — либо куски получаются толстыми, либо сыр разваливается на части. Чтобы этого не произошло, используйте для нарезки кулинарную или зубную нить — естественно, без ментоловой пропитки.

Как быстро наточить нож



Острый нож — безопасный нож! Если вы чувствуете, что лезвие затупилось, наточите его, потерев о шершавый ободок с обратной стороны тарелки. Всего пара минут — и нож к работе готов!

Как нарезать лук без слез



Лук выделяет едкое химическое вещество, которое, проникая в дыхательные пути, вызывает раздражение и слезоточивость. Чтобы уменьшить его концентрацию, положите очищенный лук в воду на несколько минут — и только после этого приступайте к нарезке.

Разрезаем томаты черри напополам



Чтобы разрезать напополам сразу много томатов черри, положите их на тарелку, накройте сверху второй тарелкой и проведите ножом через отверстие между ними. Все обязательно получится, если соблюдены два условия — томаты должны быть одного размера, а нож — очень острым.
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