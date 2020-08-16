Кухонные лайфхаки от поваров

Поварам в ресторанах приходится готовить достаточно большое количество блюд за строго ограниченное время. И вот несколько хитростей, которые помогают им все делать вовремя. Уверены, вам они тоже пригодятся.







Как почистить много чеснока

Зачем охлаждать пищевую пленку

Как равномерно прожарить бекон

Как правильно чистить разделочную доску

Как почистить сразу много яиц

Как приготовить крем фреш

Как нарезать мягкий сыр

Как быстро наточить нож

Как нарезать лук без слез

Разрезаем томаты черри напополам

С вечера положите зубчики чеснока в контейнер с водой. Утром вы сможете снять кожицу буквально за секунду без использования ножа. Если вы спешите, оставьте чеснок в воде хотя бы на несколько минут — и чистить его будет гораздо проще.На ресторанных кухнях пищевую пленку часто хранят в холодильнике. Так она меньше морщится и собирается в комок.Если вам нужно приготовить сразу много бекона, выложите тонкие слайсы на противень и запекайте в течение 15−20 минут при температуре 200 градусов. Так продукт прожарится максимально равномерно — на сковороде такого результата не добиться.По мнению профессиональных поваров, разделочные доски лучше всего чистить солью с лимоном. Насыпьте на поверхность крупную соль и потрите половиной лимона. Это поможет быстро удалить с доски посторонние запахи и продлить срок ее службы.Воспользуйтесь хитростью японских поваров, если вам нужно почистить сразу много яиц — например, для салата.Поместите 5−6 сваренных вкрутую яиц в мягкий пластиковый контейнер. Наполните его наполовину водой и накройте крышкой. Возьмите контейнер в руки и хорошо потрясите сначала вертикально, затем горизонтально — по часовой и против часовой стрелки.Если вы забыли купить готовый крем фреш в магазине, вы можете легко приготовить его в домашних условиях. Смешайте жирные сливки со сметаной в пропорции 1:1. Блюдо может получиться менее густым, чем вы привыкли, но его вкус вам точно понравится.Красиво нарезать мягкий сыр обычным ножом довольно сложно — либо куски получаются толстыми, либо сыр разваливается на части. Чтобы этого не произошло, используйте для нарезки кулинарную или зубную нить — естественно, без ментоловой пропитки.Острый нож — безопасный нож! Если вы чувствуете, что лезвие затупилось, наточите его, потерев о шершавый ободок с обратной стороны тарелки. Всего пара минут — и нож к работе готов!Лук выделяет едкое химическое вещество, которое, проникая в дыхательные пути, вызывает раздражение и слезоточивость. Чтобы уменьшить его концентрацию, положите очищенный лук в воду на несколько минут — и только после этого приступайте к нарезке.Чтобы разрезать напополам сразу много томатов черри, положите их на тарелку, накройте сверху второй тарелкой и проведите ножом через отверстие между ними. Все обязательно получится, если соблюдены два условия — томаты должны быть одного размера, а нож — очень острым.