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Загадочные открытия, раскопанные в земле

Прошлое нашей планеты гораздо сложнее и уж точно намного интереснее, чем думают многие. Только за последние несколько лет археологи сумели совершить 7 действительно загадочных находок, некоторые из которых наука даже не может пока объяснить.

Загадочные открытия, раскопанные в земле

Одним из важнейших таких открытий стала знаменитая пещера Ласко. Ученые прозвали ее «Сикстинской капеллой первобытной живописи»: гравированные и живописные рисунки на стенах пещеры не имеют аналогов нигде в мире. Создается полное впечатление, будто 18 тысяч лет назад какое-то первобытное племя и в самом деле пыталось разместить в пещере что-то вроде художественной галереи!



Не менее странным и значительно более пугающим выглядит находка итальянских ученых. В подвалах старинного венецианского дома археологи обнаружили залитый цементом череп с неестественно длинными клыками. До сих пор доподлинно неясно, кому именно он принадлежал — сами ученые полушутя называют его «Венецианским вампиром».

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Загадочные открытия, раскопанные в земле

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