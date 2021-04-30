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Быстрый способ приготовления фасоли, который предупреждает газообразование


Быстрый способ приготовления фасоли, который предупреждает газообразование

Фасоль, как и все бобовые, очень полезный продукт, но обладает двумя не очень хорошими особенностями. Во-первых, она слишком долго варится. Во-вторых, способствует газообразованию. В итоге, несмотря на все положительные свойства и вкусовые качества блюд из фасоли, готовить их отпадает всякое желание. Но есть способ, который не только существенно ускоряет процесс варки, но и помогает предупредить газообразование в дальнейшем. Последнюю особенность продукта он просто нейтрализует.

Предварительно фасоль перебирают и заливают на ночь холодной водой / Фото: youtube.com

Предварительно фасоль перебирают и заливают на ночь холодной водой / Фото: youtube.com

 

Для начала бобы понадобится перебрать и хорошо промыть. Затем они заливаются обычной холодной водой таким образом, чтобы уровень воды над бобами был около пяти сантиметров. Емкость с содержимым оставляется на восемь-десять часов. В идеале подготовительным этапом заняться вечером. Тогда с самого утра можно приступить к готовке.
Доведенные до кипения бобы необходимо подержать на огне 1-2 минуты / Фото: youtube.com

Доведенные до кипения бобы необходимо подержать на огне 1-2 минуты / Фото: youtube.com

 

Не сливая воду, бобы ставятся на огонь, и именно на большой. После того, как они закипят, подержать на огне одну-две минуты.
Фасоль необходимо промыть проточной холодной водой и снова залить жидкостью, уровень которой должен превышать бобы на 10 см. / Фото: youtube.com

Фасоль необходимо промыть проточной холодной водой и снова залить жидкостью, уровень которой должен превышать бобы на 10 см.
/ Фото: youtube.com

 

Кастрюля снимается с плиты, вода сливается, фасоль промывается под проточной холодной водой и заливается чистой, только ее уровень от уровня бобов должен быть чуть больше, чем в первый раз – примерно на десять сантиметров. Снова кастрюля с содержимым ставится на хороший огонь и доводится до кипения.
Всего на приготовление фасоли уйдет не более часа / Фото: youtube.com

Всего на приготовление фасоли уйдет не более часа / Фото: youtube.com

 

Затем на минимальном огне фасоль варится до ее готовности. После того, как жидкость впитается в фасоль, подливается еще около 200 миллилитров воды. Всего по времени на приготовление уйдет около часа.
Фасоль, приготовленная по такому рецепту, очень вкусная, рассыпчатая и не вызовет газообразования / Фото: youtube.com

Фасоль, приготовленная по такому рецепту, очень вкусная, рассыпчатая и не вызовет газообразования / Фото: youtube.com

 

Соль сразу добавлять не нужно. Солить фасоль следует за десять минут до полной готовности. При соблюдении всех рекомендаций вы не почувствуете дискомфорта после ее употребления, да и времени на приготовление потратите гораздо меньше.

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