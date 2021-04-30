Быстрый способ приготовления фасоли, который предупреждает газообразование

Предварительно фасоль перебирают и заливают на ночь холодной водой / Фото: youtube.com

Доведенные до кипения бобы необходимо подержать на огне 1-2 минуты / Фото: youtube.com

/ Фото: youtube.com Фасоль необходимо промыть проточной холодной водой и снова залить жидкостью, уровень которой должен превышать бобы на 10 см./ Фото: youtube.com

Всего на приготовление фасоли уйдет не более часа / Фото: youtube.com

Фасоль, приготовленная по такому рецепту, очень вкусная, рассыпчатая и не вызовет газообразования / Фото: youtube.com