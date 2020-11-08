Какую пронзительную историю скрыл на картине «Дождь, пар и скорость» английский мастер пейзажей Уиль

Уильям Тернер был одним из ведущих британских художников своего времени, который за 60 лет творческой и насыщенной карьеры изменил общественное мнение о пейзажах и акварельной живописи. Одно из знаковых произведений – «Дождь, пар и скорость» - в котором художник мастерски изобразил поезд под дымчатой дождевой завесой, а также скрыл актуальную проблему бытия.
О художнике – мастере штормов и пейзажей
Тернер Джозеф Мэллорд Уильям (более известный как Уильям Тернер) был одним из ведущих британских художников своего времени, который за 60 лет творческой и насыщенной карьеры изменил общественное мнение о пейзажах и акварельной живописи. С детства Тернер рос невероятно талантливым ребенком. Впоследствии ему удалось поступить в Королевскую академию художеств, где он выставил свою первую акварель в возрасте 15 лет. Параллельно он обучался в студии архитектурного рисовальщика и топографа Томаса Малтона. В конце концов, Тернер получил популярность как топограф-акварелист, хотя он был одинаково искусен в масле и широко экспериментировал с другими различными техниками.
Наибольшую известность он получил за мастерские изображения величественных штормов, а также атмосферные и повествовательные пейзажи. Многие его работы ссылались на литературу,мифологию и историю. Уильям Тернер стал известен как «художник света» из-за его восхитительной палитры с яркими, смелыми цветовыми схемами, а также морскими пейзажами. Неспроста его считают излюбленным английским художником-романтиком. Интересно, что Тернер завещал большую часть своих произведений искусства своей стране.
Инфографика: о художнике
«Дождь, пар и скорость»
В 1844 году Уильям Тернер написал картину маслом «Дождь, пар и скорость», которая выражает величественный пик пейзажной работы. Картина представляет собой абстрактное видение локомотива, мчащегося по мосту во время шторма. На картине Тернера дождь сливается с паром и дымом, создаваемым поездом. Возникает впечатление тумана, который Тернер очень любил изображать. Сквозь туман под мостом светится Темза. Черный паровоз - единственная резкая и четкая фигура на этой картине. Он устремляется к зрителю, словно железный кулак, отталкивающий природу.
Удивительные мазки – капли дождя - создают дымчатую завесу над мчащимся поездом, который движется к месту назначения. Полупрозрачность серых и белых облаков подчеркивает интенсивность дождя, в то время как далекий мост и пейзаж, оставшийся позади, исчезают.
Фрагмент поезда на картине "Дождь, пар и скорость"
История картины
В XIX веке Британия кардинально изменилась, поскольку созданные железные дороги проложили путь через поля и реки, чтобы связать города по всей стране. Великобритания строила железные дороги и поставляла поезда во многие части мира. Они изрыгали пар и дым, наполнявшие воздух, иногда вместе с дождем и туманом, покрывая пейзаж занавесом из белых и коричневых цветов.
"Дождь, пар и скорость"/ Фото: nationalgallery.org.uk
Эта работа изображает проект Великой Западной железной дороги. Проект принадлежал одной из частных британских железнодорожных компаний, созданных для разработки этого нового вида транспорта. Место действия сцены - железнодорожный мост Мейденхед через Темзу. Эта сцена интерпретировалась по-разному: демонстрация концепции скорости, ограничений технологии или угрозы, которую технология представляет для природы. Паровой поезд мчится по мосту, а вокруг него кружится дождевой вихрь.
Впереди поезда бежит крошечный заяц - традиционный символ скорости. По обе стороны - золотой пейзаж, пасторальный, залитый солнцем и деревенский. Картина импрессионистская до невозможности! Это радостный праздник новой технологической мощи. Критики, увидевшие оригинальную картину, были сбиты с толку, но также очарованы тем, как художник трактует такую актуальную тему, особенно его драматическим воспроизведением скорости.
Фрагмент картины (заяц) / "Дождь, пар и скорость"
Известно, что импрессионисты сосредотачивались не на деталях, а на общей идее сюжета или объекте, используя основные цвета и мелкие мазки. Особенно любили импрессионисты передавать отраженный свет. Вполне можно утверждать, что художник Тернер был первым настоящим «импрессионистом» среди английских мастеров. Безусловным достижением и успехом Тернера было то, что работу «Дождь, пар и скорость» выставляли в Лондонской Королевской академии в 1844 году. Ныне она находится в Национальной галерее.
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