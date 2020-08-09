В конце прошлого года фотограф издательства National Geographic — Уилл Гадд поднялся на самую высокую точку в Африке, на вершину горы Килиманджаро в Танзании. Здесь он смог запечатлеть знаменитый ледник, единственный на африканском континенте.













Возвышаясь на высоту 5895 метров над уровнем моря, Килиманджаро является самой высокой горой в Африке и самой высокой свободно стоящей горой в мире.







Между 1912 и 2011 годами масса льда на вершине снизилась более чем на 85 процентов. Исследователи говорят, что уже практически никто не сомневается, что лед здесь все-таки исчезнет. По разным оценкам, несколько ученые предсказывают, что уже произойдет к 2060 году.







Уилл Гадд уже неоднократно поднимался на гонные вершины в различных точках мира, включая Антарктиду. На этот раз он решил подняться на Килиманджаро, чтобы запечатлеть исчезающий здесь ледник. Хотя лед на вершине Килиманджаро лежит на протяжении более чем 12 000 лет все это может исчезнуть в течение нескольких десятилетий.







Уилл Гадд рассказал после восхождения, что высота сделала подъем гораздо более сложной задачей, чем он предполагал ранее. Что касается погоды, Уилл Гадд объясняет: «Мы буквально успели заскочить на последний вагон. На вершине льда осталось совсем чуть-чуть.Этот лед – последний в своем роде. От ледника остались только небольшие остатки и он действительно находится на последнем издыхании. Я чувствовал, что нам очень повезло быть там!»Исчезающий ледник на вершине Килиманджаро.Исчезающий ледник на вершине Килиманджаро Исчезающий ледник на вершине Килиманджаро.Исчезающий ледник на вершине Килиманджаро.Исчезающий ледник на вершине Килиманджаро.Исчезающий ледник на вершине Килиманджаро.