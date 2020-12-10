ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач

На этой модели применялся 3-диапазонный "автомат" 3L30 (TH180) производства General Motors (делалась она во Франции с 1969 по 1998 год на заводе американской компании в Страсбурге). Подобные коробки передач были довольно распространенными на европейских, американских и даже японских моделях 70-90-х годов: в разное время ими комплектовались Fiat 124/131/132/Argenta, Opel Record/Ascona/Manta/Commodore, Peugeot 604, Chevrolet Chevette, Rover Vitesse, Jaguar XJS/XJ12, Suzuki Sidekick/Geo Tracker и еще ряд других машин с продольным расположением мотора и задним приводом.