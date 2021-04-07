17 крутых конструкций для комфорта и экономии пространства

Малогабаритная квартира - вызов для тех, кто хочет как следует обустроить жилую площадь.

Помочь в этом непростом деле может добрый совет.

В новом обзоре было собрано сразу 17 таких советов-фотографий, на каждую из которых стоит обратить свое внимание.

1. Волшебная гармошка

Консольный столик с выдвижной кроватью.

Просторная двуспальная кровать, которая складывается по принципу гармошки и превращается в одну из стенок небольшого консольного столика. Такая функциональная консоль прекрасно впишется в интерьер однокомнатной квартиры или крошечной спальни, или станет дополнительным спальным местом на случай гостей.

2. Выдвижная кровать

Комод с выдвижной кроватью.

Стильный белоснежный комод, нижний ящик которого на самом деле является полноценной двуспальной кроватью, которую легко можно выдвинуть вечером и также легко задвинуть обратно в дневное время.

3. Два в одном

Две кровати в одной.

Простая односпальная кровать с ортопедическим матрасом, под каркасом которой спрятана еще одна такая же кровать с регулируемыми ножками. Данный комплект мебели можно использовать, как две отдельные кровати или поставить их вплотную, чтобы получить просторную двуспальную кровать.

4. Книжный шкаф с секретом

Книжный шкаф с откидной кроватью.

Современная комфортабельная откидная кровать, скрытая в нижнюю часть большого книжного шкафа - замечательная идея для однокомнатной квартиры или крошечной спальни в малогабаритке.

5. Комплексный подход

Кровать трансформер.

Стильный мебельный трансформер, который состоит из узкого шкафа, множества полочек, дивана и откидной кровати. Такой предмет мебели идеально подойдет для обустройства однокомнатной квартиры в которой гостиная является и местом приема гостей, и офисом, и спальней.

6. Меньше малого

Лаконичная кровать-трансформер.

Простая и очень лаконичная кровать, которая легко складывается, превращаясь в кресло, табурет или тумбу. Благодаря своей компактной и легкой конструкции, данный предмет мебели можно без труда перемещать из комнаты в комнату или даже брать с собой в поездку.

7. Кровать-гардеробная

Кровать-шкаф.

Вместительный шкаф с кроватью на верху, забраться на которую поможет приставная лестница, ступени которой также являются книжными полками - идеальный вариант для маленькой спальни.

8. Из подполья

Подиум с выдвижной кроватью.

Подиум со скрытой выдвижной кроватью на колесиках станет стильной и практичной идеей для обустройства современной однокомнатной квартиры или квартиры в стиле лофт и позволит совместить спальню и гостиную в условиях ограниченного пространства.

9. Кровать-шкаф

Шкаф с откидной кроватью.

Комфортабельная двуспальная кровать, которую в любой момент можно поднять, превратив ее в часть обыкновенного деревянного шкафа с двумя узкими пеналами по бокам для хранения всякой всячины.

10. Конструктор

Диваны, которые складываются в кровать.

Два небольших диванчика, которые складываясь вместе, превращаются в оригинальную и просторную двуспальную кровать и могут использоваться, как основное или дополнительное спальное место в небольшой квартире.

11. Кресло-кровать

Яркое кресло-кровать.

Мягкое яркое кресло, которое легко превращается в компактную кровать для одного - прекрасное решение для большой семьи, вынужденной делить скромную квартиру.

12. Под потолком

Кровать, которую можно спрятать под потолком.

Большая стильная кровать на тросах, которые позволяют в дневное время хранить ее под потолком.

13. Укромное местечко

Кровать в платяном шкафу.

Небольшая кровать, спрятанная за створками конструкции, похожей на обыкновенный платяной шкаф, станет чудесным решением для обустройства детской, которую делят несколько детей.

14. Встроенная кровать

Стильная встроенная кровать.

Стильная современная встроенная кровать, которая позволит зонировать пространство и обзавестись укромным местечком для отдыха даже в однокомнатной квартире.

15. Два уровня

Кровати для двоих детей.

Эргономичная конструкция, которая состоит из двух откидных кроватей и двух вместительных ящиков для постельного белья станет замечательным решением для грамотного обустройства небольшой комнаты двоих детей.

16. Чердак

Кровать-чердак с платяным шкафом внизу.

Потрясающая кровать-чердак, с вместительным шкафом внизу и функциональной лестницей, каждая ступень которой оборудована выдвижным шкафчиком для хранения самых разных вещей. Такая конструкция заменит собой всю необходимую мебель для спальни и позволит сэкономить ценное пространство небольшой квартиры.

17. Неожиданное решение

Спальное место на кухне.

Оборудовать спальное место под потолком на кухне - весьма оригинальное и смелое решение, которое может прийтись по вкусу владельцам небольших частных домов с крошечной площадью, но высокими потолками и стать настоящей изюминкой интерьера.