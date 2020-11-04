10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене

3 ноября — день рождения Дольфа Лундгрена. Все ли знают, что у него необычайно высокий IQ? Конечно не все, только те, у кого тоже высокий IQ!
1
Коэффициент интеллекта Дольфа Лундгрена и вправду оценивается в 160 баллов. То есть актер принадлежит к самой интеллектуальной одной тысячной доле человеческой популяции. В сочетании с его внешностью и физической формой это порождает уникальный когнитивный диссонанс.
Carum est, quod rarum est, — как говорили римляне. Вот ты не знаешь, что значит эта фраза на латыни, а Дольф наверняка знает!
2
С образованием у Дольфа тоже полный порядок.
Он родился 3 ноября 1957 года в Стокгольме — мировой столице абба-строения. При рождении мальчика звали Ханс Лундгрен. Отец его был человеком респектабельным, но при этом тем еще скандалистом и деспотом. Только к сыну не прилетал на помощь Карлсон, поэтому приходилось самостоятельно находить выход из трудных историй и прокачивать себя спортом.
Будучи уже многократным чемпионом карате в дисциплине кёкусинкай, молодой Дольф отправился постигать науки и получил несколько дипломов в области химического машиностроения.Его даже приняли в Массачусетский технологический институт — самый знаменитый и престижный технический вуз планеты. Только до него будущая звезда химии так и не доехала.
3
В 1983 году Дольф как раз собирал свои чемоданы в Сиднее, чтобы переехать в университет Бостона. Подрабатывал он тогда вышибалой в ночном клубе. Так уж оказалось, что туда нагрянула с концертами певица и актриса Грейс Джонс, глаза их встретились… В общем, все закрутилось-завертелось, и вместо Массачусетса Дольф оказался в Нью-Йорке. Вот это мы понимаем — настоящая химия!
4
В каком-то смысле можно сказать, что Дольф выбился в люди благодаря русским.
Его первой киноролью стал эпизодический персонаж Венц — телохранитель генерала КГБ Гоголя в кинофильме «Вид на убийство». Это был последний фильм бондианы с Роджером Муром в статусе агента-007. Впечатленный Роджер Мур тогда сказал, что «Дольф Лундгрен больше, чем государство Дания».
Само собой, Дольфа в это кино привела его подруга Грейс Джонс: у нее там была весьма запоминающая роль.
5
После «Бонда» Лундгрен принялся заваливать Сильвестра Сталлоне заявками сыграть роль в грядущем «Рокки IV». Поначалу Лундгрену было отказано: Сталлоне посчитал своего соперника слишком уж высоким. Рост Дольфа — 1 м 93 см, а у Сталлоне — 1 м 77 см.
Однако по итогам кастинга с пятью тысячами (!) кандидатов выяснилось, что Лундгрен все же лучший. Другого такого не найти. Иван Драго достался ему!
6
Хорошо известно, что на съемках четвертого «Рокки» Лундгрен чуть не угробил Сталлоне. В летальном смысле. Сталлоне требовал больше реализма, умолял Дольфа не сдерживаться. В итоге получил от блондина несколько болезненных ударов в грудь. Съемки продолжились, только ночью Сильвестра накрыло — актеру стало столь плохо, что его экстренно госпитализировали и продержали в реанимации четыре дня.
7
Русских и почти русских Лундгрен изображал очень часто. Вот имена его персонажей из самых разных кинофильмов: Иван Драго, Николай Раченко, Лукас Садоров, Николай Черенко, Виктор Калмаков, Алексей Андреев. Причем Драго ему пришлось сыграть повторно в 2018 году — в боксерской драме для пенсионеров «Крид-2».
Конечно, он ценится как нордический блондин, и все же ему приходилось перекрашиваться в черный пару-тройку раз — для фильмов «Каратель», «Ангел тьмы» и «Безвыходная ситуация».
8
Лундгрен, безусловно, молодец и умница, и все же его актерские таланты строго ограничены. Свою самую каноническую роль артист сыграл в 1992 году в картине «Универсальный солдат» на пару с Жан-Клодом Ван Даммом.
На фестивале в Каннах Лундгрен и Ван Дамм круто повздорили. Да так, что их разнимала охрана. Соцсетей тогда еще не было, а вот обычные СМИ очень долго разбирали тот конфликт. Хотя некоторые считали, что потасовка была инсценирована для раскрутки фильма. Спустя много десятков лет актеры признались, что все и впрямь было розыгрышем.
9
Это трудно уложить в голове, а ведь Дольф Лундгрен и впрямь был хорошо знаком с художником Энди Уорхолом. Это подруга Грейс затащила Дольфа в нью-йоркскую арт-тусовку. Уорхол снимал парочку и брал интервью у шведа для своих многочисленных художественных проектов.
10
И как контрольный выстрел в голову — еще один невообразимый факт. Дольф Лундгрен еще и музыкант! Он, как режиссер, снимал в Москве боевик «Опасная гастроль» (2009), в котором сам изображал смертоносного барабанщика-металлиста. Так вот, Дольф не только барабанит, но и попеть горазд.
Свежие комментарии