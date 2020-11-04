10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене

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Коэффициент интеллекта Дольфа Лундгрена и вправду оценивается в 160 баллов. То есть актер принадлежит к самой интеллектуальной одной тысячной доле человеческой популяции. В сочетании с его внешностью и физической формой это порождает уникальный когнитивный диссонанс.

Carum est, quod rarum est, — как говорили римляне. Вот ты не знаешь, что значит эта фраза на латыни, а Дольф наверняка знает!