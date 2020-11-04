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10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене

3 ноября — день рождения Дольфа Лундгрена. Все ли знают, что у него необычайно высокий IQ? Конечно не все, только те, у кого тоже высокий IQ!

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
Дольф играет русского то ли в спортивной драме, то ли в боевике «Рокки IV»

1

Коэффициент интеллекта Дольфа Лундгрена и вправду оценивается в 160 баллов. То есть актер принадлежит к самой интеллектуальной одной тысячной доле человеческой популяции. В сочетании с его внешностью и физической формой это порождает уникальный когнитивный диссонанс.

Carum est, quod rarum est, — как говорили римляне. Вот ты не знаешь, что значит эта фраза на латыни, а Дольф наверняка знает!

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
Дольф в 18 лет

2

С образованием у Дольфа тоже полный порядок.

Он родился 3 ноября 1957 года в Стокгольме — мировой столице абба-строения. При рождении мальчика звали Ханс Лундгрен. Отец его был человеком респектабельным, но при этом тем еще скандалистом и деспотом. Только к сыну не прилетал на помощь Карлсон, поэтому приходилось самостоятельно находить выход из трудных историй и прокачивать себя спортом.

Будучи уже многократным чемпионом карате в дисциплине кёкусинкай, молодой Дольф отправился постигать науки и получил несколько дипломов в области химического машиностроения.

Его даже приняли в Массачусетский технологический институт — самый знаменитый и престижный технический вуз планеты. Только до него будущая звезда химии так и не доехала.

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
Дольф Лундгрен и Грейс Джонс, середина 1980-х

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В 1983 году Дольф как раз собирал свои чемоданы в Сиднее, чтобы переехать в университет Бостона. Подрабатывал он тогда вышибалой в ночном клубе. Так уж оказалось, что туда нагрянула с концертами певица и актриса Грейс Джонс, глаза их встретились… В общем, все закрутилось-завертелось, и вместо Массачусетса Дольф оказался в Нью-Йорке. Вот это мы понимаем — настоящая химия!

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
Кёкусинкай — трудная и опасная разновидность карате, контактная к тому же. Дольф в молодые годы побеждал на шведских, австралийских и британских чемпионатах.

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В каком-то смысле можно сказать, что Дольф выбился в люди благодаря русским.

Его первой киноролью стал эпизодический персонаж Венц — телохранитель генерала КГБ Гоголя в кинофильме «Вид на убийство». Это был последний фильм бондианы с Роджером Муром в статусе агента-007. Впечатленный Роджер Мур тогда сказал, что «Дольф Лундгрен больше, чем государство Дания».

Само собой, Дольфа в это кино привела его подруга Грейс Джонс: у нее там была весьма запоминающая роль.

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
Крохотная работа Лундгрена в фильме о похождениях Джеймса Бонда «Вид на убийство»

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После «Бонда» Лундгрен принялся заваливать Сильвестра Сталлоне заявками сыграть роль в грядущем «Рокки IV». Поначалу Лундгрену было отказано: Сталлоне посчитал своего соперника слишком уж высоким. Рост Дольфа — 1 м 93 см, а у Сталлоне — 1 м 77 см.

Однако по итогам кастинга с пятью тысячами (!) кандидатов выяснилось, что Лундгрен все же лучший. Другого такого не найти. Иван Драго достался ему!

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
Лундгрен играет подводного царя Нерея в «Аквамене». Дольф изучил ремесло водолаза, пока служил в армии

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Хорошо известно, что на съемках четвертого «Рокки» Лундгрен чуть не угробил Сталлоне. В летальном смысле. Сталлоне требовал больше реализма, умолял Дольфа не сдерживаться. В итоге получил от блондина несколько болезненных ударов в грудь. Съемки продолжились, только ночью Сильвестра накрыло — актеру стало столь плохо, что его экстренно госпитализировали и продержали в реанимации четыре дня.

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
Дольф с фитнес-тренером Эммой Крокдал. Они объявили о помолвке в июне 2020 года

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Русских и почти русских Лундгрен изображал очень часто. Вот имена его персонажей из самых разных кинофильмов: Иван Драго, Николай Раченко, Лукас Садоров, Николай Черенко, Виктор Калмаков, Алексей Андреев. Причем Драго ему пришлось сыграть повторно в 2018 году — в боксерской драме для пенсионеров «Крид-2».

Конечно, он ценится как нордический блондин, и все же ему приходилось перекрашиваться в черный пару-тройку раз — для фильмов «Каратель», «Ангел тьмы» и «Безвыходная ситуация».

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
Лундгрен-брюнет в «Карателе», 1989

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Лундгрен, безусловно, молодец и умница, и все же его актерские таланты строго ограничены. Свою самую каноническую роль артист сыграл в 1992 году в картине «Универсальный солдат» на пару с Жан-Клодом Ван Даммом.

На фестивале в Каннах Лундгрен и Ван Дамм круто повздорили. Да так, что их разнимала охрана. Соцсетей тогда еще не было, а вот обычные СМИ очень долго разбирали тот конфликт. Хотя некоторые считали, что потасовка была инсценирована для раскрутки фильма. Спустя много десятков лет актеры признались, что все и впрямь было розыгрышем.

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
Потасовка Лундгрена и Ван Дамма, 1992

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Это трудно уложить в голове, а ведь Дольф Лундгрен и впрямь был хорошо знаком с художником Энди Уорхолом. Это подруга Грейс затащила Дольфа в нью-йоркскую арт-тусовку. Уорхол снимал парочку и брал интервью у шведа для своих многочисленных художественных проектов.

10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
Энди Уорхол, Грейс Джонс, Дольф Лундгрен, 1985

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И как контрольный выстрел в голову — еще один невообразимый факт. Дольф Лундгрен еще и музыкант! Он, как режиссер, снимал в Москве боевик «Опасная гастроль» (2009), в котором сам изображал смертоносного барабанщика-металлиста. Так вот, Дольф не только барабанит, но и попеть горазд.

Видео начнется через 10 с.
10 мощных фактов о мощном Дольфе Лундгрене
На съемочной площадке второго «Крида»

 

 

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