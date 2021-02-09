Красота требует жертв: на что идут звезды в погоне за вечной молодостью

Всем известно, как непросто живется знаменитостям, в особенности голливудским. Одним талантом им не обойтись, приходится следить за собой, шикарно выглядеть, быть всегда молодыми, красивыми и подтянутыми, ну или… менять амплуа. Потому что папарацци не спят, а благодаря социальным сетям неудачное фото моментально становится достоянием общественности по всему миру. Чтобы как-то справиться с этой сложной ситуацией, звездам приходится искать новые и все более экстравагантные способы борьбы со старением и прочими недоработками природы.













Ники Минаж и силиконовая попа

Том Круз и лазерная шапочка для роста волос

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Меган Фокс и уксусная диета

Бейонсе и лимонадная чистка

Гвинет Пэлтроу и детские пюрешки

Деми Мур и пиявки

Виктория Бекхэм и маска из птичьих какашек

Сандра Буллок и крем от геморроя

Кэти Холмс и слизь улиток