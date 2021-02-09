Красота требует жертв: на что идут звезды в погоне за вечной молодостью

Всем известно, как непросто живется знаменитостям, в особенности голливудским. Одним талантом им не обойтись, приходится следить за собой, шикарно выглядеть, быть всегда молодыми, красивыми и подтянутыми, ну или… менять амплуа. Потому что папарацци не спят, а благодаря социальным сетям неудачное фото моментально становится достоянием общественности по всему миру. Чтобы как-то справиться с этой сложной ситуацией, звездам приходится искать новые и все более экстравагантные способы борьбы со старением и прочими недоработками природы.
Ники Минаж и силиконовая попа
Ники сделала себя сама, причем и в смысле карьеры, и не только… Ее ответом на вопрос о том, как выделиться из огромной серой массы и закрепиться на звездном олимпе, стали импланты в ягодицы. Как утверждают специалисты по пластической хирургии в этой области, силиконовые попы на ощупь похожи на настоящие, полученные путем долгих и упорных тренировок. Вообще, обладателям имплантов не приходится на них сидеть, так как они располагаются над седалищной костью. Но звезды на то и звезды, чтобы во всем быть исключением из правил.
Том Круз и лазерная шапочка для роста волос
Прическа для любой приличной звезды важна не меньше, чем лицо или тело. Как сохранить шикарную шевелюру после более чем 30-летней карьеры и съемок в десятках фильмов, знает актер-ветеран Том Круз. Его секрет — лазерная шапочка, восстанавливающая волосяные фолликулы и стимулирующая рост волос.
Холли Берри и скраб из кофе
50-летняя девушка Бонда, кажется, относится к категории женщин, над которыми не властно время. Тем не менее и ей вечная молодость не дается просто так. Вместо того чтобы гадать на кофейной гуще о своей карьере и внешности, Холли использует ее в качестве скраба. Актриса рассказывает, что оставшиеся после распития утреннего кофе зерна надо неделю держать в холодильнике, а потом просто смешать с оливковым маслом и медом — и волшебное средство готово.
Меган Фокс и уксусная диета
Своей потрясающей фигурой эта роскошная брюнетка обязана такой простой вещи, как яблочный уксус, который она выпивает перед каждым приемом пищи. Правда, эксперты утверждают, что это не совсем здоровый способ детоксикации, и рекомендуют просто сбалансировать диету, но Меган, которая не любит упражнения и диеты, уверена, что уксус помогает ее организму избавиться от сахара и лишней жидкости.
Бейонсе и лимонадная чистка
Звезде такой величины, как Бейонсе, помимо постоянных тренировок и диет приходится время от времени прибегать и к более радикальным мерам. Например, к глобальной чистке организма, где вся еда на 14 дней заменяется жидкостями, основная из которых — лимонад, приготовленный из лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца. Как можно на таком протянуть две недели, лично мы не представляем, но верим Бейонсе на слово.
Гвинет Пэлтроу и детские пюрешки
Гвинет выбрала себе, пожалуй, самую безобидную диету, основанную на детском питании. Вооружившись лозунгом «все лучшее — не только детям», актриса с удовольствием поглощает мясные, овощные и фруктовые пюре, оставаясь на редкость стройной и изящной.
Деми Мур и пиявки
Нет, мы не имеем в виду Эштона Кутчера. Просто 54-летняя актриса — поклонница гирудотерапии. Но, если нас с вами такими методами удивить сложно, американская общественность была буквально шокирована признанием Деми о призвании этих милых, сосущих кровь существ на помощь в борьбе за красоту.
Виктория Бекхэм и маска из птичьих какашек
Виктория — еще одна поклонница нестандартных природных материалов. Именно благодаря ей все большую популярность набирают процедуры с использованием порошка из высушенного соловьиного помета, которые питают кожу лица, придавая ей небывалую мягкость и сияние.
Сандра Буллок и крем от геморроя
Сандра не из тех звезд, кто обычно шокирует мир своими экстравагантными поступками, но и у нее есть свой необычный секрет красоты. В борьбе с мешками под глазами все средства хороши, считает актриса и, ничуть не смущаясь, мажет их антигеморройным кремом. Дело в том, что активный ингредиент большинства кремов от геморроя — бензокаин — вызывает сужение кровеносных сосудов, устраняя припухлость.
Кэти Холмс и слизь улиток
Улиткам слизь нужна для того, чтобы восстанавливать поврежденную раковину, а вот звездам во главе с Кэти Холмс — чтобы их лица оставались молодыми и красивыми как можно дольше. Улиточная слизь стала одним из самых востребованных косметических ингредиентов в последние несколько лет, а все потому, что однажды фермеры, выращивающие и собирающие улиток для еды, заметили, что кожа на их руках выглядит молодо и гладко, а ранки заживают быстро и без следа.
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