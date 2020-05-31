Признаки, выдающие в мужчине инфантилизм

Большинство женщин хотели бы выбрать спутника жизни, за которым бы жилось, как за каменной стеной. А это значит, что самый большой страх этих дам – связать свою жизнь с инфантильным мужниной. Данный материал расскажет о том, на что при выборе избранника следует обратить внимание в первую очередь, чтобы впоследствии не связать жизнь со скрытым или явным инфантилом.



1. Постоянное восхваление матери

2. Бесконечные пустословные разговоры о политике

3. Беспрестанное поношение политического устава родной страны

4. Уверенность в том, что именно он, любимый, смог бы в два счёта исправить действующую экономику

5. Хейт-постинг в соцсетях

6. Романтизация всего, что связано с милитаризмом