Признаки, выдающие в мужчине инфантилизм

Большинство женщин хотели бы выбрать спутника жизни, за которым бы жилось, как за каменной стеной. А это значит, что самый большой страх этих дам – связать свою жизнь с инфантильным мужниной. Данный материал расскажет о том, на что при выборе избранника следует обратить внимание в первую очередь, чтобы впоследствии не связать жизнь со скрытым или явным инфантилом.
1. Постоянное восхваление матери
Никто не станет спорить, что мать – это святое. Вот только всегда очень опасно, если ваш кандидат на роль бойфренда или мужа постоянно сравнивает вас со своей матерью и периодически – завуалированно или открыто – не в лучшую сторону. Маркеры, которых стоит опасаться: «Моя мама делает голубцы, которые никогда ни одна женщина не сможет повторить», «Все бы были такой матерью, как моя мама», «Мама превыше всех остальных женщин в моей жизни». И самый страшный маркер, который гарантированно приведет брак к краху: «Я считаю, что жена должна жить с мужем в доме матери». Такой мужчина никогда не станет вам настоящей опорой, поскольку у него есть в той или иной степени выраженный эдипов комплекс, а это так или иначе является психологическим креном. Возможность смотреть на мать критически – а именно оценивать ее сильные и слабые стороны в равной мере – признак зрелой личности.
2. Бесконечные пустословные разговоры о политике
Инфантильные мужчины все как один разделяют такое качество, как обожание поговорить о политике таким тоном, как будто им доподлинно известно, какие политики плохие, а какие – отличные. У инфантилов разговоры о политике занимают около 50 (иногда больше) процентов их монологов, завуалированных под диалоги. Если кандидата в мужья больше интересуют разговоры о политике и ее несовершенстве, нежели отношения между ним и его второй половиной, то вряд ли он когда-нибудь станет той самой каменной стеной и тем самым сильным мужским плечом. Ибо разговоры о политике всегда эфемерны, в то время как реальная жизнь – реальна (простите за вынужденную тавтологию).
3. Беспрестанное поношение политического устава родной страны
Инфантильным мужчинам свойственно постоянно ругать политическую ситуацию родной страны, но при этом они никогда не предлагают себе и своей избраннице уехать в другую страну. Все предельно просто. Для того, чтобы переехать самому и перевести свою избранницу в страну, где, по мнению мужчины, всё хорошо, нужно приложить серьезные усилия, которые касаются в первую очередь огромной силы воли и работоспособности. Если разговоры о несовершенстве политики родной страны не подкреплены железобетонными фактами о том, что скоро планируется переезд в ЛУЧШУЮ страну, вряд ли стоит связывать себя узами брака с таким человеком. Крах неизбежен.
4. Уверенность в том, что именно он, любимый, смог бы в два счёта исправить действующую экономику
Признак инфантила – под хмельком и без хмелька говорить о том, что именно он действительно понимает, как просто было бы исправить экономические огрехи своей родной страны. Маркеры, которых стоит опасаться: «Да если бы мне доверили экономический сектор нашей страны, я бы в два счёта…», «У нашей страны такой огромный потенциал, но он не используется, и я тебе сейчас объясню, почему…» и т.п. Таким мужчинам, не будь они инфантилами, следовало бы полностью посвятить свою жизнь экономическому образованию, после чего своим ярким примером показать близкому и дальнему кругу, какого безумного успеха на поприще экономики они достигли, а потом раскручивать себя как депутата. В противном случае… какой смысл в подобных монологах?!
5. Хейт-постинг в соцсетях
Есть хорошая русская поговорка: «Молодец – среди овец, а на молодца – и сам овца». Если вы узнали, что ваш избранник регулярно постит хейтерские комментарии в соцсетях в профилях тех или иных личностей, то будет очень правильным решением бежать от него без оглядки. Если человек изливает в письменной форме гнев в профилях незнакомых ему людей, то это значит, что это всё, на что он способен. Любое негативное мнение хорошо для личной кухни, но никак не для открытых площадок людей, особенно если они в жизни чего-то добились, даже если это ненавистный объекту поп-певец или бьюти-блогер со вкачанным силиконом. Как правило, инфантилы хейтят тех, кто богаче их. А это верный признак человека, который пальцем о палец не ударит, чтобы самому стать богаче и успешнее.
6. Романтизация всего, что связано с милитаризмом
Задумывались ли вы когда-либо, почему некоторые мужчины так любят всё, что связано с войной, армией, оружием? Разгадка одновременно проста и легка. И глубока, к сожалению. Нахождение на войне или в армии означает, что мужчина ВООБЩЕ НЕ ПРИНИМАЕТ НИКАКИХ РЕШЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО. Он лишь выполняет приказы. И это признак не мужественного человека, а инфантила. Самые крепкие семьи создают те мужчины, которые считают, что брать в руки оружие – ужасно. Потому что нельзя добиться любви, нежности, привязанности, заботы и защиты от того человека, который предпочел бы убивать других людей или выполнять чужие команды крепкому союзу с женщиной и/или своими детьми. Пожалуй, мало кто сказал бы лучше о подобных псевдомужчинах, чем Дмитрий Нагиев:
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