Извечный спор: какой патрон лучше для Калашникова – 7.62 или 5.45

На просторах информационного пространства необъятного Отечества уже не первый год ведется лютый спор о том, какой патрон был бы лучше для автомата Калашникова – «дедовский» 7.62 мм или «новомодный» малоимпульсный боеприпас калибра 5.45 мм. Самое время разобраться в том, почему принятие патрона меньшего калибра вовсе не было просчетом или каким-то заговором, несмотря даже на то, что сам Михаил Тимофеевич в свое время был против замены калибра.
Калибры стали менять не просто так. |Фото: yandex.by.
На самом деле спорить о подобных вещах без соответствующего инженерного образования – глупо и бесполезно. Куда лучше обратиться за помощью к специалистам и спросить их авторитетное мнение. Сдается, что информационно-развлекательный портал отечественного концерна «Калашников» - достойный источник информации. Там можно найти в том числе и простое, а также понятное объяснение о том, почему в современных штурмовых винтовках используются малоимпульсные боеприпасы 5.45 и 5.56 мм.
Не такой уж он хороший. |Фото: guns.allzip.org.
Интересно, что первыми промежуточный патрон для автоматов ввели американцы, разработав в середине прошлого века свой знаменитый 5.56 мм (фактический диаметр составляет 5.7 мм). Первые советские разработки в этой области были ответом на американские успехи в области. Так в СССР появился опытный 5.45 мм (с фактическим калибром 5.6 мм). Но почему же в двух ведущих державах на момент середины XX века было решено начать уменьшать калибры для основного армейского оружия? Здесь была бы уместна шутка про знаменитую трехлинейку Мосина и Женевскую конвенцию, однако уменьшать калибры стали вовсе не из соображений гуманности, а как это не странно – как раз наоборот.
На самом деле лучше. |Фото: yandex.ru.
Во-первых, новые промежуточные калибры оказались намного легче своих предшественников. Советский патрон 5.45 мм весит 10 грамм, против 16 грамм у советского винтовочного 7.62х39 мм образца 1943 года. Кому-то разница может показаться несущественной, однако на самом деле она колоссальная. При одинаковом количестве патронов переносимую массу боеприпасов можно увеличить на 1/3. Во-вторых, 5.45 мм создает во время выстрела куда меньший импульс, а значит у оружия меньше отдача и закономерным образом выше точность ведения огня как одиночными, так и очередями. Наконец, в-третьих, патроны калибров 5.45 и 5.56 мм обладают большей начальной скоростью, что обеспечивает лучшую настильность стрельбы, дальность прямого выстрела и значительно повышает вероятность поражения цели.
Выбор в пользу 5-ки. ¦Фото: yandex.fr.
При этом стоит понимать, что калибры 7.62 мм все еще остаются в армиях всего мира в качестве винтовочных и пулемётных. Своей актуальности в ряде областей на поле боя они не теряют. В частности, оружие под калибр 7.62 мм куда лучше показывает себя при работе с глушителем, нежели автоматы под 5-ки.
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