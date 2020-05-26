Килограмм курицы KFC за 200 рублей

Или как быстро, вкусно и не дорого накормить друзей и покушать самому.

Все граммовки указаны на 3кг курицы, цена указана без учета 2л растительного масла для фритюра (у меня оно было) и пенных напитков)) Курицу покупал в одной из мясных лавок моего города (крылья за кг 120р, голень за кг 160р), в гипермаркетах будет немного дороже.

В гости пригласил друзей для просмотра кино. Чипсы и прочая магазинная ерунда порядком надоела, поэтому ставим на загрузку фильмец и идем готовить (если кому-то интересно, будем смотреть фильм "Платформа").



Нам понадобится:

Куриные крылья и голень - 3кг;

Мука - 20 ст.л.;

Крахмал - 10 ст.л.;

Паприка - 3 ст.л.;

Красный молотый острый перец - 3 ст.л.;

Масло оливковое - 3 ст.л.;

Молотый имбирь - 2 ст.л.;

Черный молотый перец - 1 ст.л.;

Перец чили - 1шт.;

Соль;

Масло подсолнечное (для фритюра).

Для начала нужно подготовить курицу для дальнейшего маринада. Нужно почикать крылья на составляющие. Находим и разрезаем по суставам.

Та часть которая справа на фото ниже нам не нужна, выкидываем или отправляем в морозилку на супец.

Чтобы маринад быстрее проникал в курицу голень и крылья фигачим тендерайзером (если в хозяйстве отсутствует, протыкаем вилкой)

Подготовим маринад для курочки.

Наливаем 300мл очищенной воды, фигачим туда же 3 ст.л. оливкового масла, 3 ст.л. красного острого перца, 2 ст.л. молотого имбиря, 1 ст.л. черного молотого перца,1 ст.л. соли Наливаем 300мл очищенной воды, фигачим туда же 3 ст.л. оливкового масла, 3 ст.л. красного острого перца, 2 ст.л. молотого имбиря, 1 ст.л. черного молотого перца,1 ст.л. соли

Этого по остроте нам конечно будет не достаточно, поэтому разрезаем перец чили на кругляшки и выдавливаем его в наш маринад через пресс для чеснока.

Заливаем курицу маринадом и оставляем минимум на 30 минут. Тут как и в большинстве маринадов - чем дольше тем лучше (если позволяет время можно оставить на 12 часов).

Подготовим кляр.

В муку добавляем крахмал, паприку, 3 ст.л. соли, все хорошенько перемешиваем.

Курицу достаем из маринада, подготавливаем кастрюлю с водой (в нее мы будем погружать курицу).

Ставим кастрюлю с маслом (фритюр) на огонь. Обваливаем курицу в нашей панировке, что не прилипло стряхиваем.

Опускаем курицу в воду на 5 секунд.

Затем снова в панировку, так курица получается мега хрустящая.

Делаем несколько заготовок (ровно столько, сколько поместится за раз во фритюр).

Когда фритюр разогрелся, делаем средний огонь. Закидываем курицу зажиться. Если есть кухонный термометр - идеальная температура для жарки 180-200 градусов.

Крылья жарим 8 минут, голень10 минут.

Повторяем процедуру пока не пожарим всю курицу. Наливаем пенного и со всем этим добром идем с друзьями смотреть кино.