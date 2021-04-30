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Эпическая архитектура в стиле «Звездных войн» в самом центре Белграда


Эпическая архитектура в стиле «Звездных войн» в самом центре Белграда


Архитектурное достояние любого города может вдохновить на создание не только исторических кинолент, но и фантастических фильмов. Если выбрать правильный ракурс, даже самое обычное здание можно представить логовом инопланетных злодеев. А если это будут нестандартные сооружения, созданные в середине прошлого века в стиле брутализма, социалистического модернизма или соцреализма, то для съемок новых эпизодов «Звездных войн» в Белграде, например, дополнительных декораций может и не понадобиться.

1. Музей авиации (бывший югославский авиационный музей)


Исторический музей воздухоплавания находится в столице Сербии – Белграде.

Исторический музей воздухоплавания находится в столице Сербии – Белграде.

 

Один из долгостроев социалистической эпохи в конечном итоге принес славу своему создателю и до сих пор украшает древнейший столицу Сербии Белград. Строительство футуристического сооружения началось в 1957 году и завершилось только в 1988-м. Понадобился еще целый год, чтобы были подготовлены экспозиции и состоялось торжественное открытие Музея авиации, который предусмотрительно расположили рядом с аэропортом Белграда.
Фантастический ракурс здания Музея авиации в Белграде от фотографа Мирко Нахмияса. bigpicture.ru.

Фантастический ракурс здания Музея авиации в Белграде от фотографа Мирко Нахмияса. bigpicture.ru.

 

Такие необычные формы здания пришли в голову инженеру из Сараево – Ивану Штраусу, который впоследствии получил престижную награду в области архитектуры. В бывшей Югославии компания Borba присудила премию за лучшее проектирование музейного комплекса.
С тех пор в музее действует постоянная экспозиция, посвященная неординарному творцу. Хотя больше впечатляет коллекция настоящих самолетов, насчитывающая около 200 единиц летательной техники.

2. Военно-Медицинская Академия


Здание Военно-Медицинской Академии в Белграде.

Здание Военно-Медицинской Академии в Белграде.

 

Благодаря стараниям высококлассных специалистов Центрального проектного института CUVI (в последствии «Центропроект») появился гигантский медицинский комплекс, в котором впору снимать фантастические фильмы, а не лечить людей. Тем не менее, Военно-Медицинская Академия, площадь которой составляет 180 тыс. кв. м, занимается своими прямыми обязанностями и является крупнейшим военным госпиталем мира.
Смелый и сложный архитектурный объект социалистической эпохи глазами Mirko Nahmijas (Военно-Медицинская Академия, Белград). arch2o.com.

Смелый и сложный архитектурный объект социалистической эпохи глазами Mirko Nahmijas (Военно-Медицинская Академия, Белград). arch2o.com.

 

В этом футуристическом сооружении до сих пор плодотворно работают медики и ученые 27 клиник и 17 институтов. На базе академии размещены Центр трансплантологии, Центр экстренной медицины и диагностические отделения, Национальный токсикологический центр и специализированные клиники, в стационарах которых одновременно может находиться более 1 тыс. человек.

3. Жилая башня Карабурма или «Дом Тоблерон»


 

 
The Toblerone Building соединяет в себе модернистский подход и брутализм (Белград, Сербия).

The Toblerone Building соединяет в себе модернистский подход и брутализм (Белград, Сербия).

 

Полная разруха после Второй мировой войны стала толчком не просто к восстановлению пострадавших от бомбардировок городов, она позволила проводить грандиозные эксперименты архитекторам и строителям. Не стал исключением и Белград, превратившийся в своеобразный испытательный полигон для последователей социалистического реализма и брутализма в архитектуре. На этом поприще отличился проект жилой высотки «Башня Карабурма», более известной как «Дом Тоблерон» (причиной стало сходство с известной шоколадкой из Швейцарии).

 
Эпическая архитектура в стиле «Звездных войн» в самом центре Белграда

«Башня Карабурма» – сохранившаяся достопримечательность социалистической Югославии (Белград, Сербия).

 

Нетипичный для европейских стран дизайн футуристического объекта разработал архитектор Rista Sekerinski в 1963 г. Буквально через 6 лет The Toblerone Building увидел весь мир. В то время это было настолько поразительно и необычно, что автор проекта получил награду «За лучшую архитектуру».

4. Высотка Genex или «Западные ворота Белграда»


 

 
Высотка Genex или «Западные ворота Белграда» была построена в 1977 г.

Высотка Genex или «Западные ворота Белграда» была построена в 1977 г.

 

Здание Western City Gate, больше известное как Башня Genex, до сих пор считается одной из самых интересных достопримечательностей всей страны. Архитектурный ансамбль представляет собой две 35-этажных высотки, соединенных между собой мостом на верхних этажах. На самой вершине башни, в конструкции которой преобладают модные в те времена функциональные структуры и линейные формы, расположен круглый вращающийся ресторан с отрывающимся невероятным видом на город.
Некоторые считают, что небоскреб Western City Gate является самым уродливым зданием страны (Белград, Сербия).

Некоторые считают, что небоскреб Western City Gate является самым уродливым зданием страны (Белград, Сербия).

 

Этот модернистский небоскреб с «дыркой посередине» был построен в 1977 году по проекту архитектора Михайло Митровича. Башня Genex высотой около 140 метров (вместе с рестораном) до сих пор является второй по высоте в Белграде и третьей – в Восточной Европе.

 

5. «Восточные ворота» Белграда


Жилой комплекс «Рудо» стал своеобразными воротами столицы Сербии (Белград).

Жилой комплекс «Рудо» стал своеобразными воротами столицы Сербии (Белград).

 

Жилой комплекс «Рудо» в районе Звездара, больше известный как «Восточные ворота» Белграда, стал символом социалистической утопии. Многие считали 28-этажные небоскребы серыми и уродливыми сооружениями, хотя находились и почитатели такой рациональности и максимальной функциональности. Благодаря построенным высоткам в 1976 г. многие семьи смогли заселиться в новенькие квартиры, не думая о символизме и критике.

Справка: На данный момент комплекс находится в плачевном состоянии. На глазах рассыпается фасад зданий, он требует капитального ремонта с колоссальными вложениями – 4,85 млн дол., которых нет ни у жильцов, ни в бюджете города.

 

6. Авальская телебашня


С телебашни Авала открывается восхитительный вид на город, но только в солнечную погоду (Белград, Сербия) .

С телебашни Авала открывается восхитительный вид на город, но только в солнечную погоду (Белград, Сербия) .


Впечатляющий вид снизу на самую высокую башню Балкан (Авальская телебашня, Сербия). loveopium.ru.

Впечатляющий вид снизу на самую высокую башню Балкан (Авальская телебашня, Сербия). loveopium.ru.

 

Телебашню Авала построили в 1965 году и до сих пор она является самым высоким сооружением (205 м) не только в Сербии, но и на Балканах. Хотя в 1999 г. во время военных действий в Югославии она лишилась верхней части, но ее полностью восстановили в 2010-м. Главной изюминкой строения стала его конструкция. Как оказалось, в мире существует лишь несколько зданий, основанием которых является равносторонний треугольник.

 

7. Музей современного искусства


Музей современного искусства в Белграде (Сербия).

Музей современного искусства в Белграде (Сербия).

 

В месте, где реки Сава и Дунай сливаются в один поток, было построено необычное сооружение в форме кристалла. Его спроектировали архитекторы И. Антич и И. Распопович конкретно для художественной галереи, которую впоследствии переименовали в Музей современного искусства. Уже в 1965 г. в музее с нестандартными архитектурными формами открылись первые выставки произведений югославских мастеров. На данный момент в фондах музея хранится 30 тыс. экспонатов, постоянно обновляются выставки, на которых представлены работы как именитых художников и скульпторов, так начинающих творцов.

8. Брутальная красота архитектуры бывшей Югославии


Памятник участникам Илинденского восстания в Крушево (1970-1973 гг., Македония).

Памятник участникам Илинденского восстания в Крушево (1970-1973 гг., Македония).

 
Центр телекоммуникаций в Скопье (1968-1981 гг., Македония).

Центр телекоммуникаций в Скопье (1968-1981 гг., Македония).

 
Эпическая архитектура в стиле «Звездных войн» в самом центре Белграда

«Каменный цветок» –мемориал на месте бывшего концлагеря Ясеновац (1959-1965 гг., Хорватия).

 
Памятник павшим во Второй мировой войне партизанам на Петровой Горе (1979 -1981 гг., Хорватия). | Фото: Marko Djurica.

Памятник павшим во Второй мировой войне партизанам на Петровой Горе (1979 -1981 гг., Хорватия). | Фото: Marko Djurica.

 
Клиническая больница Дубрава в Загребе (Хорватия). | Фото: Marko Djurica.


Клиническая больница Дубрава в Загребе (Хорватия). | Фото: Marko Djurica.

Каноны архитектуры социалистического периода всех стран, входящих в этот лагерь, основывались на видении Компартии СССР. Отсюда тяготение к монументализму, масштабу, брутализму и конструктивизму, которые начали активно развиваться в первые десятилетия Советской власти. Несмотря на критику современников, некоторые архитектурные шедевры того периода до сих пор будоражат воображение своими формами и продуманным функционалом.

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