Эпическая архитектура в стиле «Звездных войн» в самом центре Белграда

Архитектурное достояние любого города может вдохновить на создание не только исторических кинолент, но и фантастических фильмов. Если выбрать правильный ракурс, даже самое обычное здание можно представить логовом инопланетных злодеев. А если это будут нестандартные сооружения, созданные в середине прошлого века в стиле брутализма, социалистического модернизма или соцреализма, то для съемок новых эпизодов «Звездных войн» в Белграде, например, дополнительных декораций может и не понадобиться.
1. Музей авиации (бывший югославский авиационный музей)
Исторический музей воздухоплавания находится в столице Сербии – Белграде.
Один из долгостроев социалистической эпохи в конечном итоге принес славу своему создателю и до сих пор украшает древнейший столицу Сербии Белград. Строительство футуристического сооружения началось в 1957 году и завершилось только в 1988-м. Понадобился еще целый год, чтобы были подготовлены экспозиции и состоялось торжественное открытие Музея авиации, который предусмотрительно расположили рядом с аэропортом Белграда.
Фантастический ракурс здания Музея авиации в Белграде от фотографа Мирко Нахмияса. bigpicture.ru.
Такие необычные формы здания пришли в голову инженеру из Сараево – Ивану Штраусу, который впоследствии получил престижную награду в области архитектуры. В бывшей Югославии компания Borba присудила премию за лучшее проектирование музейного комплекса. С тех пор в музее действует постоянная экспозиция, посвященная неординарному творцу. Хотя больше впечатляет коллекция настоящих самолетов, насчитывающая около 200 единиц летательной техники.
2. Военно-Медицинская Академия
Здание Военно-Медицинской Академии в Белграде.
Благодаря стараниям высококлассных специалистов Центрального проектного института CUVI (в последствии «Центропроект») появился гигантский медицинский комплекс, в котором впору снимать фантастические фильмы, а не лечить людей. Тем не менее, Военно-Медицинская Академия, площадь которой составляет 180 тыс. кв. м, занимается своими прямыми обязанностями и является крупнейшим военным госпиталем мира.
Смелый и сложный архитектурный объект социалистической эпохи глазами Mirko Nahmijas (Военно-Медицинская Академия, Белград). arch2o.com.
В этом футуристическом сооружении до сих пор плодотворно работают медики и ученые 27 клиник и 17 институтов. На базе академии размещены Центр трансплантологии, Центр экстренной медицины и диагностические отделения, Национальный токсикологический центр и специализированные клиники, в стационарах которых одновременно может находиться более 1 тыс. человек.
3. Жилая башня Карабурма или «Дом Тоблерон»
The Toblerone Building соединяет в себе модернистский подход и брутализм (Белград, Сербия).
Полная разруха после Второй мировой войны стала толчком не просто к восстановлению пострадавших от бомбардировок городов, она позволила проводить грандиозные эксперименты архитекторам и строителям. Не стал исключением и Белград, превратившийся в своеобразный испытательный полигон для последователей социалистического реализма и брутализма в архитектуре. На этом поприще отличился проект жилой высотки «Башня Карабурма», более известной как «Дом Тоблерон» (причиной стало сходство с известной шоколадкой из Швейцарии).
«Башня Карабурма» – сохранившаяся достопримечательность социалистической Югославии (Белград, Сербия).
Нетипичный для европейских стран дизайн футуристического объекта разработал архитектор Rista Sekerinski в 1963 г. Буквально через 6 лет The Toblerone Building увидел весь мир. В то время это было настолько поразительно и необычно, что автор проекта получил награду «За лучшую архитектуру».
4. Высотка Genex или «Западные ворота Белграда»
Высотка Genex или «Западные ворота Белграда» была построена в 1977 г.
Здание Western City Gate, больше известное как Башня Genex, до сих пор считается одной из самых интересных достопримечательностей всей страны. Архитектурный ансамбль представляет собой две 35-этажных высотки, соединенных между собой мостом на верхних этажах. На самой вершине башни, в конструкции которой преобладают модные в те времена функциональные структуры и линейные формы, расположен круглый вращающийся ресторан с отрывающимся невероятным видом на город.
Некоторые считают, что небоскреб Western City Gate является самым уродливым зданием страны (Белград, Сербия).
Этот модернистский небоскреб с «дыркой посередине» был построен в 1977 году по проекту архитектора Михайло Митровича. Башня Genex высотой около 140 метров (вместе с рестораном) до сих пор является второй по высоте в Белграде и третьей – в Восточной Европе.
5. «Восточные ворота» Белграда
Жилой комплекс «Рудо» стал своеобразными воротами столицы Сербии (Белград).
Жилой комплекс «Рудо» в районе Звездара, больше известный как «Восточные ворота» Белграда, стал символом социалистической утопии. Многие считали 28-этажные небоскребы серыми и уродливыми сооружениями, хотя находились и почитатели такой рациональности и максимальной функциональности. Благодаря построенным высоткам в 1976 г. многие семьи смогли заселиться в новенькие квартиры, не думая о символизме и критике.
Справка: На данный момент комплекс находится в плачевном состоянии. На глазах рассыпается фасад зданий, он требует капитального ремонта с колоссальными вложениями – 4,85 млн дол., которых нет ни у жильцов, ни в бюджете города.
6. Авальская телебашня
С телебашни Авала открывается восхитительный вид на город, но только в солнечную погоду (Белград, Сербия) .
Впечатляющий вид снизу на самую высокую башню Балкан (Авальская телебашня, Сербия). loveopium.ru.
Телебашню Авала построили в 1965 году и до сих пор она является самым высоким сооружением (205 м) не только в Сербии, но и на Балканах. Хотя в 1999 г. во время военных действий в Югославии она лишилась верхней части, но ее полностью восстановили в 2010-м. Главной изюминкой строения стала его конструкция. Как оказалось, в мире существует лишь несколько зданий, основанием которых является равносторонний треугольник.
7. Музей современного искусства
Музей современного искусства в Белграде (Сербия).
В месте, где реки Сава и Дунай сливаются в один поток, было построено необычное сооружение в форме кристалла. Его спроектировали архитекторы И. Антич и И. Распопович конкретно для художественной галереи, которую впоследствии переименовали в Музей современного искусства. Уже в 1965 г. в музее с нестандартными архитектурными формами открылись первые выставки произведений югославских мастеров. На данный момент в фондах музея хранится 30 тыс. экспонатов, постоянно обновляются выставки, на которых представлены работы как именитых художников и скульпторов, так начинающих творцов.
8. Брутальная красота архитектуры бывшей Югославии
Памятник участникам Илинденского восстания в Крушево (1970-1973 гг., Македония).
Центр телекоммуникаций в Скопье (1968-1981 гг., Македония).
«Каменный цветок» –мемориал на месте бывшего концлагеря Ясеновац (1959-1965 гг., Хорватия).
Памятник павшим во Второй мировой войне партизанам на Петровой Горе (1979 -1981 гг., Хорватия). | Фото: Marko Djurica.
Клиническая больница Дубрава в Загребе (Хорватия). | Фото: Marko Djurica.
Каноны архитектуры социалистического периода всех стран, входящих в этот лагерь, основывались на видении Компартии СССР. Отсюда тяготение к монументализму, масштабу, брутализму и конструктивизму, которые начали активно развиваться в первые десятилетия Советской власти. Несмотря на критику современников, некоторые архитектурные шедевры того периода до сих пор будоражат воображение своими формами и продуманным функционалом.
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