Эпическая архитектура в стиле «Звездных войн» в самом центре Белграда

1. Музей авиации (бывший югославский авиационный музей)

Исторический музей воздухоплавания находится в столице Сербии – Белграде.

Фантастический ракурс здания Музея авиации в Белграде от фотографа Мирко Нахмияса. bigpicture.ru.

2. Военно-Медицинская Академия

Здание Военно-Медицинской Академии в Белграде.

Смелый и сложный архитектурный объект социалистической эпохи глазами Mirko Nahmijas (Военно-Медицинская Академия, Белград). arch2o.com.

3. Жилая башня Карабурма или «Дом Тоблерон»

The Toblerone Building соединяет в себе модернистский подход и брутализм (Белград, Сербия).

«Башня Карабурма» – сохранившаяся достопримечательность социалистической Югославии (Белград, Сербия).

4. Высотка Genex или «Западные ворота Белграда»

Высотка Genex или «Западные ворота Белграда» была построена в 1977 г.

Некоторые считают, что небоскреб Western City Gate является самым уродливым зданием страны (Белград, Сербия).

5. «Восточные ворота» Белграда

Жилой комплекс «Рудо» стал своеобразными воротами столицы Сербии (Белград).

6. Авальская телебашня

С телебашни Авала открывается восхитительный вид на город, но только в солнечную погоду (Белград , Сербия) .

Впечатляющий вид снизу на самую высокую башню Балкан (Авальская телебашня, Сербия). loveopium.ru.

7. Музей современного искусства

Музей современного искусства в Белграде (Сербия).

8. Брутальная красота архитектуры бывшей Югославии

Памятник участникам Илинденского восстания в Крушево (1970-1973 гг., Македония).

Центр телекоммуникаций в Скопье (1968-1981 гг., Македония).

«Каменный цветок» –мемориал на месте бывшего концлагеря Ясеновац (1959-1965 гг., Хорватия).

Памятник павшим во Второй мировой войне партизанам на Петровой Горе (1979 -1981 гг., Хорватия). | Фото: Marko Djurica.

Клиническая больница Дубрава в Загребе (Хорватия). | Фото: Marko Djurica.