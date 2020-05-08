Плавающий кролик. Дед Мазай не нужен

Плавающий кролик, он же Бушменов заяц, - одно из самых быстровымирающих млекопитающих в мире.
Их насчитывает всего около 500 взрослых особей. Самки производят только одно потомство в год. Имеет ограниченную область распространения —обитает только в центральных и южных районах пустыни Кара в Южной Африке.
Все еще существуют противоречия и споры по поводу классификации этих млекопетающих. Детёныши рождаются слепыми и голыми весом 40-50 грамм.
Интересной особенностью является питание таких кроликов. Помимо обычного приема пищи, плавающие кролики также потребляют свой мягкий дневной помет, насыщенный витаминами. При этом, ночью они производят помёт другого типа. Плавающие кролики являются единственными известными видами кроликов, которые делают гнезда для своего потомства.
Несмотря на чрезвычайно малую популяцию этот вид кроликов делится на изолированные группы (не более 10 особей), что еще больше затрудняет их распространение.
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