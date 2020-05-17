10 самых правильных пород кошек

Коты — неблагодарные, эгоистичные, высокомерные твари. Но есть среди них настолько удивительные существа, что ради них можно и потерпеть неуважительное обращение.



Лаперм Если ты хочешь стабильный прирост урожая мышей, кошка породы лаперм — твой выбор. Лапермы — первоклассные охотники. Но, главное, у них кудрявая шерсть. Тебе никогда больше не придется тратить время на завивку кота на бигуди! (Ну разве что ради удовольствия.) Саванна Высокоскоростной гибрид африканского сервала и домашней кошки. Будет шокировать гостей ростом до 60 см (в холке) и весом до 15 кг (в целом). Между прочим, саванна не боится воды и любит прогулки на воздухе: этого кота можно даже на рыбалку с собой взять. Наконец у тебя появится свидетель, что во-о-от такой карп клевал! Као-мани Да, белые кошки — самые маркие. И стирать их нужно отдельно. Зато у као-мани глаза разного цвета. Поэтому-то второе имя породы — Алмазный глаз, прямо как название фильма бондианы. Мейн-кун Название породы расшифровывается примерно как «енот из штата Мэн». Крупные, пушистые и дружелюбные — так в трех словах, одном союзе и запятой можно описать мейн-кунов. Плюс их легко достать. В отличие от других веществ, поднимающих настроение. Мэнкс Легко отличить от других пород по одному простому признаку, точнее по его отсутствию: у котов мэнкс нет хвоста.

Такой недочет вызван генетической предрасположенностью, полученной в ходе сложной селекционной работы. Хотя закон не запрещает подобрать бездомного бесхвостого кота на улице, поселить его у себя и выдавать за мэнкса. А что: экономия и благотворительность.Турецкий ван Собака среди кошек. С турецким ваном можно гулять — он совершенно не возражает против поводка. Но, главное, ван обожает плавать и мастерски ловит рыбу на мелководье. Брать ли его на рыбалку, решать хозяину: будет обидно, если кот принесет домой рыбу крупнее. Украинский левкой Конечно, он здесь неспроста. (Да-да, рейтинг кошек, так же как и «Оскар», подвержен политической ситуации.) Но помимо того, что левкой выведен на Украине, есть у него и другие достоинства. Например , левкои грациозны. И наверняка делают борщ вкуснее, чем другие коты других пород.Эльф Любой, кто заводит кота породы эльф, быстро выучивается оскорбленным тоном восклицать: «Зато он очень умный!» Потому что кота с более, так сказать, специфической внешностью инбридинг еще не придумал. Плюс можно почувствовать себя первооткрывателем: поскольку эльфы были зарегистрированы в конце 2000-х, пока что не известна даже средняя продолжительность жизни представителей породы.Пикси-боб Тот, кто любит шестипалых кошек, мыслит одинаково с Эрнестом Хемингуэем и Теодором Рузвельтом — эти двое обожали котов-полидактов. В наши дни шестипалые коты кристаллизовались в породу пикси -боб и доступны любому, кто хочет, чтобы его питомец мог не только смотреть на мячик, но и полноценно брать его в лапу.Манчкины Самые коротконогие коты в мире, гордость и таксы своей нации! Вместо того чтобы вставать на задние лапы, как другие кошки, манчкины садятся на попу и хвост и могут пребывать в таком состоянии до десяти минут. Да еще и названы в честь сказочного низкорослого народа из «Волшебника страны Оз».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: