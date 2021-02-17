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Известные личности, которых трудно узнать молодыми

Очень часто, когда речь заходит об известных исторических личностях, из памяти всплывают образы, известные со школьной скамьи или навязанные кинематографом. Как правило, это зрелые мужчины или вовсе умудренные жизнью старцы. В этом обзоре представлены знаменитые персоны, которых трудно узнать в молодом возрасте.

Известные личности, которых трудно узнать молодыми

Чарли Чаплин


Известные личности, которых трудно узнать молодыми

В 1910 году молодой британский актер Чарли Чаплин вместе с труппой Карно прибыл в США. Спустя некоторое время он уехал в Англию, а через пять месяцев возвратился в Штаты уже насовсем. Молодого актера замечает кинопродюсер Мак Сеннет и приглашает в свою студию «Кистоун». Первый фильм с участием Чаплина не имел успеха, и кинорежиссер даже хотел запретить актеру сниматься дальше. Но, на съемках другой киноленты Чаплин переоделся и загримировался совершенно иначе, чем этого хотел Сеннет. Появился образ «Бродяги» с широкими штанами, котелком и усиками. Именно с него и началось триумфальное шествие Чарли Чаплина на вершину кинематографического Олимпа.

Уинстон Черчилль


Известные личности, которых трудно узнать молодыми

В 1900 году 26-летний Уинстон Черчилль, окончив свою деятельность в качестве военного корреспондента, проходит в Парламент от Консервативной партии. Первая речь, произнесенная Черчиллем в Парламенте, была посвящена итогам Англо-бурской войны.
Выступление молодого политика произвело на всех сильное впечатление. В 35 лет он уже занимал высокий пост министра внутренних дел.

Дмитрий Иванович Менделеев


Известные личности, которых трудно узнать молодыми

Когда Дмитрию Ивановичу Менделееву исполнился только 31 год, в 1865 году он защитил диссертацию на тему «О соединении спирта с водой» в Санкт-Петербургском университете. Немалую часть работы заняло описание исследования водки.

Лев Николаевич Толстой


Известные личности, которых трудно узнать молодыми

В 1847 году 19-летний Лев Николаевич Толстой бросил университет, чтобы «больше учиться», и вернулся в родовое гнездо Ясную Поляну. Там Толстой много занимался юриспруденцией, музыкой, английским языком. В 1849 году Лев Николаевич открыл школу для крепостных, где иногда преподавал сам.

Чарльз Диккенс


Известные личности, которых трудно узнать молодыми

Чарльз Диккенс был вынужден пойти работать с 13 лет, т. к. его отца посадили в тюрьму за долги. Мальчик работал на фабрике шесть дней в неделю. После того, как отец получил наследство и был освобожден из заключения, мать настояла, чтобы Чарльз продолжал работать. За это сын очень озлобился на нее. Через пару лет Диккенс подрабатывал клерком в адвокатской конторе, а затем – свободным репортером. Первые материалы имели успех у публики. Именно литература принесла Чарльзу Диккенсу славу и хороший заработок.

Альберт Эйнштейн


Известные личности, которых трудно узнать молодыми

Будущий лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн, окончив институт, не смог найти работу даже учителем математики. Но уже в 22 года он опубликовал первую научную статью, а в 26 лет стал известен как автор нашумевшей теории относительности. Еще через год Альберт Эйнштейн – доктор наук по физике.

Махатма Ганди


Известные личности, которых трудно узнать молодыми

Молодой индус Мохандас Ганди смог получить юридическое образование в Лондоне, что было редкостью для индусов. Прибыв в Южную Африку в 24 года и столкнувшись с расовым неравенством, он начал борьбу за права для индусов. Используя ненасильственное сопротивление, Ганди возглавил народ Индии и сумел вынудить британские власти предоставить независимость этой колонии.

Чарлз Дарвин


Известные личности, которых трудно узнать молодыми

Будущий натуралист и путешественник Чарлз Дарвин в школе считался бездарным учеником. В Кембридже он изучал биологию, геологию и богословие, ловил и коллекционировал жуков. Затем было 5-летнее путешествие на корабле «Бигль» вокруг Земли. В 33 года Дарвин опубликовал первые положения главной работы его жизни – «Происхождение видов…», коренным образом изменившей мировоззрение людей на теорию эволюции.

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