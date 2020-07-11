Какие бывают аниме мультфильмы

Термин «аниме» общепринят в мультфильмов, производящихся аниматорами Японии. Этот специальный термин используется, чтобы не путать с западными анимационными фильмами. В отличие от Запада, где мультфильмы в основном производятся из детей, японское аниме может быть ориентировано на любую возрастную группу; Кроме того, некоторые фильмы предназначены только для взрослых.







Аниме — это особая визуальная среда, которая дает большую свободу для самовыражения художников. Некоторые аниме могут быть в значительной степени стилизованы. В современных аниме-фильмах широко используется техника смешивания CG эффектов с традиционной рисованной анимацией.







Теперь, когда мы установили, что аниме может быть средой для всякого рода историй, давайте поговорим об аниме фильмах. Как и западные производители анимационных фильмов, в Японии имеется собственная хорошо развитая аниме киноиндустрия. Однако, несмотря на то, что японская анимация становится все более популярной во всем мире, мало кто знаком с наиболее впечатляющими аниме работами японских режиссеров.







Некоторые могут попробовать судить о качестве японской аниме продукции по наиболее популярными во всем мире фильмам Дигимон и Наруто. Однако это глубокое заблуждение, судить по этим фильмам низкого качества о всей продукции нельзя.

В первую очередь нужно посмотреть некоторые из лучших фильмов аниме, например такие, как «Унесенные призраками» японского гения аниме Хаяо Миядзаки. Это анимационный фильм выиграл Оскар, он был первым анимированным фильмом не на английском языке, который выиграл премию Американской киноакадемии.Фильмы Хаяо Миядзаки, такие, как «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и мн. др. всегда отличают хорошее качество режиссуры, сценария и наличие философского смысла. Есть также много другой классики японской аниме культуры, например «Могила светлячков», «Призрак в доспехах».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)