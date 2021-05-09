Плюсы и минусы популярных овощей, которые мы употребляем почти ежедневно

Все продукты обладают как хорошими качествами, так и недостатками. Однако у одних плюсы более выраженные, что делает их обязательными к употреблению, а у других минусы и побочные явления перевешивают всю пользу. Стоит очень избирательно подходить к своему рациону, а в первую очередь обратить внимание на эту подборку «хороших» и «плохих» продуктов, которые большинство из нас ест ежедневно.
1. Не есть: картофель
Совсем не есть картофель вряд ли получится, но снизить его объемы пожалуй стоит. /Фото: winallos.com
Картофель — вкусный и универсальный продукт, отличается низкой стоимостью и доступностью для покупки. Но в нем слишком много углеводов, которые быстро усваиваются организмом, что приводит к резкому повышению уровня сахара и инсулина в крови, а затем быстрому снижению их содержания. По своему действию картофель можно сравнить с бутылкой сладкой газировки. Также существует мнение, что этот овощ приводит к набору веса, что также заставляет задуматься о снижении его содержания в своем рационе.
2. Есть: огурцы
Огурцы не только вкусны, но еще и очень полезны. /Фото: oboi.cc
Огурцы имеют массу преимуществ. Во-первых, их не нужно готовить, во-вторых, они очень освежают любое блюдо и просто приятны на вкус, а в-третьих, они отлично сочетаются практически с любыми другими продуктами, например, тунцом, помидорами, картофелем, курицей. По мнению диетологов, огурцы считаются одними из самых полезных овощей. Они богаты питательными веществами, включая калий, витамин К и флавоноиды, которые являются противовоспалительными веществами и естественными антиоксидантами. Эти вещества могут помочь снизить риск некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. А еще одно немаловажное достоинство огурцов в том, что они очень легко усваиваются организмом.
3. Есть: редис
Редис не разочарует ни в плане вкуса, ни в плане полезности. /Фото: diet-health.info
Для тех, кто соблюдает диету или чтит вегетарианство, редис — незаменимый продукт. Он не только вкусный, но и питательный, конечно, если покупать его в правильное время и хорошенько выбирать. Редис полностью универсален в кулинарии и используется во всем — от салатов до рагу. Даже если на готовку нет времени, можно просто есть редис без ничего и использовать в виде простой закуски. Редис отличается высоким содержанием клетчатки и низким содержанием калорий и углеводов, так что его точно следует включить в свое регулярное меню.
4. Не есть: лук
Лук содержит вещества, которые могут спровоцировать легкие или серьезные желудочно-кишечные проблемы. /Фото: eda.show
Лук зачастую является незаменимым ингредиентом для большинства рецептов. Однако с его употреблением в еду нужно проявить крайнюю осторожность. Он не очень хорошо усваивается организмом и приводит к чрезмерному накоплению воды в кишечнике. В результате употребление в пищу лука может вызвать вздутие живота и дискомфорт. Тем, кто страдает от изжоги или желудочного рефлюкса, лук и вовсе противопоказан, поскольку усугубляет неприятные симптомы. По содержанию витаминов и полезных компонентов этот овощ особо ничем не выделяется, поэтому его с легкостью можно заменить шпинатом, морковью или любыми другими продуктами.
5. Есть: цуккин
Цуккини хороши и в горячих блюдах, и в закусках и в салатах. /Фото: o-flora.com
Цуккини также считаются одним из самых легко усваиваемых овощей, что делает его отличным выбором для тех, кто регулярно жалуется на проблемы с желудком. Еще одно немаловажное достоинство этого продукта в том, что он легко готовится. В составе цуккини есть масса полезных элементов, таких как натрий, железо, калий, фосфор и магний. Содержание натрия и калия настолько впечатляющее, что отлично справляется с выведением из организма лишних натриевых солей. Цуккини полезны для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых патологий, в особенности гипертонией.
6. Не есть: баклажаны
Питательно, но небезопасно в больших количествах. /Фото: v.img.com.ua
Сытный и вкусный баклажан часто используется в качестве заменителя мяса в питательных блюдах. Однако он является не самым полезным овощем. В нем содержится немалое количество соланина — вещества с горьким вкусом, который естественным образом вырабатывается растениями в качестве защитного механизма от хищников. В больших количествах соланин может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Баклажаны также содержат оксалаты кальция, часто приводящие к появлению почечных камней. А во время готовки этот продукт из-за своей губчатой структуры впитывает огромное количество соли и жира, что также не добавляет ему пользы.
7. Есть: морковь
Морковь — один из тех продуктов, которыми можно быстро перекусить. /Фото: yaustal.com
Диетологи часто рекомендуют ее за хрустящий, слегка сладкий и сочный вкус, который отлично подходит для пикантных и сладких блюд. Морковь очень универсальна, ее можно есть сырой или использовать в любом блюде: начиная со смузи и супа и доходя даже до торта. Яркая красавица также является богатым источником витаминов В, С, D, бета-каротина, оливковой кислоты, калия, магния и клетчатки. Морковь помогает быстро очистить кишечник, что делает ее незаменимым продуктом для тех, кто хочет похудеть и нормализовать работу ЖКТ.
Полезный совет от редакции Novate.ru: Для тех, кто сидит на диете, незаменимым продуктов в рационе можно считать сельдерей. В 100 граммах содержится всего 16 калорий, но несмотря на это он может удовлетворить потребность в перекусе, если внезапно очень захотелось есть, но время обеда еще не наступило. А еще сельдерей содержит витамин К, который поможет снизить уровень холестерина в крови.
8. Не есть: горох
Не стоит перебарщивать с горохом в блюдах. /Фото: xcook.info
Горох может привести к увеличению веса. А еще он способен спровоцировать скачки уровня сахара в крови и ухудшать усвояемость других полезных компонентов в организме, например, белков. Это в свою очередь, может привести к таким проблемам, как воспаление и аллергические реакции. Горох также содержит группу углеводов, которая провоцирует появление неприятных симптомов в виде дискомфорта и вздутия живота. Зеленый горошек также содержит лектины, в большом количестве способных увеличить риск диабета и ревматоидного артрита.
9. Есть: сладкий перец
Перец не только полезный для здоровья, но еще и выглядит эффектно. /Фото: websitetest.ir
Сладкий перец — ароматный, красивый и вкусный овощ, который можно использовать как в сыром, так и в обработанном виде. Он прекрасно смотрится, когда нарезан кубиками в салате, замечательно украшает и дополняет домашнюю пиццу или отлично служит в качестве емкости для фарша и выпечки. Вкус перцам меняется в зависимости от его цвета, но несмотря на это, любой из его видов очень полезен для здоровья, так как в нем много витамина С и клетчатки. В этом продукте также содержится большое количество калия, магния и множество витаминов, поэтому определенно перец стоит включать в свой рацион почаще.
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