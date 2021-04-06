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Чтобы не пропадало: Как использовать кондиционер для волос в быту, если он не подошел локонам

Чтобы не пропадало: Как использовать кондиционер для волос в быту, если он не подошел локонам

Наверное, вам будет сложно в это поверить, но популярные кондиционеры для волос применяются не только для того, чтобы сделать локоны красивыми и шелковистыми. Косметические средства также станут отличными помощниками в быту и смогут решить множество насущных проблем.

Кондиционер для гардероба


1. Если у вас заедают застежки и молнии на одежде, обуви, кошельке либо сумке, смажьте их каплей кондиционера и проблема исчезнет сама собой.

Смажьте молнию кошелька кондиционером и аксессуар будет закрываться без проблем. / Фото: livemaster.ru

Смажьте молнию кошелька кондиционером и аксессуар будет закрываться без проблем. 



2. Косметическое средство можно применять при стирке шерстяных вещей или одежды из деликатной ткани. Для этого вам нужно в воде комнатной температуры растворить 1 ст.л. кондиционера и вручную постирать одежду. Средство способствует смягчению мягкой ткани и не образовывает много пены.

Кондиционер для волос отличная альтернатива одноименному средству для белья. / Фото: platform-club.ru

Кондиционер для волос отличная альтернатива одноименному средству для белья. 



3. Кондиционер подойдет в качестве альтернативы крема для обуви. Проверьте, чтобы сапоги либо туфли были сухими, чистыми, и при помощи тряпки либо губки нанесите на кожаную обувь кондиционер. Он сможет заполировать ее не хуже магазинного крема: придаст обуви блеска, смягчит обувь и защитит ее от негативных внешних факторов (воды, снега, грязи).



Используйте кондиционер для сияния и красоты обуви. / Фото: bowandtie.ru

Используйте кондиционер для сияния и красоты обуви. 



4. Косметика также является идеальным помощником, если ваша любимая кофта потеряла форму, например, села после того, как вы ее постирали в машинке. Процедура восстановления вещи очень простая – налейте в чашку теплую воду, добавьте несколько ложек кондиционера и положите в раствор вещь на несколько минут. По истечению времени, достаньте одежду и растяните до нужного вам размера, после чего развесьте на плечиках, чтобы свитер высох.

Средство поможет любимой вещи вернуть первоначальный размер. / Фото: jlady.ru

Средство поможет любимой вещи вернуть первоначальный размер. 

5. Кондиционер для волос выручит вас, если не получается снять колечко.

Средство нужно нанести у основания пальца, чуть выше того места, где расположено украшение. Далее постарайтесь протолкнуть каплю кондиционера под кольцо, после чего аккуратно потяните его. Украшение снимется без особых усилий. Проверено!

Кондиционер - действенное средство, когда нужно снять кольцо с пальца. / Фото: rsloboda-rt.ru

Кондиционер - действенное средство, когда нужно снять кольцо с пальца.

Кондиционер в домашнем хозяйстве


1. Косметическое средство станет полезным, если вы желаете освежить текстиль. Для этого необходимо взять бутыль с распылителем, добавить в него воду и кондиционер в пропорции один к девяти. После осуществления данных манипуляций можете наносить полученный состав на предметы мебели, шторы, подушки, ковры. Этот метод станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда времени на генеральную уборку нет, но хочется придать текстилю ухоженного и свежего внешнего вида, а также приятного запаха.

Кондиционер обеспечит шторам приятный аромат. / Фото: moidomiks.ru

Кондиционер обеспечит шторам приятный аромат. 



2. Косметика поможет защитить металлические предметы от ржавчины. Вам нужно лишь нанести тонкий слой средства на домашние инструменты или сантехнику. В этом случае кондиционер выступит антикоррозийной защитой и не позволит нужным в хозяйстве вещам ржаветь.

Защитите кран от коррозии при помощи кондиционера. / Фото: our-life-fb.ru

Защитите кран от коррозии при помощи кондиционера. 


3. Если забился слив, а дома как назло закончилась нужная бытовая химия, замените ее кондиционером. При правильном использовании он сработает как отличное «пробивное» средство. Просто залейте в сток чуть-чуть кондиционера и сделайте сильный напор горячей воды. Средство хорошо смажет засор и позволит очистить слив в считанные минуты.

При помощи средства можно устранить небольшой засор. / Фото: koffkindom.ru

При помощи средства можно устранить небольшой засор. / Фото: koffkindom.ru



4. Когда дома много предметов из нержавеющей стали и вам хочется, чтобы они блестели, отполируйте их при помощи кондиционера. Нанесите каплю средства на губку и протрите плитку, краны и прочие стальные вещи.

После применения кондиционера плита будет сиять. / Фото: grettamebel.ru

После применения кондиционера плита будет сиять. / Фото: grettamebel.ru



5. Еще один неплохой вариант применения кондиционера в хозяйстве – смазывание дверных петель. Это хорошая альтернатива покупным смазкам, которые отличаются не слишком приятным запахом. Средство имеет такое же действие, устраняет скрип. Но, при этом, гораздо лучше пахнет и он приятный в использовании.

Даже самая скрипучая дверь не устоит перед косметическим средством. / Фото: stroy-podskazka.ru

Даже самая скрипучая дверь не устоит перед косметическим средством. / Фото: stroy-podskazka.ru

Кондиционер для женской красоты


1. Когда долго пользуешься кистями для макияжа, ворс становится колючим и доставляет дискомфорт при нанесении мейкапа. Чтобы вернуть кисточкам мягкость и нежность, нанесите на них небольшое количество кондиционера. По истечению 2-3 минут, промойте их под проточной водой. После того, как они высохнут, вы почувствуете значительную разницу.

Кондиционер сделает кисти мягче. / Фото: freegameinfo.ru

Кондиционер сделает кисти мягче. / Фото: freegameinfo.ru



2. Сделать кожу гладкой и увлажненной, не применяя при этом больших усилий, можно при помощи кондиционера. Растворите несколько столовых ложек средства в воде, когда будете принимать ванную, и наслаждайтесь. Кондиционер станет хорошей альтернативой специального масла, подарит коже мягкость и бархатистость.

Ванная с кондиционером сделает кожу нежной. / Фото: challenger.ru

Ванная с кондиционером сделает кожу нежной. / Фото: challenger.ru



3. Чтобы волосы не электризовались, нанесите на ладони каплю кондиционера, разотрите и пригладьте непослушные волосы. После такой процедуры они перестанут пушиться, даже если на улице будет дождь или снег.

Кондиционер помогает привести в порядок непослушные волосы. / Фото: 4tololo.ru

Кондиционер помогает привести в порядок непослушные волосы. / Фото: 4tololo.ru



4. Непослушный колтун на голове можно распутать, прибегнув к простой хитрости: смешайте кондиционер с водой в пропорциях 1:9 в бутылке с распылителем, и хорошо взболтайте. Далее с небольшого расстояния распылите состав на спутанные волосы и расчешите гребнем. Двигаться нужно сверху-вниз, от корней до кончиков. Этот метод абсолютно безболезненный, поэтому его можно использовать, когда необходимо причесать маленьких детей.

Если распылить кондиционер на спутанные волосы, их можно будет без проблем расчесать. / Фото: alternative-medicine-doctors.com

Если распылить кондиционер на спутанные волосы, их можно будет без проблем расчесать. / Фото: alternative-medicine-doctors.com



5. Когда пластырь сильно прилип к коже и снять его не получается, пропитайте его края кондиционером. Средство ослабит действие клея и позволит без проблем снять пластырь с кожного покрова.

Если пластырь намертво прилип к коже, смажьте его кондиционером. / Фото: wikihow.com

Если пластырь намертво прилип к коже, смажьте его кондиционером.

 

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