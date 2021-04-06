Чтобы не пропадало: Как использовать кондиционер для волос в быту, если он не подошел локонам

Наверное, вам будет сложно в это поверить, но популярные кондиционеры для волос применяются не только для того, чтобы сделать локоны красивыми и шелковистыми. Косметические средства также станут отличными помощниками в быту и смогут решить множество насущных проблем.

Кондиционер для гардероба



1. Если у вас заедают застежки и молнии на одежде, обуви, кошельке либо сумке, смажьте их каплей кондиционера и проблема исчезнет сама собой.





Смажьте молнию кошелька кондиционером и аксессуар будет закрываться без проблем.





2. Косметическое средство можно применять при стирке шерстяных вещей или одежды из деликатной ткани. Для этого вам нужно в воде комнатной температуры растворить 1 ст.л. кондиционера и вручную постирать одежду. Средство способствует смягчению мягкой ткани и не образовывает много пены.





Кондиционер для волос отличная альтернатива одноименному средству для белья.





3. Кондиционер подойдет в качестве альтернативы крема для обуви. Проверьте, чтобы сапоги либо туфли были сухими, чистыми, и при помощи тряпки либо губки нанесите на кожаную обувь кондиционер. Он сможет заполировать ее не хуже магазинного крема: придаст обуви блеска, смягчит обувь и защитит ее от негативных внешних факторов (воды, снега, грязи).

Используйте кондиционер для сияния и красоты обуви.





4. Косметика также является идеальным помощником, если ваша любимая кофта потеряла форму, например, села после того, как вы ее постирали в машинке. Процедура восстановления вещи очень простая – налейте в чашку теплую воду, добавьте несколько ложек кондиционера и положите в раствор вещь на несколько минут. По истечению времени, достаньте одежду и растяните до нужного вам размера, после чего развесьте на плечиках, чтобы свитер высох.





Средство поможет любимой вещи вернуть первоначальный размер.

5. Кондиционер для волос выручит вас, если не получается снять колечко.

Средство нужно нанести у основания пальца, чуть выше того места, где расположено украшение. Далее постарайтесь протолкнуть каплю кондиционера под кольцо, после чего аккуратно потяните его. Украшение снимется без особых усилий. Проверено!





Кондиционер - действенное средство, когда нужно снять кольцо с пальца.

Кондиционер в домашнем хозяйстве



1. Косметическое средство станет полезным, если вы желаете освежить текстиль. Для этого необходимо взять бутыль с распылителем, добавить в него воду и кондиционер в пропорции один к девяти. После осуществления данных манипуляций можете наносить полученный состав на предметы мебели, шторы, подушки, ковры. Этот метод станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда времени на генеральную уборку нет, но хочется придать текстилю ухоженного и свежего внешнего вида, а также приятного запаха.





Кондиционер обеспечит шторам приятный аромат.





2. Косметика поможет защитить металлические предметы от ржавчины. Вам нужно лишь нанести тонкий слой средства на домашние инструменты или сантехнику. В этом случае кондиционер выступит антикоррозийной защитой и не позволит нужным в хозяйстве вещам ржаветь.





Защитите кран от коррозии при помощи кондиционера.



3. Если забился слив, а дома как назло закончилась нужная бытовая химия, замените ее кондиционером. При правильном использовании он сработает как отличное «пробивное» средство. Просто залейте в сток чуть-чуть кондиционера и сделайте сильный напор горячей воды. Средство хорошо смажет засор и позволит очистить слив в считанные минуты.





При помощи средства можно устранить небольшой засор. / Фото: koffkindom.ru





4. Когда дома много предметов из нержавеющей стали и вам хочется, чтобы они блестели, отполируйте их при помощи кондиционера. Нанесите каплю средства на губку и протрите плитку, краны и прочие стальные вещи.





После применения кондиционера плита будет сиять. / Фото: grettamebel.ru





5. Еще один неплохой вариант применения кондиционера в хозяйстве – смазывание дверных петель. Это хорошая альтернатива покупным смазкам, которые отличаются не слишком приятным запахом. Средство имеет такое же действие, устраняет скрип. Но, при этом, гораздо лучше пахнет и он приятный в использовании.





Даже самая скрипучая дверь не устоит перед косметическим средством. / Фото: stroy-podskazka.ru

Кондиционер для женской красоты



1. Когда долго пользуешься кистями для макияжа, ворс становится колючим и доставляет дискомфорт при нанесении мейкапа. Чтобы вернуть кисточкам мягкость и нежность, нанесите на них небольшое количество кондиционера. По истечению 2-3 минут, промойте их под проточной водой. После того, как они высохнут, вы почувствуете значительную разницу.





Кондиционер сделает кисти мягче. / Фото: freegameinfo.ru





2. Сделать кожу гладкой и увлажненной, не применяя при этом больших усилий, можно при помощи кондиционера. Растворите несколько столовых ложек средства в воде, когда будете принимать ванную, и наслаждайтесь. Кондиционер станет хорошей альтернативой специального масла, подарит коже мягкость и бархатистость.





Ванная с кондиционером сделает кожу нежной. / Фото: challenger.ru





3. Чтобы волосы не электризовались, нанесите на ладони каплю кондиционера, разотрите и пригладьте непослушные волосы. После такой процедуры они перестанут пушиться, даже если на улице будет дождь или снег.





Кондиционер помогает привести в порядок непослушные волосы. / Фото: 4tololo.ru





4. Непослушный колтун на голове можно распутать, прибегнув к простой хитрости: смешайте кондиционер с водой в пропорциях 1:9 в бутылке с распылителем, и хорошо взболтайте. Далее с небольшого расстояния распылите состав на спутанные волосы и расчешите гребнем. Двигаться нужно сверху-вниз, от корней до кончиков. Этот метод абсолютно безболезненный, поэтому его можно использовать, когда необходимо причесать маленьких детей.





Если распылить кондиционер на спутанные волосы, их можно будет без проблем расчесать. / Фото: alternative-medicine-doctors.com





5. Когда пластырь сильно прилип к коже и снять его не получается, пропитайте его края кондиционером. Средство ослабит действие клея и позволит без проблем снять пластырь с кожного покрова.





Если пластырь намертво прилип к коже, смажьте его кондиционером.