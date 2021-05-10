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20 эргономичных решений, которые существенно расширят возможности малогабаритки

20 эргономичных решений, которые существенно расширят возможности малогабаритки

Ни для кого не секрет, что какой бы большой не была жилая площадь, свободного места хозяйке все равно мало.

А если упомянуть хрущевку, тогда уж и подавно.

В сегодняшнем материале мы собрали 20 эргономичных решения, которые помогут существенно расширить пространство в малогабаритном помещении.

20 эргономичных решений, которые существенно расширят возможности малогабаритки

1. Интересный вариант открытой полки для хранения посуды

При обустройстве современной кухни крайне важно правильно организовать рабочее пространство.

При обустройстве современной кухни крайне важно правильно организовать рабочее пространство.

2. Выдвижная система Леграбокс

Новая эпоха ящиков для кухни.

Новая эпоха ящиков для кухни.

3. Невероятно удобный в использовании выдвижной стеллаж

Отличным решением для кухни станет выдвижной шкаф, куда можно убрать громоздкую посуду.

Отличным решением для кухни станет выдвижной шкаф, куда можно убрать громоздкую посуду.

4. Скрытая кладовка для консервации

Подсобное помещение для хранения посуды и консервации.

Подсобное помещение для хранения посуды и консервации.

5. Раскладной модульный столик

Современный стол-трансформер, который легко раскладывается из обычного шкафа в рабочую поверхность.

Современный стол-трансформер, который легко раскладывается из обычного шкафа в рабочую поверхность.

6. Встроенный ящик для ножей

Отличная экономия свободного места на столешнице.

Отличная экономия свободного места на столешнице.

7. Эргономичное хранение вещей в маленькой ванной комнате

Комфортно и очень гигиенично.

Комфортно и очень гигиенично.

8. Домашняя прачечная в старой кладовке

Мини-прачечная в малогабаритке.

Мини-прачечная в малогабаритке.

9. Кухонные хитрости

Великолепные приспособления в дизайне маленькой кухни.

Великолепные приспособления в дизайне маленькой кухни.

10. Выдвижные полки для кухонных принадлежностей

Узкие выдвижные шкафчики, которые прекрасно подойдут для хранения кухонной утвари.

Узкие выдвижные шкафчики, которые прекрасно подойдут для хранения кухонной утвари.

11. Оригинальный тайник своими руками

Выдвижной тайник, замаскированный под плитку.

Выдвижной тайник, замаскированный под плитку.

12. Подпольный тайник на балконе

Такой тайник поможет при хранении продуктов в холодную пору.

Такой тайник поможет при хранении продуктов в холодную пору.

13. Встраиваемая выдвижная гладильная доска

Такая гладильная доска идеально подойдёт для современной малогабаритной квартиры.

Такая гладильная доска идеально подойдёт для современной малогабаритной квартиры.

14. Компактная гладильная доска, встроенная в комод

Практичное решение, позволяющее сэкономить пространство в малогабаритной квартире.

Практичное решение, позволяющее сэкономить пространство в малогабаритной квартире.

15. Модульный шкаф-трансформер

Многофункциональная мебель-трансформер в интерьере малогабаритной квартиры.

Многофункциональная мебель-трансформер в интерьере малогабаритной квартиры.

16. Кровать с подъемным механизмом

Многофункциональная кровать- трансформер, спрятанная в шкафу.

Многофункциональная кровать- трансформер, спрятанная в шкафу.

17. Популярный выбор владельцев небольших квартир

Кровать-подиум в детской комнате экономит много места.

Кровать-подиум в детской комнате экономит много места.

18. Модульная система для хранения вещей

Модульная система для хранения вещей - оригинальное и практичное решение при организации пространства в малогабаритном помещении.

Модульная система для хранения вещей - оригинальное и практичное решение при организации пространства в малогабаритном помещении.

19. Журнальный столик-трасформер

Для правильной организации пространства в малогабаритной квартире можно использовать журнальный столик-трасформер.

Для правильной организации пространства в малогабаритной квартире можно использовать журнальный столик-трасформер.

20. Ревизионный люк под плитку

Отличное решение, которое поможет сэкономить пространство в ванной комнате.

Отличное решение, которое поможет сэкономить пространство в ванной комнате.

 

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Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

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