8 фруктов, которые вредят фигуре сильнее, чем сладкое

1. Манго

Сладость манго объясняется высоким содержанием сахара, вредного для фигуры. /Фото: lifehacker.ru

2. Черешня

С поеданием черешни следует проявить осторожность. /Фото: ivaroz.com

3. Бананы

Прежде чем съесть спелый банан на завтрак, лучше подумать дважды. /Фото: i.ytimg.com

4. Кокос

Талия будет вам благодарна, если откажетесь от кокоса. /Фото: 24tv.ua

5. Клюква

Злоупотреблять клюквой точно не стоит. /Фото: podrobnosti.ua

6. Виноград

Виноград на самом деле не так безобиден, как многие думают. /Фото: fermer.blog

7. Апельсины

Апельсины не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. /Фото: versiya.info

8. Личи

Для тех, кто следит за уровнем сахара в крови, употребление большого количества личи может быть смертельным. /Фото: i.ytimg.com