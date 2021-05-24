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8 фруктов, которые вредят фигуре сильнее, чем сладкое


8 фруктов, которые вредят фигуре сильнее, чем сладкое

Свежие фрукты — это любимое лакомство многих. Почувствовав легкий голод, проще всего съесть яблоко или банан, чтобы насытиться и не добавлять себе лишних калорий бутербродами или другим фаст-фудом. Однако не все фрукты одинаково полезны для нашего организма. Многие думают, что они — настоящий кладезь витаминов и клетчатки, а также небольшим содержанием сахара. Но на самом деле не все так радужно и нужно знать, какие именно из фруктов станут полезным выбором для своего тела.

1. Манго


Сладость манго объясняется высоким содержанием сахара, вредного для фигуры. /Фото: lifehacker.ru

Сладость манго объясняется высоким содержанием сахара, вредного для фигуры. /Фото: lifehacker.ru

 

Манго содержит высокий процент сахара, значительно больший, чем другие фрукты, именно поэтому они на вкус такие сладкие. Два манго в среднем содержит 135 калорий и около 25 грамм сахара. Со всеми доступными фруктами с низким содержанием сахара, если есть желание сбросить лишний вес, то лучше исключить из своего рациона манго. А если очень хочется, то лучше объединить его с фруктами, которые более демократичны к фигуре: ананасом или киви.

2. Черешня


С поеданием черешни следует проявить осторожность. /Фото: ivaroz.com

С поеданием черешни следует проявить осторожность. /Фото: ivaroz.com

 

Из-за небольшого размера черешни съедаются незаметно. Несмотря на свой кисло-сладкий вкус, черешня содержит больше сахара, чем многие другие фрукты.
В ста граммах черешни содержится 17,7 грамм сахара. Это делает эту ягоду плохим выбором для диабетиков и людей, соблюдающих диету. Помимо высокого содержания сахара черешни богаты короткоцепочечными углеводами, которые вызывают вздутие и тяжесть в желудке. Перевариваются ягоды довольно долго. Вместо того чтобы использовать черешни для перекуса, лучше подготовить для себя смесь из разных ягод, так будет полезнее и для организма и для фигуры.

3. Бананы


Прежде чем съесть спелый банан на завтрак, лучше подумать дважды. /Фото: i.ytimg.com

Прежде чем съесть спелый банан на завтрак, лучше подумать дважды. /Фото: i.ytimg.com

 

В отличие от некоторых других фруктов, бананы содержат в основном углеводы. Фактически, 93% их калорий занимают углеводы. Помимо этого, в них находится до 16% сахара. В незрелых бананах содержатся крахмалы, которые более здоровые для организма человек, по своей сути они больше сходны с клетчаткой, чем с углеводами. По мере созревания банана в нем образуется все больше сахара. К сожалению, для любителей сладких бананов это плохая новость, поскольку в спелом плоде содержится больше калорий. Чтобы не перегружать свой организм сахаром, на завтрак вместо банана лучше выбрать грейпфрут или яблоко. А если очень хочется все же съесть банан, то предпочтение стоит отдать более зеленому, он безвреднее для фигуры.

4. Кокос


Талия будет вам благодарна, если откажетесь от кокоса. /Фото: 24tv.ua

Талия будет вам благодарна, если откажетесь от кокоса. /Фото: 24tv.ua

 

В настоящее время кокосы — довольно распространенный выбор для десерта. Но на самом деле они не так полезны, как многие думают. Фактически, одна порция кокоса содержит впечатляющие 283 калории, 224 из которых — это жир. Несмотря на свою безобидную внешность и довольно волокнистый вкус, такое внутреннее содержание делает кокос одним из самых жирных и калорийный фруктов в мире. Вместо того, чтобы украшать и дополнять тертым кокосом различные десерты, лучше использовать чернику или киви, они тоже смотрятся достаточно эффектно.

5. Клюква


Злоупотреблять клюквой точно не стоит. /Фото: podrobnosti.ua

Злоупотреблять клюквой точно не стоит. /Фото: podrobnosti.ua

 

Многие считают, что клюква и клюквенный сок — это идеальное, полностью натуральное и действенное лекарство от инфекционных поражений мочеполовых путей. Однако современные научные исследования показали, что клюква не оказывает какого-либо реального воздействия. Она немного понижает рН мочи за счет содержания гиппуровой кислоты, но этого недостаточно для полноценного лечения. А вот употребление большого количества клюквы или ее сока повышает риск развития некоторых видов почечных камней. Помимо этого она еще очень калорийная: небольшая горсть ягод содержит около 123 калорий и пол грамма жира. А вот большинство разновидностей сушеной клюквы дополнительно имеют огромное количество добавленного сахара. Тот же объем сушеных ягод может содержать до 26 граммов сахара, что значительно превышает рекомендуемую суточную норму для взрослого человека с диетическим питанием.

6. Виноград


Виноград на самом деле не так безобиден, как многие думают. /Фото: fermer.blog

Виноград на самом деле не так безобиден, как многие думают. /Фото: fermer.blog

 

Маленькие вкусные ягодки отправляются в рот без особых раздумий. Одну за другой, так можно съесть довольно большое количество винограда. И многие не видят в этом ничего тревожного, ведь ягоды не должны вредить фигуре. К сожалению, виноград обладает некоторые негативные последствия, если им злоупотреблять: увеличение веса, перегрузка углеводами, проблемы с кишечником и даже аллергические реакции.

7. Апельсины


Апельсины не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. /Фото: versiya.info

Апельсины не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. /Фото: versiya.info

 

Апельсины и их сок настолько кислые, что могут нанести серьезный вред зубам. Их частое употребление в пищу связано с уменьшением твердости зубной эмали, а также тем, что она становится шероховатой, что со временем приводит к еще большему разрушению зубов. Ущерб, который апельсины причиняют, схож по своему разрушительному действию с влиянием сладкой газировки.

Полезная информация от novate.ru: Чтобы уберечь зубную эмаль, стоматологи рекомендуют пить апельсиновый сок через трубочку. Если же ее нет под рукой, то после выпитого напитка желательно прополоскать рот обычной водой.

8. Личи


Для тех, кто следит за уровнем сахара в крови, употребление большого количества личи может быть смертельным. /Фото: i.ytimg.com

Для тех, кто следит за уровнем сахара в крови, употребление большого количества личи может быть смертельным. /Фото: i.ytimg.com

 

Ученые подтвердили, что личи, особенно незрелые, содержат токсин, который препятствует синтезу глюкозы. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня сахара в крови, что чревато серьезными проблемами со здоровьем. Потеря сознания и судороги — только одни из возможных побочных эффектов, вызванные избытком этих плодов в организме.

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8 фруктов, которые вредят фигуре сильнее, чем сладкое

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