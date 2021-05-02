Как самолеты умудрялись садиться на авианосцы времен Второй мировой войны, если места почти не было

Все не так, как кажется. |Фото: livejournal.com.

Что на старых, что на современных авианосцах, большую часть времени самолеты проводят под палубой. |Фото: yandex.by.

Взлетать не так уж сложно. |Фото: war-book.ru.

Другое дело - садиться. |Фото: pinterest.com.

Вот, что под палубой. |Фото: ships-not-tanks.ru.

Самолеты поднимает лифт. |Фото: blogspot.com.

Бывает и такой. ¦Фото: ww2db.com.