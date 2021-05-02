Как самолеты умудрялись садиться на авианосцы времен Второй мировой войны, если места почти не было

Посмотрите сначала на современный авианосец США, а затем взгляните на аналогичное судно времен Второй мировой войны. Смотреть без слез на это жалкое подобие плавающей взлетной полосы просто невозможно. Тогдашние корабли кажутся едва ли не крошечными. А самое главное заключается в том, что становится решительно не понятно, как все эти, пускай и небольшие самолеты, мало того, что умещаются на палубе, так еще и каким-то образом взлетают с нее при таких-то скромных размерах площадки.
Все не так, как кажется. |Фото: livejournal.com.
Две важные вещи, которые нужно сразу же уяснить об авианосцах. Первая, с самого начала они были не маленькими. Вторая – фотографии, где вся палуба заставлена самолетами, являются постановкой. Теперь о каждом из этих пунктов поговорим поподробнее и начнем с размеров, которые на самом деле, всегда имеют огромное значение!
Что на старых, что на современных авианосцах, большую часть времени самолеты проводят под палубой. |Фото: yandex.by.
Как известно, все познается в сравнении. Самым большим авианосцем Второй мировой войны считается японский «Синано» общая длина которого составляла 266 метров. Для сравнения, вполне себе современный ядерный авианосец «Энтерпрайз» (спущен на воду в 1961 году) из США имеет длину в 342 метра. Разница существенная, но все же не радикальная. Особенно при осознании того, что условный «Синано» запускал моторные самолеты, а условный «Энтерпрайз» в наше время запускает реактивные.
Взлетать не так уж сложно. |Фото: war-book.ru.
Дело в том, что 250 метров взлетной полосы вполне себе хватает для запуска легкого моторного истребителя. Стартовать с такой без особых сложностей могут даже тяжелогруженные истребители, которые помимо прочего несут торпеды или бомбы. Если же самолет слишком тяжелый, то для его пуска могли использовать специальную катапульту, которая предавала машине дополнительный заряд инерции.
Другое дело - садиться. |Фото: pinterest.com.
Теперь, что касается наличия свободного места на палубе. Дело в том, что во время боевой готовности, она была практически всегда свободна. Большая часть самолетов находилась в ангарах под палубой и поднималась командой авианосца на взлётную полосу по мере надобности при помощи лифта. Непосредственно на палубе всегда было всего несколько машин. А потому места там хватало и для взлетов, и для посадок, и для прочих важных действий.
Вот, что под палубой. |Фото: ships-not-tanks.ru.
Кроме того, все фотографии с высоты птичьего полета, когда палуба авианосца (что современного, что времен войны) буквально захламлена самолетами – постановочные. Чаще всего такие снимки делаются во время технического обслуживания ангарных помещений, когда все самолеты поднимают на палубу. Никаких взлетов и посадок в это время на корабле не производится.
Самолеты поднимает лифт. |Фото: blogspot.com.
Теперь, что касается посадки. Совершенно очевидно, что взлететь с 250-метровой палубы намного проще, чем на нее сесть. Именно по этой причине на авианосцах стали использовать «троссовые тормоза», за которые машины цепляются специальным крюком в момент посадки. Работаю они очень просто. Сзади самолета на небольшом тросике висит крюк, а через палубу авианосца натягивается специальный очень прочный трос. Фокус в том, чтобы пилот смог подцепить крюком трос и тут же «упасть» шасси машины на палубу. Если с первого раза не получилось – самолет идет на новый круг.
Бывает и такой. ¦Фото: ww2db.com.
В конечном итоге, успешность взлётов и посадок на авианосце складывается из трех факторов: опыт пилотов, отлаженная работа матросов и офицеров, а также тонкое понимание происходящей ситуации со стороны диспетчера.
Примечание: в видео ниже можно увидеть, как именно работает трос при посадке. Запись большая, можно смело перематывать на 13 минуту 20 секунду.
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