12 богатых наследников, которые незаслуженно и бесстыдно купаются в деньгах

Одно из преимуществ жизни миллионеров – возможность передать все состояние своим детям. Наследники и наследницы богатых знаменитостей и бизнесменов знают – в жизни им будет «не о чем беспокоиться», даже когда они вырастут и начнуть жить самостоятельно. В конце концов, большинство проблем взрослой жизни проистекают от нехватки денег.



В этом посте вы узнаете о 12 ребятах, которым вряд ли когда-нибудь доведется ее испытать!









Сэм и Холли Брэнсон

Марта Ортега-Перес

Сестры Куртен-Кларанс

Ваниша Миттал

Аллегра Версаче

Питер II и Гарри Брант

Афина Онассис

Ариана и Камилла Рокфеллер

Пэрис и Ники Хилтон

Аманда Херст

Пэрис Лацис

Дженнифер, Рори и Фиби Гейтс