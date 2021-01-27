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Для чего нужна прямоугольная выемка на лезвии советских топоров


Для чего нужна прямоугольная выемка на лезвии советских топоров

Наверняка многим гражданам приходилось видеть на лезвиях старых еще советских топоров какие-то загадочные прямоугольные выемки. Сегодня такие топоры встречаются все реже. Тем не менее, совершенно очевидно, что вырез правильной формы делался не просто так и уж тем более не являлся производственным браком или дефектом. Самое время разобраться с тем, для чего необходима небольшая выемка.

Саперный топор. |Фото: rusknife.com.

Саперный топор. |Фото: rusknife.com.

 

С загадочной выемкой в нижней части лезвия топора на самом деле все достаточно просто. Впервые появились такие на отечественных инструментах в 1906 году, о чем сохранился даже соответствующий документ еще от Государя Императора. В приказе по Военному ведомству за номером 206 содержится информация о том, каким именно должен быть топор, использующийся для нужд армии. В числе прочего в приказе от 29 марта 1906 года уточняется и назначение загадочной прямоугольной выемки на лезвии.
Выемка для извлечения гвоздей. |Фото: rusknife.com.

Выемка для извлечения гвоздей. |Фото: rusknife.com.

 

Согласно тексту упомянутого документа, необходима она для извлечения не до конца загнанных в дерево гвоздей. Функция работает в целом аналогичной той, что предусмотрена пассатижами: шапка гвоздя поддевается при помощи выемки, после чего метиз вытягивается благодаря упору лезвием в твердую поверхность и наличию представительного рычага.

Делают такие топоры все реже. ¦Фото: rusknife.com.

Делают такие топоры все реже. ¦Фото: rusknife.com.

 

Само собой, подобный элемент вовсе не позволял вытягивать из дерева любые гвозди, однако все-таки как-никак расширял узкий функционал топора, позволяя хотя бы частично отбить необходимость в дополнительном инструменте во время работы. Аналогичные топоры делали и во времена Советского Союза. А вот сегодня найти подобный инструмент становится все сложнее.

 
Хитрое армейское приспособление. |Фото: ya.ru.

Хитрое армейское приспособление. |Фото: ya.ru.

 

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Для чего нужна прямоугольная выемка на лезвии советских топоров

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Для чего нужна прямоугольная выемка на лезвии советских топоровПодписаться на мой Instagram
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