С нами не соскучишься!

7 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...
  • Алексей Сафронов
    ...судьба Любой империи такова! 600 лет, это много...Почему распалась ...

Копеечные средства, которые устраняют следы от ручки с разной одежды и поверхности


Копеечные средства, которые устраняют следы от ручки с разной одежды и поверхности

Чернила от шариковой ручки то и дело случайным образом появляются на одежде, мебели, стенах, напольном покрытии. И все бы ничего, но избавиться от этих следов очень сложно. Обычно, даже самая качественная стирка не может помочь. Novate.ru собрал для вас список из нескольких копеечных средств, которые смогут в считанные минуты решить проблему.

Чем отстирать шариковую ручку с одежды?


1. Молоко
Молоко нужно брать нежирное. / Фото: Zen.yandex.com

Молоко нужно брать нежирное. / Фото: Zen.yandex.com

 

Справиться с чернильными пятнами поможет обычное молоко с минимальным процентом жирности. Его необходимо подогреть (но не кипятить), а затем нанести на место загрязнения. Чтобы было удобнее, положите вещь в таз, залейте молоком и оставьте на полчаса. По истечению времени потрите испачканное изделие в руках. Последний шаг – постирать одежду в обычном режиме в стиральной машине.

2. Перекись водорода + нашатырный спирт
Перекись водорода и спирт понадобятся в одинаковом количестве. / Фото: Greendom74.ru

Перекись водорода и спирт понадобятся в одинаковом количестве. / Фото: Greendom74.ru

 

Данное сочетание средств наиболее эффективно, если след от ручки остался на белой рубашке. Все, что вам нужно – смешать в отдельной емкости по одной столовой ложке перекиси водорода и нашатырного спирта, а затем разбавить полученную смесь одним стаканом теплой воды.
После того, как вы размешаете жидкость, ее нужно будет нанести на пятно и подождать 10-15 минут. В конце одежду следует отстирать при помощи порошка или хозяйственного мыла.

Обратите внимание: Есть еще один вариант удаления следов чернильной ручки с рубашек и хлопковой одежды белого цвета. Но его можно использовать лишь в том случае, если пятно совсем маленькое. Для этого смочите тампон или ватную палочку в смеси нашатырного спирта и перекиси водорода. Далее проведите тампоном от края к центру загрязнения несколько раз, до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет.

3. Лимонный сок
Сок из лимона нужно выдавить на пятно. / Фото: build-experts.ru

Сок из лимона нужно выдавить на пятно. / Фото: build-experts.ru

 

Если нашатырь и перекись используют в случае с белой одеждой, то лимонный сок пригодится в том случае, если речь идет о цветных либо джинсовых вещах. Процедура предельно проста: выдавите сок лимона на след от ручки, подождите 20-30 минут и отправьте вещь в стирку.

4. Уксус
Уксус нужно разогревать перед применением. / Фото: Koffkindom.ru

Уксус нужно разогревать перед применением. / Фото: Koffkindom.ru

 

На кухне практически каждой хозяйки имеется бутылка с уксусом. Если вы не являетесь исключением, то пришло время использовать его для устранения пятен с белой одежды. Последовательность действий следующая: подогрейте столовый уксус до 45°C, смочите в нем ватный диск и приложите к следу от ручки. Подождите 5 минут, а затем поменяйте ватный диск на другой. Делать это нужно будет ровно до того момента, пока от пятна ничего не останется. Завершающим этапом станет полоскание одежды в теплой воде и стирка.

5. Сода
Кашицу из соды и воды нужно втереть в пятно. / Фото: protkan.com

Кашицу из соды и воды нужно втереть в пятно. / Фото: protkan.com

 

Возьмите столовую ложку соды, разведите ее в небольшом количестве воды до состояния кашицы, а затем просто нанесите полученную смесь на пятно. Ждать, пока сода подействует, придется около часа. Зато по его истечению вы обязательно заметите положительный результат. После окончания процедуры устранения пятна от ручки не забудьте постирать одежду.

6. Медицинский спирт + хозяйственное мыло
Спирт и мыло нужно использовать поочередно

Спирт и мыло нужно использовать поочередно

 

В отличие от предыдущих «парных» компонентов, эти два смешивать нет необходимости. Они наносятся на пятно по очереди, а потому оказывают двойной эффект. Сначала чернильное пятно нужно увлажнить спиртом, предварительно нанесенным на ватный диск. Далее натрите загрязнение хозяйственным мылом и подождите примерно четверть часа. По истечению времени постирайте вещь вручную при помощи того же мыла, геля или порошка.

7. Сода + нашатырный спирт
Сода и нашатырный спирт хорошо работают вместе. / Фото: stiraemdoma.ru

Сода и нашатырный спирт хорошо работают вместе. / Фото: stiraemdoma.ru

 

Добавьте в небольшое количество воды (примерно, 150-200 граммов) столовую ложку соды и столько же нашатырного спирта. Положите загрязненную вещь в емкость для замачивания и нанесите на пятно получившийся раствор. Оставлять такое средство нужно будет на 2,5-3 часа, в зависимости от того, как оно будет действовать на след от ручки. После того, как будильник известит вас о том, что положенное время истекло, можете смело отправлять одежду в стирку.

Чем оттереть чернила с поверхностей?


Увы, порой наша собственная халатность приводит к тому, что пятна от шариковой ручки появляются не только на одежде, но также на обоях, линолеуме, мебели, сумках, кожаных изделиях и так далее. Устранить их помогут следующие средства:

1. Перекись водорода, уксус и марганцовка для линолеума
Смесь этих компонентов оказывает волшебный эффект. / Фото: nastroy.net

Смесь этих компонентов оказывает волшебный эффект. / Фото: nastroy.net

 

Если пятно на напольном покрытии небольшое, смочите ватный диск или кусочек ваты в перекиси водорода и протрите то место, где был замечен след от ручки. После того, как он исчезнет, промойте линолеум чистой водой (для большей эффективности можно добавить несколько капель моющего средства).

Если пятно крупное и средство не помогает, попробуйте разогретый столовый уксус. Способ применения такой же, как и в случае с перекисью. Если хотите усилить эффект, используйте вместе с уксусом марганцовку – тогда от загрязнения точно не останется ни следа.

Приготовить раствор очень просто: возьмите стакан, заполните его наполовину уксусом и растворите несколько крупинок марганцовки. Если пятно уже долго «украшает» ваше напольное покрытие, тогда его нужно увлажнить полученной смесью для чистки и оставить на четверть часа, после чего смыть моющим средством.

2. Хозяйственное мыло и лимонный сок для кожаных изделий
Мыло и лимонный сок не повредят кожаное изделие. / Фото: Livemaster.ru

Мыло и лимонный сок не повредят кожаное изделие. / Фото: Livemaster.ru

 

Если пятно свежее, попробуйте устранить его при помощи обычного хозяйственного мыла. Для этого натрите небольшое количество мыла и смешайте с минимальным количеством воды. Учтите тот факт, что смесь должна получиться густой. После того, как очищающее средство будет готово, промойте им загрязненный участок кожаной мебели или сумки.

Когда чернила уже высохли, мыло не поможет. В этом случае необходимо прибегать к помощи другого средства – лимонного сока. Выдавите из цитрусового продукта достаточное количество сока, смочите в нем кусочек ваты или ватный диск и протрите пятно. Приготовьтесь к тому, что процедуру нужно будет повторять несколько раз, пока чернила полностью не исчезнут.

3. Уксус и марганцовка для обоев
Раствор уксуса и марганцовки сможет спасти обои. / Фото: Mblx.ru

Раствор уксуса и марганцовки сможет спасти обои. / Фото: Mblx.ru

 

Этот раствор отлично себя зарекомендовал не только в случае с линолеумом, но и в борьбе с пятнами на обоях. Если вы обнаружили, что ваш ребенок разрисовал стены, не торопитесь переклеивать обои. Вполне возможно, что вы сможете привести стены в порядок и без таких кардинальных методов. Возьмите полстакана 6-процентного уксуса и растворите в нем небольшое количество марганцовки (цвет должен стать насыщенно-розовым). После этого возьмите ватную палочку, смочите ее в полученной жидкости и проведите по рисунку на обоях. Повторяйте свои действия до тех пор, пока от ручки не останется никаких следов. Финальный штрих – протрите обои ватой, смоченной в перекиси водорода.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Копеечные средства, которые устраняют следы от ручки с разной одежды и поверхности

И не забудьте:
Копеечные средства, которые устраняют следы от ручки с разной одежды и поверхностиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Летний дизайн для коротких ногтей

Читать
12 стильных примеров как носить блузку с коротким рукавом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

12 стильных примеров как носить блузку с коротким рукавом

10 самых красивых «ангелов» Victoria’s Secret за всю историю бренда
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтерва & К°

10 самых красивых «ангелов» Victoria’s Secret за всю историю бренда

2
7 фактов о том, как одежда и косметика убивали в викторианской Англии
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

7 фактов о том, как одежда и косметика убивали в викторианской Англии

В одноразовых масках выявлены потенциально опасные химические вещества
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В одноразовых масках выявлены потенциально опасные химические вещества

4 недостатка на теле женщины, которые не нравятся мужчинам
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕЩЁ - Самые смешные истории, красивые фото и хорошие новости

4 недостатка на теле женщины, которые не нравятся мужчинам

Копеечные средства, которые устраняют следы от ручки с разной одежды и поверхности
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Копеечные средства, которые устраняют следы от ручки с разной одежды и поверхности

Плюс-сайз модель Эшли Грэм назвала вещь, которую она никогда не наденет
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Плюс-сайз модель Эшли Грэм назвала вещь, которую она никогда не наденет

Впервые после интервью Опре Уинфри: беременная Меган Маркл приняла участие в концерте Vax Live
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

Впервые после интервью Опре Уинфри: беременная Меган Маркл приняла участие в концерте Vax Live

Почему большая попа — новый стандарт красоты?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Почему большая попа — новый стандарт красоты?

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Пирог с фаршем в духовке - сытная выпечка и для перекуса, и для застолья

Пять дорожных лайфхаков помогут девушкам укомплектовать вещи в чемодане
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Пять дорожных лайфхаков помогут девушкам укомплектовать вещи в чемодане

Фигуристка Сотскова восхитила подписчиков новыми фото в купальнике
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Фигуристка Сотскова восхитила подписчиков новыми фото в купальнике

Макияж для блондинок, брюнеток и рыжих: модные тренды лета 2021
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Макияж для блондинок, брюнеток и рыжих: модные тренды лета 2021

«Коровий» принт на ногтях — самый модный маникюр сезона
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

«Коровий» принт на ногтях — самый модный маникюр сезона

Страшный позор — мужские трусы для девушек на фронте. Все мечтали о парашютах
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Страшный позор — мужские трусы для девушек на фронте. Все мечтали о парашютах

1
10 идей, как носить джинсовую куртку летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPLETNIK

10 идей, как носить джинсовую куртку летом

Звездные Инстаграмы недели: необычное платье Темниковой, стильный образ для пикника Ферраньи и другие публикации
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Звездные Инстаграмы недели: необычное платье Темниковой, стильный образ для пикника Ферраньи и другие публикации

Красивые и милые девушки спортсменки (12 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенПозитив в картинках и не только

Красивые и милые девушки спортсменки (12 фото)

Дорофеева после триумфа на "Голосі країни" занялась внешностью, неожиданные кадры: "Боже мой..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Дорофеева после триумфа на "Голосі країни" занялась внешностью, неожиданные кадры: "Боже мой..."

Почему полные дамы стесняются своих форм: подбираем образы правильно, советы от стилистов, главные ошибки, фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

Почему полные дамы стесняются своих форм: подбираем образы правильно, советы от стилистов, главные ошибки, фото

8 корсетов на смену топам и футболкам
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

8 корсетов на смену топам и футболкам

С модной прической и в коротеньких штанишках. Галкин выложил новые фото Примадонны
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

С модной прической и в коротеньких штанишках. Галкин выложил новые фото Примадонны

Кофе как в кофейне в обычной гейзерной кофеварке. Ставим сразу горячую воду, а потом резко охлаждаем
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Кофе как в кофейне в обычной гейзерной кофеварке. Ставим сразу горячую воду, а потом резко охлаждаем

Меган Маркл в розовом платье в цветочек говорит о главном — о своей дочери
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Меган Маркл в розовом платье в цветочек говорит о главном — о своей дочери

Хитрости при выборе джинс, о которых стоит знать
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Хитрости при выборе джинс, о которых стоит знать

Ошибки взрослых людей
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Ошибки взрослых людей

Бордовая юбка: 12 роскошных примеров для создания королевского образа
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Бордовая юбка: 12 роскошных примеров для создания королевского образа

«Понимать и не надо. Главное — не сравнивать» — прекрасная статья Ирины Дубс
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе самое интересное в мире

«Понимать и не надо. Главное — не сравнивать» — прекрасная статья Ирины Дубс

13 простых сочетаний для женщин, которые изменят ваш образ
Материал, выбранный редакторами МиртесенСекреты стиля

13 простых сочетаний для женщин, которые изменят ваш образ

Идеальным чаем для завтрака оказался японский напиток
Материал, выбранный редакторами МиртесенInfozoid.ru

Идеальным чаем для завтрака оказался японский напиток

Блогер Миро встала на сторону Малышевой в вопросе о диете
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Блогер Миро встала на сторону Малышевой в вопросе о диете

Битва платьев: Сельма Блэр против Ксении Соловьевой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPLETNIK

Битва платьев: Сельма Блэр против Ксении Соловьевой

Модные босоножки 2021: идеи, которые помогут составить эффектные образы (+15 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Модные босоножки 2021: идеи, которые помогут составить эффектные образы (+15 фото)

Употребление кофе без сахара может положительно сказаться на здоровье
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Употребление кофе без сахара может положительно сказаться на здоровье

Девушки в форме и без неё
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о сексе и отношениях :)

Девушки в форме и без неё

3
Летние платья в стиле бохо: 16 самых модных и популярных моделей
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Летние платья в стиле бохо: 16 самых модных и популярных моделей

Уже неделю в Тюмени ищут девушку, нуждающуюся в медицинской помощи
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Уже неделю в Тюмени ищут девушку, нуждающуюся в медицинской помощи

Косой боб: 10 идей, которые подарят образу настоящую женственность и элегантность
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Косой боб: 10 идей, которые подарят образу настоящую женственность и элегантность

Ошибки в гардеробе, ставшие трендами
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Ошибки в гардеробе, ставшие трендами

Картина дня

наверх