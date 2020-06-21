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Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина

Не секрет, что пандемия коронавируса сказалась на благосостоянии граждан. Из-за стремительно распространяющегося вируса во многих странах закрыты все развлекательные заведения, рестораны и кафе, туристический и шоу-бизнес. Но и в это непростое время находятся те, кому сопутствует удача, в том числе и в финансовых вопросах. Как удаётся знаменитостям повышать своё благосостояние в условиях пандемии? В условиях самоизоляции и массового перевода людей на дистанционную работу телевидение продолжает вещать в обычном режиме. Это значит, что всё знаменитости, задействованные в телевизионных проектах, смогли сохранить хотя бы один источник дохода, а некоторым ещё и повезло заключить новые контракты. Находятся и те, кто занялся выпуском востребованных во время пандемии товаров. Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина

Екатерина Варнава


Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина Актриса и участница телешоу «Comedy Woman» оказалась весьма востребованной личностью. В начале апреля состоялась премьера нового шоу «Бой с гёрлс» на телеканале «Пятница». Вместе с Александром Гудковым Екатерина Варнава стала ведущей битвы звёзд, где знаменитостям предоставлена возможность пройти самые разные испытания вместе с ведущими. Кроме того, Екатерина Варнава стала участницей шоу «Танцы со звёздами» в паре с Денисом Тагинцевым.

Елена Летучая


Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина Участницей «Танцев со звёздами» стала Елена Летучая вместе с Владом Квартиным. Кроме того, телеканал «ЧЕ!» выкупил у Елены Летучей право на трансляцию авторской программы «Летучий надзор», ранее выходившей исключительно на YouTube. Позже на СТС состоялась премьера проекта Елены Летучей.

Светлана Иванова


Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина

Отмена съёмок, спектаклей и гастролей самым негативным образом сказалась на благосостоянии актёров. Однако Светлане Ивановой на самом деле улыбнулась удача, и после заключения рекламного контракта она может не беспокоиться о потере доходов. Теперь актриса рекламирует аптечное средство, а реклама, как известно, удовольствие недешёвое, тем более, когда снимается в ней известная личность.

Регина Тодоренко


Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина Ведущая программы «Орёл и решка», несколько лет назад дебютировавшая в качестве певицы, тоже оказалась довольно востребована в рекламе. Она уже снялась в рекламе молочного напитка, леденцов и сока, а ещё Регина Тодоренко рекламирует книжный сервис и запустила коммерческий марафон для блоггеров. Страница ведущей в Instagram насчитывает более 8 миллионов подписчиков, кроме того, Регина Тодоренко ведёт авторское шоу на канале «Пятница», а ещё является членом жюри музыкального конкурса «Маски», стартовавшего на НТВ.

Елена Степаненко


Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина

Известная юмористка в последнее время редко появлялась на телевидении, да и концертами баловала своих поклонников не слишком часто. Но 20 марта 2020 года на телеканале «Россия-1» состоялась премьера авторского шоу Елены Степаненко «Ещё не вечер». В студию актриса приглашает известных людей, которых сама она до этого видела только на экране. Формат передачи предполагает откровенный разговор по душам, а сама ведущая с удовольствием расширяет границы привычного круга общения. Естественно, благодаря новой передаче доход артистки значительно увеличился.

Василиса Володина


Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина

Астролог, долгое время снимавшаяся в передаче «Давай поженимся!», на время пандемии категорически отказалась принимать участие в передаче из-за угрозы заражения коронавирусом. Василиса Володина очень серьёзно относится к здоровью своему и своих близких, а потому предпочла самоизолироваться. Однако без работы астролог не осталась. Как известно, люди всегда стремятся заглянуть в будущее, и уж такой известный «специалист по звёздам» без работы точно не остался. Василиса Володина неустанно составляет гороскопы и проводит онлайн-консультации. При этом прогноз на пятилетку стоит весьма недёшево: от 210 тысяч рублей. Наверняка, ей вполне хватает финансов, чтобы позволить себе не ездить на съёмки, подвергая свою жизнь опасности.

Тина Канделаки


Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина

Известная журналистка, помимо своей основной деятельности, последние годы посвящает ещё и созданию косметических средств вместе с подругой детства Линдой Гусевой. На пандемию Тина Канделаки отреагировала очень быстро: тут же в продажу поступили маски от её косметического бренда Ansaligy по 196 рублей за штуку. Вскоре в каталоге появились ещё и антисептики для рук. При этом флакончик антисептика с изопропиловым спиртом объёмом 150 мл стоит 580 рублей, а защитный гель для рук с хлоргексидином реализуется по 360 рублей за 30 мл.

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Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина

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