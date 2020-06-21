Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина

Не секрет, что пандемия коронавируса сказалась на благосостоянии граждан. Из-за стремительно распространяющегося вируса во многих странах закрыты все развлекательные заведения, рестораны и кафе, туристический и шоу-бизнес. Но и в это непростое время находятся те, кому сопутствует удача, в том числе и в финансовых вопросах. Как удаётся знаменитостям повышать своё благосостояние в условиях пандемии? В условиях самоизоляции и массового перевода людей на дистанционную работу телевидение продолжает вещать в обычном режиме. Это значит, что всё знаменитости, задействованные в телевизионных проектах, смогли сохранить хотя бы один источник дохода, а некоторым ещё и повезло заключить новые контракты. Находятся и те, кто занялся выпуском востребованных во время пандемии товаров.





Екатерина Варнава

Елена Летучая

Светлана Иванова

Регина Тодоренко

Елена Степаненко

Василиса Володина

Тина Канделаки