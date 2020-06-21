Знаменитости, которые улучшили своё благосостояние в период карантина

Не секрет, что пандемия коронавируса сказалась на благосостоянии граждан. Из-за стремительно распространяющегося вируса во многих странах закрыты все развлекательные заведения, рестораны и кафе, туристический и шоу-бизнес. Но и в это непростое время находятся те, кому сопутствует удача, в том числе и в финансовых вопросах. Как удаётся знаменитостям повышать своё благосостояние в условиях пандемии? В условиях самоизоляции и массового перевода людей на дистанционную работу телевидение продолжает вещать в обычном режиме. Это значит, что всё знаменитости, задействованные в телевизионных проектах, смогли сохранить хотя бы один источник дохода, а некоторым ещё и повезло заключить новые контракты. Находятся и те, кто занялся выпуском востребованных во время пандемии товаров.
Екатерина Варнава
Актриса и участница телешоу «Comedy Woman» оказалась весьма востребованной личностью. В начале апреля состоялась премьера нового шоу «Бой с гёрлс» на телеканале «Пятница». Вместе с Александром Гудковым Екатерина Варнава стала ведущей битвы звёзд, где знаменитостям предоставлена возможность пройти самые разные испытания вместе с ведущими. Кроме того, Екатерина Варнава стала участницей шоу «Танцы со звёздами» в паре с Денисом Тагинцевым.
Елена Летучая
Участницей «Танцев со звёздами» стала Елена Летучая вместе с Владом Квартиным. Кроме того, телеканал «ЧЕ!» выкупил у Елены Летучей право на трансляцию авторской программы «Летучий надзор», ранее выходившей исключительно на YouTube. Позже на СТС состоялась премьера проекта Елены Летучей.
Светлана Иванова
Отмена съёмок, спектаклей и гастролей самым негативным образом сказалась на благосостоянии актёров. Однако Светлане Ивановой на самом деле улыбнулась удача, и после заключения рекламного контракта она может не беспокоиться о потере доходов. Теперь актриса рекламирует аптечное средство, а реклама, как известно, удовольствие недешёвое, тем более, когда снимается в ней известная личность.
Регина Тодоренко
Ведущая программы «Орёл и решка», несколько лет назад дебютировавшая в качестве певицы, тоже оказалась довольно востребована в рекламе. Она уже снялась в рекламе молочного напитка, леденцов и сока, а ещё Регина Тодоренко рекламирует книжный сервис и запустила коммерческий марафон для блоггеров. Страница ведущей в Instagram насчитывает более 8 миллионов подписчиков, кроме того, Регина Тодоренко ведёт авторское шоу на канале «Пятница», а ещё является членом жюри музыкального конкурса «Маски», стартовавшего на НТВ.
Елена Степаненко
Известная юмористка в последнее время редко появлялась на телевидении, да и концертами баловала своих поклонников не слишком часто. Но 20 марта 2020 года на телеканале «Россия-1» состоялась премьера авторского шоу Елены Степаненко «Ещё не вечер». В студию актриса приглашает известных людей, которых сама она до этого видела только на экране. Формат передачи предполагает откровенный разговор по душам, а сама ведущая с удовольствием расширяет границы привычного круга общения. Естественно, благодаря новой передаче доход артистки значительно увеличился.
Василиса Володина
Астролог, долгое время снимавшаяся в передаче «Давай поженимся!», на время пандемии категорически отказалась принимать участие в передаче из-за угрозы заражения коронавирусом. Василиса Володина очень серьёзно относится к здоровью своему и своих близких, а потому предпочла самоизолироваться. Однако без работы астролог не осталась. Как известно, люди всегда стремятся заглянуть в будущее, и уж такой известный «специалист по звёздам» без работы точно не остался. Василиса Володина неустанно составляет гороскопы и проводит онлайн-консультации. При этом прогноз на пятилетку стоит весьма недёшево: от 210 тысяч рублей. Наверняка, ей вполне хватает финансов, чтобы позволить себе не ездить на съёмки, подвергая свою жизнь опасности.
Тина Канделаки
Известная журналистка, помимо своей основной деятельности, последние годы посвящает ещё и созданию косметических средств вместе с подругой детства Линдой Гусевой. На пандемию Тина Канделаки отреагировала очень быстро: тут же в продажу поступили маски от её косметического бренда Ansaligy по 196 рублей за штуку. Вскоре в каталоге появились ещё и антисептики для рук. При этом флакончик антисептика с изопропиловым спиртом объёмом 150 мл стоит 580 рублей, а защитный гель для рук с хлоргексидином реализуется по 360 рублей за 30 мл.
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