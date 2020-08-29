Архитектор восстановил «в цифре» 6 объектов всемирного наследия до их первоначального великолепия

По всему миру есть тысячи старых сооружений, которые со временем стали историческим наследием. Они являются огромной частью человеческой истории, демонстрируя нам, что строили наши предки тысячи лет назад. Эти исторические сооружения находятся под постоянной угрозой. За ухудшение их состояния ответственны стихийные бедствия или человеческая деятельность. Наша постоянная потребность в прогрессе и урбанизации иногда разрушает природу и историческое наследие. ЮНЕСКО стремится защитить эти сооружения: в настоящее время в Списке объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения, значатся 53 объекта. Чтобы получить полное представление о том, насколько удивительными и прекрасными когда-то были эти сооружения, страховая компания Budget Direct Travel Insurance объединилась с архитектором Еленой Попович (Jelena Popovic) для восстановления шести исторических памятников, которые в настоящее время находятся в этом Списке. После тщательного изучения, теперь у нас есть цифровое представление о том, как эти места выглядели когда-то. Трудно поверить, что эти великолепные здания и сооружения были созданы в эпоху, когда ещё не было всех современных технологий, правда? 1. Хатра (Эль-Джазира, Ирак)











фото: budgetdirect "До недавнего времени Хатра была наиболее хорошо сохранившимся древним парфянским городом. Крепость была построена между III и II веками до н.э. и защищена почти 6,5 км внутренних и внешних стен. Хатра была столицей первого Арабского царства и называлась "Домом Бога", потому что в городе были храмы, в которых почитали греческих, арамейских, месопотамских и арабских богов. Персидский правитель Шапур I в III веке разрушил город, впечатляющие руины которого были обнаружены только в XIX веке. В 2015 году ЮНЕСКО добавила Хатру в свой Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения, после того, как боевики ИГИЛ с помощью кувалд и боевых снарядов разрушили стены и статуи, которые считали "знаками многобожия". 2. Лептис-Магна (Ливия)











фото: budgetdirect "Когда Септимий Север стал императором в 193 году, он превратил свой родной город в яркий пример римской архитектуры и городского планирования. Лептис-Магна стал третьим по значимости римским городом в Африке (после Карфагена и Александрии) благодаря богатству и могуществу своего знаменитого сына. Жемчужиной города является театр, который был возведён на невысоком холме, до этого использовавшемся в качестве кладбища. Это был один из самых первых театров, в котором были установлены дополнительные трибуны, построенные из натурального камня и бетона. Во время гражданской войны в Ливии городу Лептис-Магна был причинён большой ущерб, нанесённый военными действиями". 3. Пальмира (Тадмур, Сирия)











фото: budgetdirect "Пальмира стала символом исчезающего наследия. По сообщениям, в самый разгар войны в Сирии игиловские боевики пытали 81-летнего археолога, главного смотрителя древностей Пальмиры, чтобы он сказал, где спрятал важные артефакты древнего города. Халид Асаад (Khaled al-Asaad), руководивший античным комплексом Пальмиры с 1960-х годов, в конечном итоге был убит, так и не признавшись. Среди других значимых сооружений Пальмиры боевики также разрушили Храм Баала. Храм I века раньше стоял на центральном подиуме, окружённом портиками и 205-метровой стеной с огромным входом. Всё, что осталось после, это участок стены и арка главного входа в храм. В настоящее время ведутся срочные работы по сохранению древнего города". 4. Укрепления Портобело-Сан-Лоренцо (провинция Колон, Панама)











фото: budgetdirect "Начиная с 1590-х годов, Испанская корона по всему карибскому побережью Панамы построила серию фортов для защиты трансконтинентальной торговли. Некоторые из крепостей были возведены с учётом природных особенностей береговой линии. Одни выглядят в стиле Средневековья, другие — в стиле неоклассицизма. Крепости Портобело-Сан-Лоренцо строились в течение двух веков. Они представляют собой живой пример эволюции испанской колониальной военной архитектуры. Но силы природы угрожают этому объекту наследия с прибрежной стороны, урбанизация вторгается со стороны суши, а проблемы с поддержанием состояния "съедают" сооружение изнутри. Форты Портобело-Сан-Лоренцо были внесены в Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения, в 2012 году". 5. Нан-Мадол (остров Темуен, Федеративные Штаты Микронезии)











фото: budgetdirect "Между 1200 и 1500 годами жители острова Понпеи использовали базальтовые и коралловые валуны, чтобы построить более 100 островков у побережья главного острова. Размер и изысканность этих искусственных островков и сооружений, которые на них возведены, являются свидетельством достижений и культуры народа этого тихоокеанского острова во время правления династии Сауделер. Каменные дворцы, храмы, гробницы и дома когда-то тянулись линиями в этом "городе на воде" площадью 0,8 кв. км. Дело в том, что город на воде является чрезвычайно уязвимым перед стихией. Это место является не тронутым руками современного человека, но не используется с 1820-х годов. Безудержно растущая растительность разрушает структуру Нан-Мадола, в то время как штормы продолжают подвергать каменную кладку риску обрушения". 6. Старый город Иерусалима и его стены (Иерусалим, Израиль)











фото: budgetdirect "Иерусалим является местом сосредоточения сооружений культурного значения, построенных в течение сотен лет. Известняковая Стена Плача появилась во время реконструкции Второго Иерусалимского Храма Иродом Великим примерно в 20 году до н.э., а Купол Скалы был построен на месте храма, разрушенного в 688-91 гг. Позолоченная поверхность купола датируется серединой XX века. ЮНЕСКО включило Старый город в Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения, из-за "серьёзных разрушений вследствие быстрой урбанизации". Ситуация остаётся сложной, потому что каждый день люди, живущие по периметру этого места, подвергаются опасности".



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