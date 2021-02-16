Как 200 лет назад появилась балетная пачка, и Какие трансформации с ней происходили

Почти двести лет назад знаменитая балерина Мария Тальони в Париже впервые вышла на сцену в пышной многослойной юбке, которую позднее стали называть пачкой. По современным меркам это был очень скромный костюм – он закрывал ноги до середины икры. Революционный для своего времени наряд вызвала массу возмущений, ведь до этого танцовщицы выступали только в длинных, полностью закрытых платьях.
Громоздкие сценические костюмы танцовщиц вплоть до середины XIX доставляли, должно быть, массу неудобств. Эти платья мало отличались от тех, в которых сидели зрительницы, разве что были чуть короче. Корсет, множество юбок и туфли на каблуках – таким был образ балерины в старину. Учитывая, что в театре в те времена для представлений зажигали множество свечей, танцы получались жаркими в прямом смысле слова. Немного легче было выступать в балетах на модную тогда тему античности – примы наряжались в легкие туники, но их длина все равно оставалась в рамках приличий, что очень мешало развивающейся балетной технике.
Мария Тильони в балете «Зефир и Флора». На балерине первая в мире балетная пачка.
12 марта 1839 года Мария Тальоне на премьере «Сильфиды» впервые появилась в легкой и воздушной юбочке. Такой революционный костюм придумал для своей дочери Филиппо Тальони – сам в прошлом танцовщик, который остался в истории как педагог и один из крупнейших хореографов эпохи романтизма. Злые языки поговаривали, что причиной создания такого костюма стала нескладная фигура Марии, новый наряд ее прекрасно маскировал, подчеркивая достоинства и создавал ощущение воздушности и грациозности. Разразившийся скандал послужил в данном случае только на пользу, удобная и легкая юбка быстро прижилась среди балерин и стала уже через несколько десятилетий основным балетным костюмом. Кроме того, Мария впервые заменила туфли на каблуках на особенные – с укрепленным носком, так что именно эта балерина впервые встала на пуанты.
Матильда Кшесинская в балете «Талисман», ок. 1910
Сегодня трудно судить о достоинствах фигуры Марии Тальоне, но сохранилась одна легенда: когда знаменитая балерина проезжала границу с Россией, таможенники спросили, не везет ли она драгоценности. В ответ прима приподняла юбки и продемонстрировала на радость всем присутствующим изящные ножки. Сегодня, когда звезды спорта и шоу-бизнеса страхуют свои особенно ценные части тела на круглые суммы, подобный ответ вовсе не кажется смешным.
Анна Павлова в балетной пачке
В нашей стране французская новинка прижилась не сразу, так как нравы отличались большей строгостью. Только через пятьдесят лет мода на балетную пачку дошла до России. Зато наши балерины видоизменили ее, приведя к более современному облику. На этот счет тоже существует легенда. Якобы, прима Большого театра Аделина Джури в начале 1900-х годов рассердилась на слишком длинную юбку и просто отхватила лишнее ножницами. Произошло это перед очередной фотосессией, поэтому новшество сразу заметили. Хотя историки моды считают, что длина балетных пачек уменьшалась в результате развития техники танца.
Балетные пачки в 1920, 1955 и 2010 годах
С начала XX века балетная пачка постоянно видоизменялась. Анна Павлова, например, чаще всего выступала в очень широкой и длинной юбке, а с 60-х годов пачка приобрела размер плоской «тарелочки», и до сих пор остается такой. Однако юбка в стиле Марии Тальоне тоже вернулась на сцену, называется она теперь «шопенка» - потому что так одел танцовщиц Михаил Фокин в своей «Шопениане». Еще одним удобным штрихом балетного костюма стала заниженная талия – ее придумали в 20-х годах двадцатого века.
Современная балетная пачка – это настоящее произведение искусства
Раньше пачки шили из марли и крахмалили перед каждым выступлением. Сегодня их делают из фатина, индивидуально для каждой балерины. На одну юбку уходит больше 11 метров ткани, она закладывается особыми складочками, а длина слоев меняется, чтобы юбка держала форму - диаметр постепенно увеличивается, начиная от нижнего слоя к верхнему. Изготовление одной пачки занимает около двух недель. Никаких пуговиц и молний – только крючки, расположенные в шахматном порядке. Некоторые особенно сложные костюмы иногда зашивают прямо на фигуре. Строго говоря, сегодня «пачкой» называют весь костюм – соединенные вместе корсаж, юбку и трусики. Современный образ балерины является таким же историческим достоянием, как и балетная техника, ведь он веками развивался вместе с самим танцем.
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