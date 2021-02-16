Как 200 лет назад появилась балетная пачка, и Какие трансформации с ней происходили

Мария Тильони в балете «Зефир и Флора». На балерине первая в мире балетная пачка.

Матильда Кшесинская в балете «Талисман», ок. 1910

Анна Павлова в балетной пачке

Балетные пачки в 1920, 1955 и 2010 годах

Современная балетная пачка – это настоящее произведение искусства